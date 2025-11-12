  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Champions Hockey League Zug schiesst Sparta Prag ab und steht mit eineinhalb Beinen im Viertelfinal

SDA

12.11.2025 - 22:07

Der EV Zug liess Sparta Prag im Achtelfinal-Hinspiel keine Chance.
Der EV Zug liess Sparta Prag im Achtelfinal-Hinspiel keine Chance.
Keystone

Der EV Zug verschafft sich im Hinspiel eine klare Option auf die Viertelfinals der Champions Hockey League. Zuhause gewinnen die Zentralschweizer 6:0 gegen Sparta Prag.

Keystone-SDA

12.11.2025, 22:07

12.11.2025, 22:12

In den ersten zwölf Minuten überfuhren die Zuger den Qualifikationssieger der tschechischen Extraliga der letzten Saison regelrecht. Grégory Hofmann, Dominik Kubalik in Überzahl, Mike Künzle und Sean Lindemann sorgten für eine bereits beruhigende 4:0-Führung. Davon erholte sich Sparta Prag nicht mehr.

Der klare Sieg konnte in der Form nicht erwartet werden. Die Prager hatten in der Ligaphase überzeugt, fünf von sechs Partien gewonnen und nur neun Gegentore kassiert. Nun musste Goalie Josef Korenar, der noch am Sonntag mit der Nationalmannschaft gegen die Schweiz einen Shutout gefeiert hatte (4:0), gleich sechs Mal hinter sich greifen. Leonardo Genoni musste für seinen Shutout nur 16 Schüsse abwehren.

Sollte Zug die vorzügliche Ausgangslage am kommenden Dienstag nicht noch verspielen wäre der wahrscheinliche Viertelfinalgegner im Dezember Lukko Rauma. Die Finnen gewannen in Norwegen bei Storhamar 3:2.

Meistgelesen

Trump im Umfrage-Tief +++ «Natürlich wusste er von den Mädchen» – neue Epstein-Mails belasten Trump
Anwalt der Familie zerpflückt OP-Team in Kindstod-Prozess
Stadler Rail zieht Grossauftrag von Nexrail an Land
Italien drohen erneut die Playoffs – auch Deutschland zittert
Weihnachtsmarkt verbietet Bargeld – und droht Ständen mit 500-Franken-Busse

Videos aus dem Ressort

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

Am 13. Mai 2025 wurde die Formel 1 75 Jahre alt – ihr erstes Rennen fand 1950 in Silverstone statt. Nur wenige Wochen später raste die Königsklasse des Motorsports durch Bern. Doch nach der Tragödie von Le Mans zog die Schweiz die Notbremse.

12.05.2025

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Das Tennisjahr 2025 neigt sich dem Ende zu und Experte Heinz Günthardt analysiert, wie es um das Schweizer Tennis steht.

12.11.2025

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

12.11.2025

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

75 Jahre Formel 1 – Die Schweiz zwischen Vollgas und Verbot

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Bachofner mit Doppelpack. Die SCL Tigers bremsen den Lauf von Lugano

Bachofner mit DoppelpackDie SCL Tigers bremsen den Lauf von Lugano

5:1-Heimsieg. Fribourg schlägt Ajoie bei Glausers Comeback problemlos

5:1-HeimsiegFribourg schlägt Ajoie bei Glausers Comeback problemlos

Michal Cajkovsky. Ambri-Piotta verpflichtet langjährigen KHL-Verteidiger

Michal CajkovskyAmbri-Piotta verpflichtet langjährigen KHL-Verteidiger