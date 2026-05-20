Alex Frei: «Für mich unerklärlich, dass der VAR nicht eingreift»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Skandal-Entscheid im Final? Alex Frei: «Für mich unerklärlich, dass der VAR nicht eingreift»

Patrick Lämmle

20.5.2026

«In einem weniger wichtigen Spiel sieht er zu 99 Prozent Rot»

«In einem weniger wichtigen Spiel sieht er zu 99 Prozent Rot»

In der 21. Minute sieht Aston Villas Matty Cash nach einem Foul an Freiburg-Captain Vincenzo Grifo Gelb. Dass sich der VAR nicht einschaltet, dafür haben Michi Lang und Alex Frei wenig Verständnis. Für sie wäre es eine klare Rote Karte gewesen.

20.05.2026

Freiburg verliert den Europa-League-Final gegen Aston Villa mit 0:3. Aber nicht diskussionslos. Denn in der 21. Minute hätte Matty Cash Rot sehen müssen, finden zumindest die Experten Alex Frei und Michi Lang.

Patrick Lämmle

20.05.2026, 23:56

20.05.2026, 23:57

Etwas mehr als 20 Minuten sind gespielt, als Aston Villas Matty Cash Freiburg-Captain Vincenzo Grifo umsäbelt und dafür Gelb sieht. Nur Gelb!

«Er geht extrem rücksichtslos in den Zweikampf rein», sagt Michi Lang in der Halbzeitpause. Man könne zumindest über eine Rote Karte diskutieren, meint er.

Cash mit hartem Einsatz gegen Grifo

Cash mit hartem Einsatz gegen Grifo

20.05.2026

Alex Frei findet da schon deutlichere Worte: «Für mich ist es unerklärlich, dass der VAR nicht eingreift.» Ob in der Bundesliga oder der Premier League, nach so einem Foul werde man vom Platz gestellt. Für den Nati-Rekordtorschützen ist klar, dass die Schiedsrichter das Spiel nicht zu früh durch eine Rote Karte beeinflussen wollten.

Da stimmt Lang zu: «In einem weniger wichtigen Spiel kommt zu 99 Prozent der VAR und sagt: Schau dir die Szene an.» Und wenn der Schiri rausgehe und das Bild sehe, dann könne er fast gar nicht anders als Rot zu zeigen.

So aber kann Aston Villa mit elf Mann weiterspielen. Und wie sie das tun. In der 41. Minute trifft Youri Tielemans sehenswert zum 1:0 und sieben Minuten später, tief in der Nachspielzeit, erzielt auch noch Emiliano Buendía ein Sahnetor. Von diesem doppelten Nackenschlag erholen sich die Freiburger nicht mehr. In der 58. Minute verpasst Morgan Rogers den Deutschen dann mit dem dritten Treffer den K.o.-Stoss.

Engländer feiern Europa League Sieg. Kein Titel für Manzambi und Ogbus – Aston Villa schlägt chancenlosen SC Freiburg

Engländer feiern Europa League SiegKein Titel für Manzambi und Ogbus – Aston Villa schlägt chancenlosen SC Freiburg

Hier stemmen die Aston-Villa-Stars den Pokal in die Höhe

Hier stemmen die Aston-Villa-Stars den Pokal in die Höhe

20.05.2026

Freiburg – Aston Villa 0:3

Freiburg – Aston Villa 0:3

UEFA Europa League | Endspiel | Saison 25/26

20.05.2026

Meistgelesen

Cadieux: «Die Leute machen einen grossen Fehler, wenn …»
So kaltblütig schaltet Trump seine Gegner aus
Alex Frei: «Für mich unerklärlich, dass der VAR nicht eingreift»
Haus leergekündigt – Zürcher Mieter kämpfen gegen Abriss
Zuger Traditionsfirma schliesst per sofort – 80 Mitarbeiter verlieren Job

Fussball-News

Führerschein weg. Bayern-Star Musiala verursacht mit 194 km/h auf dem Tacho einen Unfall

Führerschein wegBayern-Star Musiala verursacht mit 194 km/h auf dem Tacho einen Unfall

Freiburg will ersten europäischen Titel. Manzambi und Ogbus wollen Aston Villa im Europa-League-Final ein Bein stellen

Freiburg will ersten europäischen TitelManzambi und Ogbus wollen Aston Villa im Europa-League-Final ein Bein stellen

Ohne YB-Star an die WM. Yakins Nicht-Nomination von Sanches und der Zeitpunkt werfen Fragen auf

Ohne YB-Star an die WMYakins Nicht-Nomination von Sanches und der Zeitpunkt werfen Fragen auf

2345 Kilometer unterwegs. Verrücktes Projekt: Freiburg-Fan radelte mit Velo nach Istanbul

2345 Kilometer unterwegsVerrücktes Projekt: Freiburg-Fan radelte mit Velo nach Istanbul

Fussbruch bei Barça-Star. Fermin Lopez verpasst WM mit Spanien

Fussbruch bei Barça-StarFermin Lopez verpasst WM mit Spanien

Fussball-Videos

Hier stemmen die Aston-Villa-Stars den Pokal in die Höhe

Hier stemmen die Aston-Villa-Stars den Pokal in die Höhe

20.05.2026

Freiburg – Aston Villa 0:3

Freiburg – Aston Villa 0:3

UEFA Europa League | Endspiel | Saison 25/26

20.05.2026

«In einem weniger wichtigen Spiel sieht er zu 99 Prozent Rot»

«In einem weniger wichtigen Spiel sieht er zu 99 Prozent Rot»

In der 21. Minute sieht Aston Villas Matty Cash nach einem Foul an Freiburg-Captain Vincenzo Grifo Gelb. Dass sich der VAR nicht einschaltet, dafür haben Michi Lang und Alex Frei wenig Verständnis. Für sie wäre es eine klare Rote Karte gewesen.

20.05.2026

Onana köpft an den Pfosten

Onana köpft an den Pfosten

20.05.2026

Rogers mit dem nächsten Treffer für Aston Villa

Rogers mit dem nächsten Treffer für Aston Villa

20.05.2026

Hier stemmen die Aston-Villa-Stars den Pokal in die Höhe

Hier stemmen die Aston-Villa-Stars den Pokal in die Höhe

Freiburg – Aston Villa 0:3

Freiburg – Aston Villa 0:3

«In einem weniger wichtigen Spiel sieht er zu 99 Prozent Rot»

«In einem weniger wichtigen Spiel sieht er zu 99 Prozent Rot»

Onana köpft an den Pfosten

Onana köpft an den Pfosten

Rogers mit dem nächsten Treffer für Aston Villa

Rogers mit dem nächsten Treffer für Aston Villa

Mehr Videos