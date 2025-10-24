Den Young Boys gelingt nach einer Negativserie mit zwei Niederlagen in Folge der Befreiungsschlag mit dem 3:2-Sieg über Ludogorets Razgrad. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.
Tor
Marvin Keller
Wird in der 9. Minute von Zoukrou auf die Probe gestellt, reagiert auf den ungenügenden Rückpass aber blitzschnell. Wird beim ersten Gegentor von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Ist beim späten 3:2 machtlos.
Verteidigung
Ryan Andrews
Hat auf seiner rechten Seite alles im Griff und wagt es auch, sich in der Vorwärtsbewegung einzuschalten. Toll sein Vorstoss und sein Pass in den Rücken der Abwehr beim 1:1 durch Raveloson. Ist der beste Berner.
Verteidigung
Tanguy Zoukrou
Scheint zu Beginn der Partie etwas überfordert zu sein. Kommt vermehrt zu spät oder lässt einen Gegenspieler entwischen. Fängt sich nach dem Gegentor wieder und macht seine Sache gut.
Verteidigung
Loris Benito
Verliert den entscheidenden Zweikampf vor dem 0:1. Ist teilweise zu passiv, lässt sich nach dem Gegentor allerdings nichts mehr zuschulden kommen.
Verteidigung
Jaouen Hadjam
Gehört einmal mehr zu den Besten seines Teams. Zeigt auf seinem linken Flügel gute Ansätze. Seine Flanken ins Zentrum kommen meistens beim richtigen Empfänger an.
Mittelfeld
Darian Males
Males hat zu Beginn der Partie gute Vorstösse. In der 10. Minute sticht er bei einer Flanke von Hadjam in den Fünf-Meter-Raum rein, trifft den Ball aber nicht richtig. Muss in der 35. Minute angeschlagen runter.
Mittelfeld
Rayan Raveloson
Steht in der 45. Minute goldrichtig und verwertet die Vorlage von Andrews. Erobert im Mittelfeld viele Bälle. Schaltet sich auch in der 2. Halbzeit in die Offensive ein und könnte gar ein zweites Tor erzielen.
Mittelfeld
Edimilson Fernandes
Verliert vor dem Gegentor seinen Gegenspieler aus den Augen und wird überlaufen. Lässt dann Torschütze Stanic ungestört abziehen. Macht seinen Fehler in der 53. Minute mit dem magistralen Zuspiel auf Fassnacht wieder wett. Hat in der 86. Minute Feierabend.
Mittelfeld
Joël Monteiro
Zeigt gute Ansätze und verschafft sich am linken Flügel vermehrt Platz. Er geht zwei-, dreimal in den Abschluss, aufs Tor kommt der Ball aber nicht. Wird in der 78. Minute durch Sergio Córdova ersetzt.
Sturm
Armin Gigović
Lange unsichtbar in der YB-Offensive. In der 60. Minute dribbelt er sich dann durch die gegnerische Abwehr und holt einen Elfmeter heraus, den Chris Bedia verwandelt. Macht in der 78. Minute für Sandro Lauper Platz.
Sturm
Chris Bedia
Vergibt einige gute Chancen aus aussichtsreicher Position. In der 63. Minute klappt es doch noch mit einem Treffer. Er verwandelt den Elfmeter zum 3:1 souverän. Geht in der 86. Minute runter – Tsimba kommt für ihn.
Eingewechselte Spieler
Mittelfeld
Christian Fassnacht
Kommt in der 35. Minute für den angeschlagenen Darian Males. Toll, wie er in der 53. Minute in den freien Raum läuft und in die rechte Ecke einnetzt. In der 81. Minute setzt er sich erneut gekonnt in Szene, hat Pech, dass seine Direktabnahme an die Latte knallt.
Verteidigung
Sandro Lauper
Kommt in der 78. Minute für Armin Gigovic ins Spiel. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Sturm
Sergio Córdova
Kommt in der 78. Minute für Joel Monteiro ins Spiel. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Mittelfeld
Dominik Pech
Kommt in der 86. Minute für Edimilson Fernandes ins Spiel. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.
Sturm
Emmanuel Tsimba
Kommt in der 86. Minute für Chris Bedia ins Spiel. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung. Sieht in der Nachspielzeit noch Gelb.