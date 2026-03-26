Der EV Zug sendet mit dem ersten Playoff-Sieg nach zuletzt elf Niederlagen ein Lebenszeichen. Keystone

Davos vergibt die erste Chance, die Playoff-Halbfinals zu erreichen. Der souveräne Qualifikationssieger verliert in Zug 2:5 und führt in der Viertelfinalserie noch 3:1.

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Bei der 0:2-Niederlage im ersten Heimspiel in dieser Serie gegen Davos liessen die Zuger viele Chancen ungenutzt, diesmal gingen sie nach 33 Sekunden durch Andreas Wingerli mit dem ersten Schuss in Führung. Es war der Auftakt zu einem furiosen Startdrittel der Gastgeber. Tomas Tatar brachte den Puck in der 10. Minute zum 2:0 ins Tor, etwas mehr als vier Minuten später erhöhte Gregory Hofmann zum 3:0 – er traf aus der Luft. In der 16. Minute verpasste der auffällige Wingerli hauchdünn das 4:0, das verdient gewesen wäre.

Dennoch wurde es nochmals spannend. Der Davoser Topskorer Matej Stransky, der den Verein Ende Saison verlässt und nach Tschechien zurückkehrt, verkürzte in der 26. Minute mit seinem 30. Treffer in der laufenden Meisterschaft quasi aus dem Nichts auf 1:3. In der 35. Minute nutzte Simon Ryfors das zweite Powerplay seines Teams in dieser Partie zum 2:3. Der Schwede befindet sich in Topform. Es war für ihn bereits das vierte Tor und der siebente Skorerpunkt in diesen Playoffs.

Die Partie schien zu kippen. Doch dann hatte der EVZ das nötige Glück: Lukas Bengtsson traf Teamkollege Sven Senteler, woraufhin der Puck via HCD-Verteidiger Michael Fora ins Tor ging. Mit diesem Treffer kehrte das Momentum wieder; Wingerli machte mit seinem zweiten Goal an diesem Abend zum 5:2 (50.) alles klar.

Es war für die Zuger der erste Sieg in den Playoffs nach elf Niederlagen. Am Samstag erhält Davos vor Heimpublikum die zweite Gelegenheit, sich für die Halbfinals zu qualifizieren.

Telegramm:

Zug – Davos 5:2 (3:0, 0:2, 2:0)

7450 Zuschauer. – SR Borga/Stricker, Schlegel/Bachelut. – Tore: 1. (0:33) Wingerli (Bengtsson) 1:0. 10. Tatar 2:0. 14. Hofmann (Kovar, Tobias Geisser) 3:0. 26. Stransky (Andersson, Lemieux) 3:1. 35. Ryfors (Frehner, Andersson/Powerplaytor) 3:2. 47. Senteler (Bengtsson/Powerplaytor) 4:2. 50. Wingerli (Bengtsson) 5:2. – Strafen: je 3mal 2 Minuten. – PostFinance-Topskorer: Hofmann; Stransky.

Zug: Genoni; Bengtsson, Tobias Geisser; Diaz, Sklenicka; Riva, Stadler; Guerra; Wingerli, Kovar, Hofmann; Künzle, Senteler, Vozenilek; Lindemann, Leuenberger, Eggenberger; Truog, Tatar, Herzog; Wey.

Davos: Aeschlimann; Frick, Dahlbeck; Andersson, Jung; Fora, Barandun; Gross; Zadina, Asplund, Lemieux; Waidacher, Ryfors, Frehner; Stransky, Nussbaumer, Kessler; Knak, Egli, Parrée; Aebli.

Bemerkungen: Zug ohne Balestra, Martschini, Schlumpf (alle verletzt), Kubalik und Lilja (beide überzählige Ausländer), Davos ohne Gredig, Hollenstein (beide verletzt), Claesson und Taponen (beide überzählige Ausländer).