Von den drei Schweizer Frauenduos starten zwei mit einem Sieg in die Beachvolleyball-EM in Polen.

Die zweifachen Europameisterinnen Nina Brunner/Tanja Hüberli lancierten das Turnier in Stare Jablonki mit einem 21:10, 21:16-Erfolg gegen das einheimische Duo Zuzanna Michalska/Natalia Okla. Damit bauten die Olympia-Dritten von Paris 2024 ihre Siegesserie aus, nachdem sie am Sonntag mit dem Turniersieg in Hamburg einen vorläufigen Höhepunkt ihres Comeback-Jahres erreicht hatten.

Auch Joana Mäder und Leona Kernen lancierten die Gruppenphase mit einem Sieg. Das Duo tat sich gegen die deutlich schlechter klassierten Ungarinnen Lila Lillam/Flora Kun allerdings lange schwer, ehe es nach Satzrückstand das Tiebreak mit 22:20 für sich entschied.

Für Anouk und Zoé Vergé-Dépré setzte es im Schwestern-Duell mit den Tschechinnen Katerina und Anna Pavelkova hingegen eine 18:21, 20:22-Niederlage zum Auftakt ab.