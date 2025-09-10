  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

National-League-Start nach Mass Späte Tore und heisse Duelle zum Saisonauftakt

Andreas Lunghi

10.9.2025

Reto Suri wagt eine Prognose für die National-League-Saison

Reto Suri wagt eine Prognose für die National-League-Saison

Ab Dienstagabend flitzt der Puck in der Schweiz! Reto Suri freut sich auf die neue National-League-Saison und wagt bei blue Sport eine Prognose.

08.09.2025

Seit Dienstagabend wird in der Schweiz wieder Eishockey gespielt – und der 1. Spieltag der National League bot schon viel Spektakel.

Andreas Lunghi

10.09.2025, 10:41

10.09.2025, 10:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Dienstagabend wurde die 1. Runde der National-League-Saison 2025/2026 gespielt.
  • In Ambri und Zürich wurde der Siegtreffer keine zehn Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit erzielt.
  • Davos gewann gegen Lausanne zum ersten Mal seit neun Jahren das Startspiel.
  • In Rapperswil kochten die Emotionen ein erstes Mal hoch – am Ende sicherten sich die St.Galler mit dem Sieg über Langnau die Leaderposition.
Mehr anzeigen

Mit einer Vollrunde ging die National League am Dienstagabend los. Allzu grosse Überraschungen gab es nicht – die eine oder andere Geschichte wurde dennoch bereits geschrieben.

So kam es zum Beispiel gleich in zwei Spielen zu einem Siegtreffer in den letzten zehn Sekunden der regulären Spielzeit. In Ambri deutete beim Duell der Hausherren mit Kloten alles auf eine Verlängerung hin, als der Schwede Tim Heed die Gottardo Arena mit dem 2:1 8,6 Sekunden vor dem Ende in eine Festhütte verwandelte.

Werden die ZSC Lions entthront?. Neue Gesichter, NHL-Glanz, Zuschauerboom – alles zum National-League-Start

Werden die ZSC Lions entthront?Neue Gesichter, NHL-Glanz, Zuschauerboom – alles zum National-League-Start

Ähnliche Szenen spielten sich in Zürich in der Swiss Life Arena ab. Da liessen sich die ZSC Lions allerdings ein wenig mehr Zeit, um das entscheidende 4:3 gegen Biel zu erzielen. Yannick Weber traf 0,3 Sekunden vor der Schlusssirene zum Sieg für die Hausherren.

Die Bieler versuchten verzweifelt, mit einer Coach's Challenge das Tor anzufechten, doch die Schiedsrichter sahen nichts Irreguläres und das Resultat blieb bestehen.

Rapperswil erster Leader

Davos startete mit einem 4:1-Heimsieg gegen Lausanne in die neue Meisterschaft. Es ist kaum zu glauben, aber es war für den Rekordmeister der erste Startspielsieg seit neun Jahren.

In Rapperswil waren die Akteure etwas gar heiss und liessen bereits im ersten Saisonspiel Emotionen aufkommen. Die Keilerei mit Rappis Igor Jelovac und Marlon Graf und den Langnauern Harri Pesonen und Santtu Kinnunen änderte nichts am klaren 5:1-Sieg Rapperswils über die SCL Tigers.

National League. Die Rapperswil-Jona Lakers siegen 5:1 und sind erster Leader

National LeagueDie Rapperswil-Jona Lakers siegen 5:1 und sind erster Leader

Die St.Galler sind auch erster Leader der neuen National-League-Saison. Dahinter folgen Davos, Zug, Genf, der ZSC und Ambri mit gleich vielen Punkten. Fribourg konnte gegen Lugano ebenfalls einen Sieg einfahren, allerdings erst in der Verlängerung und hat damit nur zwei Zähler auf dem Konto.

Mehr Videos aus dem Ressort

Arno Del Curto: «Ich bin der liebste Mensch der Welt»

Arno Del Curto: «Ich bin der liebste Mensch der Welt»

Er prägte das Schweizer Eishockey wie kein Zweiter: Arno Del Curto verrät in 90 Sekunden, wieviel AHV er bekommt, wo es am Allerschönsten ist im Bündnerland und warum er auch mit 65 noch ein Kindskopf ist.

03.01.2022

Meistgelesen

Polen beantragt Nato-Artikel 4 – das musst du wissen
SBB-Kondukteur brutal von Passagier verprügelt
Was Trumps Spur in Epsteins «Geburtstags-Buch» bedeutet
Kiews Armee nutzt eingekreiste Russen als Köder
Sechs jugendliche «Pädohunter» attackierten Mann brutal – verhaftet

Mehr Eishockey

Lugano-Sportchef will Trendwende. Steinmann: «Es ist eine der grössten Herausforderungen im Schweizer Eishockey»

Lugano-Sportchef will TrendwendeSteinmann: «Es ist eine der grössten Herausforderungen im Schweizer Eishockey»

National League. Davos gewinnt erstes Startspiel nach neun Jahren

National LeagueDavos gewinnt erstes Startspiel nach neun Jahren

National League. Biel übernimmt Dionicio fix

National LeagueBiel übernimmt Dionicio fix

Videos aus dem Ressort

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Das Transferkarussell dreht sich wieder. Das sind die bisher wichtigsten Wechsel der Super League.

25.06.2025

Servettes neue Sturmhoffnung

Servettes neue Sturmhoffnung

Neuzugang Samuel Mraz will sich in Genf beweisen. Er spricht über seine Entscheidung für Servette, die Ziele des Teams und seine Rolle als Offensivkraft. Trainer Häberli setzt grosse Hoffnungen in ihn.

22.07.2025

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Julian Nagelsmann wehrt sich gegen die Kritik von Fans und Jounalisten nach den dürftigen Resultaten zum WM-Quali-Start.

09.09.2025

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Super-League-Transfers – die wichtigsten Zu- und Abgänge

Servettes neue Sturmhoffnung

Servettes neue Sturmhoffnung

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Nagelsmann: «Ich bin nicht der Trainer vom Jounalistenteam»

Mehr Videos