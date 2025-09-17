Eiskunstlauf-Talent (15) wird von Lastwagen überfahren und stirbt

Die 15-Jährige Matilda Ferrari galt als grosses Talent. Bild: Facebook

Die 15-jährige Eiskunstläuferin Matilda Ferrari ist in Südtirol auf dem Weg zur Schule tödlich verunglückt. Die Polizei untersucht die Umstände des Unfalls, der Italien erschüttert.

Redaktion blue News Sven Ziegler

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Matilda Ferrari wurde in Giustino von einem Lastwagen mit Betonmischer erfasst und getötet.

Die Eiskunstläuferin galt als grosse Nachwuchshoffnung im italienischen Eiskunstlauf.

Ihr Verein und die Gemeinde trauern – der Bürgermeister spricht von einem «verlorenen Stern». Mehr anzeigen

In der norditalienischen Gemeinde Giustino hat sich am Montag ein tragischer Unfall ereignet. Die 15-jährige Matilda Ferrari, ein aufstrebendes Talent im italienischen Eiskunstlauf, wurde auf dem Weg zur Schule von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt.

Laut der «Kleinen Zeitung» wollte Ferrari gemeinsam mit zwei Freundinnen eine viel befahrene Strasse überqueren. Zeugenaussagen zufolge zeigte die Fussgängerampel zu diesem Zeitpunkt Rot. Ein Lastwagen mit Betonmischer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Jugendliche. Rettungskräfte versuchten noch, sie zu reanimieren, doch sie starb an der Unfallstelle. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Grosse Hoffnung des italienischen Eiskunstlaufs

Ferrari trainierte beim Verein Sporting Ghiaccio Art Pinzolo und hatte sich erst kürzlich von einer Knieverletzung zurückgekämpft. Im Finale des italienischen Pokals belegte sie den dritten Platz. Ihr Klub schrieb auf Instagram: «Wir können uns nicht vorstellen, dich nicht mehr jeden Tag mit uns auf dem Eis zu sehen.»

Auch der italienische Eislaufverband zeigte sich erschüttert: Ferrari habe sowohl für ihren Verein als auch für die Nationalmannschaft grosse Hoffnung verkörpert.

Trauer in der Gemeinde

Der Bürgermeister von Giustino, Manuel Cosi, sprach gegenüber der Tageszeitung «L’Adige» von einem schweren Verlust: «Giustino hat einen Stern verloren. Niemand kann auf den furchtbaren Tod eines 15-jährigen Mädchens vorbereitet sein.»

In der 800-Einwohner-Gemeinde herrscht tiefe Trauer – für viele galt die junge Athletin als Vorbild, nicht zuletzt für ihre jüngere Schwester.

Es ist bereits der zweite schwere Todesfall, der den italienischen Wintersport innert weniger Tagen erschüttert. Skifahrer Matteo Franzoso (25) starb am 15. September nach einem Trainingssturz im chilenischen La Parva. Der 25-Jährige hätte am Dienstag seinen 26. Geburtstag gefeiert.