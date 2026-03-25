Zugs Meisterheldin Ivana Wey umringt von Teamkolleginnen. Keystone

Die Frauen des EV Zug sind Schweizer Meister. Sie gewinnen gegen den SC Bern auch das dritte Spiel der Playoff-Finalserie und nehmen erfolgreich Revanche.

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Der EV Zug ist wieder die Nummer 1 im Schweizer Frauen-Eishockey. Mit einem 6:3-Erfolg im dritten Spiel der Best-of-5-Serie gegen den entthronten Titelverteidiger SC Bern machten die Zugerinnen den «Sweep» im Playoff-Final perfekt. Vor 3824 Zuschauerinnen und Zuschauern liess der Qualifikationssieger in der eigenen Arena keine Zweifel aufkommen und revanchierte sich eindrucksvoll für die Finalniederlage im Vorjahr. Gleichzeitig machte das Team von Cheftrainerin Daniela Diaz zwei Monate nach dem Cupsieg auch den Gewinn des Doubles perfekt.

Dass der Titel nur über Zug führen würde, zeichnete sich bereits in der Qualifikation ab, welche die Zugerinnen mit 20 Punkten Vorsprung auf den SCB dominiert hatten. Während der EVZ im Vorjahr als Aufsteiger noch Lehrgeld zahlen musste und die Finalserie gegen den SCB glatt mit 0:3 Siegen verlor, traten die Zentralschweizerinnen diesmal mit der Abgeklärtheit eines Favoriten auf.

Olympia-Heldin Wey glänzt mit Hattrick

Im dritten Finalspiel stellten die Zugerinnen mit einer 3:0-Führung bis zur ersten Pause früh die Weichen auf Sieg – und damit auf den Titelgewinn. Zwar kamen die Bernerinnen nach einem 0:4-Rückstand noch einmal auf 2:4 und 3:5 heran, ernsthaft in Gefahr geriet der Erfolg der Zugerinnen jedoch nicht mehr.

Zur Meisterheldin avancierte Ivana Wey mit drei Toren und einer Vorlage. Vor einem Monat hatte die 20-Jährige an den Olympischen Spielen in Mailand im Spiel um Bronze den entscheidenden Pass zum Siegtor geliefert. Nun wechselt Wey an die Northeastern University in Boston.

Krönung eines Vorzeigeprojekts

Für die EVZ-Frauen ist es der fünfte Meistertitel der Klubgeschichte nach 1998, 1999, 2004 und 2005 – und die vorläufige Krönung eines Projekts, das erst vor drei Jahren mit dem Wiedereinstieg in den Spielbetrieb neu lanciert wurde. Der Verein gilt seither als landesweites Vorzeigemodell in Sachen Professionalisierung im Frauen-Eishockey. Mit dem Double aus Meisterschaft und Cup haben die Zugerinnen nun bewiesen, dass sie die neue Macht im Schweizer Eishockey sind.