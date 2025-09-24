  1. Privatkunden
DE

«Absolute Schlüsselfigur» Die Freiburger wissen ganz genau, wie gefährlich Shaqiri ist

dpa

24.9.2025 - 09:34

Freiburg-Trainer Julian Schuster gestikuliert an der Seitenlinie.
Freiburg-Trainer Julian Schuster gestikuliert an der Seitenlinie.
Keystone

Der SC Freiburg empfängt den FC Basel. Die Blicke der Badener gehen besonders auf einen früheren Bayern-Profi. Trainer Schuster feiert eine Premiere. Den Gästen unterläuft eine Ticket-Panne.

DPA

24.09.2025, 09:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Freiburg-Trainer Julian Schuster und sein Team betonen vor dem Europa-League-Auftakt gegen Basel die Schlüsselrolle von Xherdan Shaqiri.
  • In der vergangenen Saison gewann Shaqiri mit dem FCB die Meisterschaft und den Pokal, in der Liga kam er auf beachtliche 18 Tore und 21 Vorlagen.
  • Alleine aus Basel gab es angeblich über 30'000 Ticketanfragen für das internationale Derby.
  • blue Sport überträgt alle Spiele der Europa League live.
Mehr anzeigen

Trainer Julian Schuster und der SC Freiburg begegnen Xherdan Shaqiri vom FC Basel beim Europa-League-Auftakt am Mittwoch mit grösstem Respekt. Der ehemalige Profi des FC Bayern sei eine «absolute Schlüsselfigur» und ein «gewisser Freigeist», sagte Schuster. Der 125-malige Schweizer Nationalspieler sei «der Unterschiedsspieler bei Basel», meinte Freiburgs Mittelfeldmann Maximilian Eggestein.

Shaqiri war im Sommer 2024 von Chicago Fire zu seinem Ausbildungsclub zurückgekehrt. In der vergangenen Saison gewann der 33-Jährige mit dem FCB die Meisterschaft und den Pokal, in der Liga kam er auf beachtliche 18 Tore und 21 Vorlagen. Von Juli 2012 bis Januar 2015 hatte Shaqiri für den deutschen Rekordmeister Bayern München gespielt.

Schweizer Ticket-Panne vor dem Derby

Schuster feiert gegen Basel seine Europapokal-Premiere als Cheftrainer. Auch deshalb sei die Partie für ihn «etwas sehr Besonderes», sagte der 40-Jährige. Mit Blick auf den ganzen Verein empfinde er die bevorstehenden Abende im internationalen Wettbewerb als «Belohnung für das, was wir uns erarbeitet haben», so Schuster. Der Sport-Club war in der vergangenen Bundesliga-Saison Fünfter geworden und hatte nur knapp die Champions League verpasst.

Das Duell mit dem Schweizer Double-Sieger Basel ist ein internationales Derby. Mit dem Auto braucht man weniger als eine Stunde von Stadt zu Stadt. Den Gästen lagen angeblich mehr als 30'000 Kartenanfragen für die Partie im Breisgau vor. Tatsächlich hatte der Club versehentlich 256 Tickets zu viel verkauft – und ebenjene Anzahl an Fans daraufhin enttäuschen müssen.

Yakin über Shaqiri: «Haben ihn nicht gezwungen, den Rücktritt zu geben»

18.09.2025

Yakin über Shaqiri: «Haben ihn nicht gezwungen, den Rücktritt zu geben»

18.09.2025

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

22.09.2025

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

22.09.2025

Levante - Real Madrid 1:4

Levante - Real Madrid 1:4

LALIGA | 6. Runde | Saison 25/26

23.09.2025

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

22.09.2025

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

22.09.2025

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

23.09.2025

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

23.09.2025

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Davide Chiumiento galt als Jahrhunderttalent, wechselte mit 15 zu Juventus, auch Moreno Costanzo war ein Hochbegabter. Nun führen die Ostschweizer eine Fussballschule. Bei blue sprechen sie über Kinderträume, leere Versprechungen und ihre Karrieren.

23.09.2025

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ousmane Dembélé blickt auf seine bisherige Karriere und verrät, wie er als kleiner Junge zum Fussball gefunden hat.

01.05.2024

Levante - Real Madrid 1:4

Levante - Real Madrid 1:4

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ousmane Dembélé – vom Strassenkicker zum Superstar

Ball wegschlagen & Trikot ausziehen. Peinlich-Rot für Liverpools 95-Millionen-Einkauf

Ball wegschlagen & Trikot ausziehenPeinlich-Rot für Liverpools 95-Millionen-Einkauf

Sevilla unterliegt Villarreal. Sow trifft und verliert bei Comeback – Vargas mit Teileinsatz

Sevilla unterliegt VillarrealSow trifft und verliert bei Comeback – Vargas mit Teileinsatz

FCB-Coach Magnin scherzt. «Wenn du viele Schläge auf den Kopf bekommst, vergisst du einiges»

FCB-Coach Magnin scherzt«Wenn du viele Schläge auf den Kopf bekommst, vergisst du einiges»

Meniskus-Operatino. Barcelonas Gavi fällt monatelang aus

Meniskus-OperatinoBarcelonas Gavi fällt monatelang aus

Video-Highlights. Real setzt perfekten Saisonstart fort – Mbappé trifft doppelt

Video-HighlightsReal setzt perfekten Saisonstart fort – Mbappé trifft doppelt