Kevin Fiala drückt aus spitzem Winkel ab. Keystone

Fünf Schweizer NHL-Spieler stehen in der Nacht auf Sonntag auf dem Eis. Kevin Fiala trifft im Penaltyschiessen, gleichwohl verliert er mit den Los Angeles Kings 4:5 gegen die Nashville Predators.

Keystone-SDA SDA

Fiala, der in den vergangenen fünf Partien immer einen Assist gegeben oder ein Tor geschossen hatte, ging diesmal leer aus. Denn Treffer im Penaltyschiessen gelangen nicht die Skorer-Statistik.

Nach je neun Penaltys war die Niederlage für die Kings besiegelt. Fiala nahm zweimal Anlauf. Als sechster Schütze scheiterte er, mit einem Treffer hätte er den Sieg geholt. Unmittelbar danach nahm er als siebenter Schütze erneut Anlauf und stand unter Druck, denn der Spieler von Nashville hatte getroffen. Fiala versenkte den Puck ebenfalls und hielt so seine Mannschaft im Spiel.

Nicht mit von der Partie war Roman Josi. Der Captain der Nashville Predators ist verletzt.

Der Berner Goalie Akira Schmid kam in der achten Meisterschaftspartie der Vegas Golden Knights zum fünften Einsatz. Dabei kassierte er gegen die Florida Panthers die erste Niederlage (0:3).

Janis Moser gewann mit Tampa Bay Lightning gegen die Anaheim Ducks 4:3. Auch Lian Bichsel ging als Sieger vom Eis. Er siegte mit den Dallas Stars 3:2 gegen die Carolina Hurricanes.

Eine ärgerliche Niederlage kassierten die St. Louis Blues mit Pius Suter. Sie führten auswärts gegen die Detroit Red Wings nach 23 Minuten 4:0 – und verloren noch 4:6.