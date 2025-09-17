Eiskunstlauf-Talent (15) wird von Lastwagen überfahren und stirbt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Wir haben einen Stern verloren» Eiskunstlauf-Talent (15) wird von Lastwagen überfahren und stirbt

Sven Ziegler

17.9.2025

Die 15-Jährige Matilda Ferrari galt als grosses Talent.
Die 15-Jährige Matilda Ferrari galt als grosses Talent.
Bild: Facebook

Die 15-jährige Eiskunstläuferin Matilda Ferrari ist in Südtirol auf dem Weg zur Schule tödlich verunglückt. Die Polizei untersucht die Umstände des Unfalls, der Italien erschüttert.

Redaktion blue News

17.09.2025, 19:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Matilda Ferrari wurde in Giustino von einem Lastwagen mit Betonmischer erfasst und getötet.
  • Die Eiskunstläuferin galt als grosse Nachwuchshoffnung im italienischen Eiskunstlauf.
  • Ihr Verein und die Gemeinde trauern – der Bürgermeister spricht von einem «verlorenen Stern».
Mehr anzeigen

In der norditalienischen Gemeinde Giustino hat sich am Montag ein tragischer Unfall ereignet. Die 15-jährige Matilda Ferrari, ein aufstrebendes Talent im italienischen Eiskunstlauf, wurde auf dem Weg zur Schule von einem Lastwagen erfasst und tödlich verletzt.

Laut der «Kleinen Zeitung» wollte Ferrari gemeinsam mit zwei Freundinnen eine viel befahrene Strasse überqueren. Zeugenaussagen zufolge zeigte die Fussgängerampel zu diesem Zeitpunkt Rot. Ein Lastwagen mit Betonmischer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Jugendliche. Rettungskräfte versuchten noch, sie zu reanimieren, doch sie starb an der Unfallstelle. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Grosse Hoffnung des italienischen Eiskunstlaufs

Ferrari trainierte beim Verein Sporting Ghiaccio Art Pinzolo und hatte sich erst kürzlich von einer Knieverletzung zurückgekämpft. Im Finale des italienischen Pokals belegte sie den dritten Platz. Ihr Klub schrieb auf Instagram: «Wir können uns nicht vorstellen, dich nicht mehr jeden Tag mit uns auf dem Eis zu sehen.»

Auch der italienische Eislaufverband zeigte sich erschüttert: Ferrari habe sowohl für ihren Verein als auch für die Nationalmannschaft grosse Hoffnung verkörpert.

Trauer in der Gemeinde

Der Bürgermeister von Giustino, Manuel Cosi, sprach gegenüber der Tageszeitung «L’Adige» von einem schweren Verlust: «Giustino hat einen Stern verloren. Niemand kann auf den furchtbaren Tod eines 15-jährigen Mädchens vorbereitet sein.»

In der 800-Einwohner-Gemeinde herrscht tiefe Trauer – für viele galt die junge Athletin als Vorbild, nicht zuletzt für ihre jüngere Schwester.

Es ist bereits der zweite schwere Todesfall, der den italienischen Wintersport innert weniger Tagen erschüttert. Skifahrer Matteo Franzoso (25) starb am 15. September nach einem Trainingssturz im chilenischen La Parva. Der 25-Jährige hätte am Dienstag seinen 26. Geburtstag gefeiert.

Mehr internationale News

Rekord-Razzia gegen Tierhandel. Tukane, Aras und Affen – über 700 Exoten befreit

Rekord-Razzia gegen TierhandelTukane, Aras und Affen – über 700 Exoten befreit

Ukraine-Ticker. Selenskyj erwartet Fondsvolumen von 3,5 Milliarden Dollar für Kauf von US-Waffen

Ukraine-TickerSelenskyj erwartet Fondsvolumen von 3,5 Milliarden Dollar für Kauf von US-Waffen

Psychologie. Ein Familienhund bedeutet für Frauen oft eine zusätzliche Belastung

PsychologieEin Familienhund bedeutet für Frauen oft eine zusätzliche Belastung

Meistgelesen

«Statt über Steuer auf fiktives Einkommen, diskutieren wir plötzlich über Gerechtigkeit»
Obama nach Kirk-Attentat: USA steht an «Scheidepunkt» +++ Trump-Gegner will Gouverneur von Georgia werden
Eiskunstlauf-Talent (15) wird von Lastwagen überfahren und stirbt
Bis zu 60 Prozent ungültige Unterschriften – SVP-nahe Firma im Fokus
Servette feiert gegen Sion den ersten Saisonsieg