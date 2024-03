Zug führte gegen Bern früh und schnell einmal klar Keystone

Der EV Zug steht einen Sieg vor dem Einzug in die Halbfinals. Das Team von Trainer Dan Tangnes führt in der Viertelfinalserie gegen Bern nach dem 6:2-Heimsieg mit 3:2.

Zug führte nach zwei Dritteln 4:0, obwohl das Schussverhältnis zu diesem Zeitpunkt 23:22 zu Gunsten der Gäste lautete. Die Berner hatten einige gute Chancen, doch präsentierte sich der Zuger Goalie Leonardo Genoni einmal mehr in einem wichtigen Spiel in Topform. In der 12. Minute parierte er mirakulös gegen Thierry Bader.

Es wäre das 1:1 gewesen, nachdem Dominik Schlumpf die Zuger in der 6. Minute in Führung gebrachte hatte. Kein Berner achtete auf den Verteidiger, als dieser nach vorne stürmte und von Lino Martschini bedient wurde. In der Folge bezwang Schlumpf den Berner Goalie Philipp Wüthrich im Stile eine Topstürmers. Dabei war es für ihn erst der dritte Treffer in der laufenden Meisterschaft, der zweite in den Playoffs. In der Saison davor war er torlos geblieben.

Goaliewechsel

In den ersten vier Spielen in dieser Serie gewann jeweils jenes Team, welches das 1:0 schoss. Und das war auch diesmal der Fall. In der 18. Minute erhöhte Fabrice Herzog auf 2:0, worauf Wüthrich durch Adam Reideborn ersetzt wurde, obwohl ihn bei den Gegentoren keine Schuld traf und er am Samstag beim 3:2-Heimsieg überzeugt hatte.

In der 25. Minute trafen Lino Martschini und Marc Michaelis innert 31 Sekunden zum 4:0 und sorgten damit für die Vorentscheidung. Die sechste Partie findet am Mittwoch in Bern statt.

Zug – Bern 6:2 (2:0, 2:0, 2:2)

7200 Zuschauer (ausverkauft). – SR Borga/Stolc, Obwegeser/Meusy. – Tore: 7. Schlumpf (Martschini, Muggli) 1:0. 18. Herzog (Simion, Suri) 2:0. 25. (24:17) Martschini (Kovar) 3:0. 25. (24:48) Michaelis (Bengtsson/Powerplaytor) 4:0. 42. Kovar (Wingerli, Sheen/Powerplaytor) 5:0. 47. Kummer 5:1. 55. Scherwey (Lehmann, Honka) 5:2. 57. Wingerli (Senteler, Kovar/Powerplaytor) 6:2. – Strafen: je 4mal 2 Minuten. – PostFinance-Topskorer: Simion; Bader.

Zug: Genoni; Bengtsson, Muggli; Hansson, Stadler; Schlumpf, Geisser; Nussbaumer; Simion, Kovar, Herzog; Sheen, Michaelis, Biasca; Martschini, Senteler, Wingerli; Allenspach, Leuenberger, Suri; Derungs.

Bern: Wüthrich (18. Reideborn); Untersander, Kindschi; Honka, Pokka; Loeffel, Maurer; Kreis; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Kahun, Vermin, Luoto; Bader, Sceviour, Moser; Sablatnig, Kummer, Ritzmann; Schild.

sfy, sda