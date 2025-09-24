Erkennst du sie alle? Diese Schweizer spielten schon für den SC Freiburg Oumar Kondé (129 Spiele): Zwischen 1995 und 2005 steht der in Binningen geborene Kondé bei Freiburg unter Vertrag. Für keinen anderen Verein bestritt der Verteidiger mehr Spiele. Auf Platz 2 folgt der FC Basel, für den er 63 Mal auflief. Bild: Keystone Amir Abrashi (98 Spiele): Abrashi entschied sich zwar für Albaniens Nationalmannschaft, dennoch schlägt auch ein Schweizer Herz in seiner Brust. Und in Freiburg hat er sich unsterblich gemacht. In seiner ersten Saison mit den Breisgauern schaffte er den Aufstieg in die Bundesliga. Bild: Keystone Bruno Berner (86 Spiele): Berner (links) kam 2002 von GC und zog 2005 zu Basel weiter. 4 Tore, 6 Assists und 9 Gelbe Karten sammelt der Verteidiger in seiner Zeit bei Freiburg. Bild: Keystone Admir Mehmedi (72 Spiele): Der 76-fache ehemalige Nati-Spieler erzielt für Freiburg 20 Tore und liefert 5 Assists. Nach dem Abstieg des SC Freiburg in die 2. Bundesliga wechselt Mehmedi zur Saison 2015/16 zu Bayer 04 Leverkusen. Bild: Keystone Alain Sutter (48 Spiele): Im Oktober 1995 wechselt der blonde Engel von Bayern München zu Freiburg. In 48 Spielen erzielt er 5 Tore und bereitet 9 weitere vor. Bild: Keystone Gelson Fernandes (38 Spiele): Zur Saison 2013/14 wechselt Fernandes zum Bundesligisten. Für diesen absolviert er 38 Spiele (30 Bundesliga, 5 Europa League, 3 DFB-Pokal) und erzielt ein Tor. Nach einer Saison wechselt er zu Stade Rennes. Bild: Keystone Roman Bürki (36 Spiele): 2014 wechselt Bürki von GC zu Freiburg. Dort kann er zwar den Abstieg nicht verhindern, macht aber auf sich aufmerksam und wird von Dortmund verpflichtet. Bild: Keystone Beg Ferati (7 Spiele): 6 Einsätze in der Bundesliga und ein Spiel im DFB-Pokal bestreitet der einstige Nati-Spieler (1 Einsatz) zwischen 2011 und 2013 für Freiburg. Bild: Imago Vincent Sierro (5 Spiele): Verletzungen bremsen Sierro aus, so dass er zwischen 2017 und 2018 aus, so dass er kaum Spuren hinterlässt. Bild: Keystone Daniel Sereinig (3 Spiele): Er wechselt im Januar 2009 in die 2. Mannschaft des SC Freiburg, für die er zwei Jahre spielt. In dieser Zeit kommt er auch zu drei Einsätzen bei den Profis. Bild: Imago Nishan Burkart (1 Spiel): Vom ManUtd-Nachwuchs wechselt Burkart 2019 in die 2. Mannschaft von Freiburg. Am 3. April 2021 wird er im Bundesliga-Spiel gegen Gladbach eingewechselt. Mehr Einsätze bei den Profis kommen nicht hinzu. Bild: Keystone Stephan Lehmann (1 Spiel): 1986 wechselt Lehmann zu Freiburg, ist dort aber nicht erste Wahl und zieht nach einem Jahr weiter zum FC Schaffhausen. Bild: Keystone Erkennst du sie alle? Am Mittwoch spielt der FC Basel in der Europa League gegen Freiburg. Bei den Breisgauern stehen mit Johan Manzambi und Bruno Ogbus auch zwei Schweizer unter Vertrag. Letzteres hat fast schon Tradition.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Schweizer, die für Freiburg auflaufen, das funktioniert nicht erst seit Johan Manzambi und Bruno Okbus, die dort unter Vertrag stehen. Welche Schweizer in Freiburg ihre Fussspuren hinterlassen haben, erfährst du in der Galerie oben. Einige grosse Namen des Schweizer Fussballs sind dabei, so viel sei an dieser Stelle verraten.

