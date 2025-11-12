Der EV Zug liess Sparta Prag im Achtelfinal-Hinspiel keine Chance. Keystone

Der EV Zug verschafft sich im Hinspiel eine klare Option auf die Viertelfinals der Champions Hockey League. Zuhause gewinnen die Zentralschweizer 6:0 gegen Sparta Prag.

Keystone-SDA SDA

In den ersten zwölf Minuten überfuhren die Zuger den Qualifikationssieger der tschechischen Extraliga der letzten Saison regelrecht. Grégory Hofmann, Dominik Kubalik in Überzahl, Mike Künzle und Sean Lindemann sorgten für eine bereits beruhigende 4:0-Führung. Davon erholte sich Sparta Prag nicht mehr.

Der klare Sieg konnte in der Form nicht erwartet werden. Die Prager hatten in der Ligaphase überzeugt, fünf von sechs Partien gewonnen und nur neun Gegentore kassiert. Nun musste Goalie Josef Korenar, der noch am Sonntag mit der Nationalmannschaft gegen die Schweiz einen Shutout gefeiert hatte (4:0), gleich sechs Mal hinter sich greifen. Leonardo Genoni musste für seinen Shutout nur 16 Schüsse abwehren.

Sollte Zug die vorzügliche Ausgangslage am kommenden Dienstag nicht noch verspielen wäre der wahrscheinliche Viertelfinalgegner im Dezember Lukko Rauma. Die Finnen gewannen in Norwegen bei Storhamar 3:2.