Seit Dienstagabend wird in der Schweiz wieder Eishockey gespielt – und der 1. Spieltag der National League bot schon viel Spektakel.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Dienstagabend wurde die 1. Runde der National-League-Saison 2025/2026 gespielt.

In Ambri und Zürich wurde der Siegtreffer keine zehn Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit erzielt.

Davos gewann gegen Lausanne zum ersten Mal seit neun Jahren das Startspiel.

In Rapperswil kochten die Emotionen ein erstes Mal hoch – am Ende sicherten sich die St.Galler mit dem Sieg über Langnau die Leaderposition. Mehr anzeigen

Mit einer Vollrunde ging die National League am Dienstagabend los. Allzu grosse Überraschungen gab es nicht – die eine oder andere Geschichte wurde dennoch bereits geschrieben.

So kam es zum Beispiel gleich in zwei Spielen zu einem Siegtreffer in den letzten zehn Sekunden der regulären Spielzeit. In Ambri deutete beim Duell der Hausherren mit Kloten alles auf eine Verlängerung hin, als der Schwede Tim Heed die Gottardo Arena mit dem 2:1 8,6 Sekunden vor dem Ende in eine Festhütte verwandelte.

Ähnliche Szenen spielten sich in Zürich in der Swiss Life Arena ab. Da liessen sich die ZSC Lions allerdings ein wenig mehr Zeit, um das entscheidende 4:3 gegen Biel zu erzielen. Yannick Weber traf 0,3 Sekunden vor der Schlusssirene zum Sieg für die Hausherren.

Die Bieler versuchten verzweifelt, mit einer Coach's Challenge das Tor anzufechten, doch die Schiedsrichter sahen nichts Irreguläres und das Resultat blieb bestehen.

Rapperswil erster Leader

Davos startete mit einem 4:1-Heimsieg gegen Lausanne in die neue Meisterschaft. Es ist kaum zu glauben, aber es war für den Rekordmeister der erste Startspielsieg seit neun Jahren.

In Rapperswil waren die Akteure etwas gar heiss und liessen bereits im ersten Saisonspiel Emotionen aufkommen. Die Keilerei mit Rappis Igor Jelovac und Marlon Graf und den Langnauern Harri Pesonen und Santtu Kinnunen änderte nichts am klaren 5:1-Sieg Rapperswils über die SCL Tigers.

Die St.Galler sind auch erster Leader der neuen National-League-Saison. Dahinter folgen Davos, Zug, Genf, der ZSC und Ambri mit gleich vielen Punkten. Fribourg konnte gegen Lugano ebenfalls einen Sieg einfahren, allerdings erst in der Verlängerung und hat damit nur zwei Zähler auf dem Konto.

