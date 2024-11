Zurück an der Spitze: Die ZSC Lions sind nach dem Sieg bei den Rapperswil-Jona Lakers wieder Tabellenführer. Bild: Keystone

Die ZSC Lions erobern nach fünf Tagen die Tabellenführung vom HC Davos zurück. Die Zürcher gewinnen am Obersee gegen die Rapperswil-Jona Lakers mit 4:1.

SDA

Schon am Mittwoch kann der Leader wieder wechseln. Der HC Davos, am Dienstag spielfrei, empfängt am Mittwochabend den HC Ambri-Piotta und kann mit einem Sieg die Tabellenspitze wieder zurückerobern.

Die ZSC Lions überzeugten in Rapperswil: Nach Auswärtsniederlagen in Lausanne (0:2) und Ajoie (1:2) erzielten die Lions durch Alessandro Segafredo und Denis Malgin schon in den ersten elf Minuten zwei Goals.

Klare Siege prägten die Partien vom Dienstag: Der EV Zug schlug das zuletzt viermal siegreiche Kloten hoch 5:0. Der EHC Biel, der zuletzt vier Partien hintereinander verloren hatte, besiegte Lausanne mit 6:1. Lausanne hätte mit einem Sieg in Biel seinerseits die Tabellenführung wieder übernehmen können.

Für die Überraschung des Tages sorgten die SCL Tigers, die sich in Lugano mit 5:3 durchsetzten. Die Langnauer spielen aktuell auswärts viel effizienter als auf heimischem Eis. Derweil die Emmentaler die Heimspiele im Moment mehrheitlich verlieren, gewannen sie auswärts zum vierten Mal in den letzten sieben Spielen.

Resultate und Rangliste:

Dienstag: Biel – Lausanne 6:1 (2:0, 3:1, 1:0). Rapperswil-Jona Lakers – ZSC Lions 1:4 (0:2, 1:0, 0:2). Lugano – SCL Tigers 3:5 (1:1, 0:3, 2:1). Zug – Kloten 5:0 (3:0, 2:0, 0:0).

bi, sda