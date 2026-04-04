Pius Suter glänzt bei Blues-Sieg mit Tor und Assist 04.04.2026

Pius Suter glänzt in der NHL mit zwei Skorerpunkten. Der Zürcher Stürmer der St. Louis Blues verbucht beim 6:2-Auswärtssieg gegen die Anaheim Ducks ein Tor und einen Assist.

Keystone-SDA SDA

Suter erzielte in der 24. Minute mit einem Handgelenkschuss das 4:2, nachdem er bereits in der 19. Minute das Zuspiel zum 3:2 durch Jonatan Berggren geliefert hatte. In der bald endenden Qualifikation steht der 29-jährige Center nun bei 27 Skorerpunkten (davon 13 Tore).

Die Blues, die zuvor zwei Niederlagen in Serie kassiert haben, melden sich damit im Kampf um die Playoff-Teilnahme zurück. Mit 76 Punkten aus 75 Spielen liegen sie nur drei Zähler hinter dem zweiten Wildcard-Platz im Westen.

Allerdings darf sich St. Louis kaum noch Ausrutscher leisten. Die Los Angeles Kings mit Kevin Fiala, die als Achter aktuell den letzten Playoff-Platz belegen, sowie die Nashville Predators mit Roman Josi und die San Jose Sharks weisen allesamt 79 Punkte auf.