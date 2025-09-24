  1. Privatkunden
Grosse Namen sind dabei All diese Schweizer spielten schon für Freiburg

Patrick Lämmle

24.9.2025

Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg
Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg. <strong>Oumar Kondé (129 Spiele):</strong> Zwischen 1995 und 2005 steht der in Binningen geborene Kondé bei Freiburg unter Vertrag. Für keinen anderen Verein bestritt der Verteidiger mehr Spiele. Auf Platz 2 folgt der FC Basel, für den er 63 Mal auflief.

Oumar Kondé (129 Spiele): Zwischen 1995 und 2005 steht der in Binningen geborene Kondé bei Freiburg unter Vertrag. Für keinen anderen Verein bestritt der Verteidiger mehr Spiele. Auf Platz 2 folgt der FC Basel, für den er 63 Mal auflief.

Bild: Keystone

Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg. <strong>Amir Abrashi (98 Spiele):</strong> Abrashi entschied sich zwar für Albaniens Nationalmannschaft, dennoch schlägt auch ein Schweizer Herz in seiner Brust. Und in Freiburg hat er sich unsterblich gemacht. In seiner ersten Saison mit den Breisgauern schaffte er den Aufstieg in die Bundesliga.

Amir Abrashi (98 Spiele): Abrashi entschied sich zwar für Albaniens Nationalmannschaft, dennoch schlägt auch ein Schweizer Herz in seiner Brust. Und in Freiburg hat er sich unsterblich gemacht. In seiner ersten Saison mit den Breisgauern schaffte er den Aufstieg in die Bundesliga.

Bild: Keystone

Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg. <strong>Bruno Berner (86 Spiele):</strong> Berner (links) kam 2002 von GC und zog 2005 zu Basel weiter. 4 Tore, 6 Assists und 9 Gelbe Karten sammelt der Verteidiger in seiner Zeit bei Freiburg.

Bruno Berner (86 Spiele): Berner (links) kam 2002 von GC und zog 2005 zu Basel weiter. 4 Tore, 6 Assists und 9 Gelbe Karten sammelt der Verteidiger in seiner Zeit bei Freiburg.

Bild: Keystone

Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg. <strong>Admir Mehmedi (72 Spiele):</strong> Der 76-fache ehemalige Nati-Spieler erzielt für Freiburg 20 Tore und liefert 5 Assists. Nach dem Abstieg des SC Freiburg in die 2. Bundesliga wechselt Mehmedi zur Saison 2015/16 zu Bayer 04 Leverkusen.

Admir Mehmedi (72 Spiele): Der 76-fache ehemalige Nati-Spieler erzielt für Freiburg 20 Tore und liefert 5 Assists. Nach dem Abstieg des SC Freiburg in die 2. Bundesliga wechselt Mehmedi zur Saison 2015/16 zu Bayer 04 Leverkusen.

Bild: Keystone

Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg. <strong>Alain Sutter (48 Spiele):</strong> Im Oktober 1995 wechselt der blonde Engel von Bayern München zu Freiburg. In 48 Spielen erzielt er 5 Tore und bereitet 9 weitere vor.

Alain Sutter (48 Spiele): Im Oktober 1995 wechselt der blonde Engel von Bayern München zu Freiburg. In 48 Spielen erzielt er 5 Tore und bereitet 9 weitere vor.

Bild: Keystone

Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg. <strong>Gelson Fernandes (38 Spiele):</strong> Zur Saison 2013/14 wechselt Fernandes zum Bundesligisten. Für diesen absolviert er 38 Spiele (30 Bundesliga, 5 Europa League, 3 DFB-Pokal) und erzielt ein Tor. Nach einer Saison wechselt er zu Stade Rennes.

Gelson Fernandes (38 Spiele): Zur Saison 2013/14 wechselt Fernandes zum Bundesligisten. Für diesen absolviert er 38 Spiele (30 Bundesliga, 5 Europa League, 3 DFB-Pokal) und erzielt ein Tor. Nach einer Saison wechselt er zu Stade Rennes.

Bild: Keystone

Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg. <strong>Roman Bürki (36 Spiele):</strong> 2014 wechselt Bürki von GC zu Freiburg. Dort kann er zwar den Abstieg nicht verhindern, macht aber auf sich aufmerksam und wird von Dortmund verpflichtet.

Roman Bürki (36 Spiele): 2014 wechselt Bürki von GC zu Freiburg. Dort kann er zwar den Abstieg nicht verhindern, macht aber auf sich aufmerksam und wird von Dortmund verpflichtet.

Bild: Keystone

Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg. <strong>Beg Ferati (7 Spiele):</strong> 6 Einsätze in der Bundesliga und ein Spiel im DFB-Pokal bestreitet der einstige Nati-Spieler (1 Einsatz) zwischen 2011 und 2013 für Freiburg.

Beg Ferati (7 Spiele): 6 Einsätze in der Bundesliga und ein Spiel im DFB-Pokal bestreitet der einstige Nati-Spieler (1 Einsatz) zwischen 2011 und 2013 für Freiburg.

Bild: Imago

Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg. <strong>Vincent Sierro (5 Spiele):</strong> Verletzungen bremsen Sierro aus, so dass er zwischen 2017 und 2018 aus, so dass er kaum Spuren hinterlässt.

Vincent Sierro (5 Spiele): Verletzungen bremsen Sierro aus, so dass er zwischen 2017 und 2018 aus, so dass er kaum Spuren hinterlässt.

Bild: Keystone

Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg. <strong>Daniel Sereinig (3 Spiele):</strong> Er wechselt im Januar 2009 in die 2. Mannschaft des SC Freiburg, für die er zwei Jahre spielt. In dieser Zeit kommt er auch zu drei Einsätzen bei den Profis.

Daniel Sereinig (3 Spiele): Er wechselt im Januar 2009 in die 2. Mannschaft des SC Freiburg, für die er zwei Jahre spielt. In dieser Zeit kommt er auch zu drei Einsätzen bei den Profis.

Bild: Imago

Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg. <strong>Nishan Burkart (1 Spiel):</strong> Vom ManUtd-Nachwuchs wechselt Burkart 2019 in die 2. Mannschaft von Freiburg. Am 3. April 2021 wird er im Bundesliga-Spiel gegen Gladbach eingewechselt. Mehr Einsätze bei den Profis kommen nicht hinzu.

Nishan Burkart (1 Spiel): Vom ManUtd-Nachwuchs wechselt Burkart 2019 in die 2. Mannschaft von Freiburg. Am 3. April 2021 wird er im Bundesliga-Spiel gegen Gladbach eingewechselt. Mehr Einsätze bei den Profis kommen nicht hinzu.

Bild: Keystone

Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg. <strong>Stephan Lehmann (1 Spiel):</strong> 1986 wechselt Lehmann zu Freiburg, ist dort aber nicht erste Wahl und zieht nach einem Jahr weiter zum FC Schaffhausen.

Stephan Lehmann (1 Spiel): 1986 wechselt Lehmann zu Freiburg, ist dort aber nicht erste Wahl und zieht nach einem Jahr weiter zum FC Schaffhausen.

Bild: Keystone

Am Mittwoch spielt der FC Basel in der Europa League gegen Freiburg. Bei den Breisgauern stehen mit Johan Manzambi und Bruno Ogbus auch zwei Schweizer unter Vertrag. Letzteres hat fast schon Tradition.

Redaktion blue Sport

24.09.2025, 16:00

24.09.2025, 16:37

Schweizer, die für Freiburg auflaufen, das funktioniert nicht erst seit Johan Manzambi und Bruno Okbus, die dort unter Vertrag stehen. Welche Schweizer in Freiburg ihre Fussspuren hinterlassen haben, erfährst du in der Galerie oben. Einige grosse Namen des Schweizer Fussballs sind dabei, so viel sei an dieser Stelle verraten.

UHD HDR SC Freiburg - FC Basel 1893
UHD HDR SC Freiburg - FC Basel 1893

Mi 24.09. 20:10 - 23:45 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR SC Freiburg - FC Basel 1893

Mit tv.blue.ch mieten
Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

22.09.2025

Mehr News zur Europa League

Yakin glaubt an FCB-Punkte. «Freiburg muss das Spiel machen, das kommt Basel entgegen»

Yakin glaubt an FCB-Punkte«Freiburg muss das Spiel machen, das kommt Basel entgegen»

Basel trifft auf den Schweizer. Manzambi über seinen steinigen Weg: «Ich war sehr klein, ich bin zu spät gewachsen»

Basel trifft auf den SchweizerManzambi über seinen steinigen Weg: «Ich war sehr klein, ich bin zu spät gewachsen»

FCB und YB laut Datenbank chancenlos. Liebe Basler und Berner, stopft den Statistikern das Maul

FCB und YB laut Datenbank chancenlosLiebe Basler und Berner, stopft den Statistikern das Maul

«Absolute Schlüsselfigur». Die Freiburger wissen ganz genau, wie gefährlich Shaqiri ist

«Absolute Schlüsselfigur»Die Freiburger wissen ganz genau, wie gefährlich Shaqiri ist

FCB-Coach Magnin scherzt. «Wenn du viele Schläge auf den Kopf bekommst, vergisst du einiges»

FCB-Coach Magnin scherzt«Wenn du viele Schläge auf den Kopf bekommst, vergisst du einiges»

