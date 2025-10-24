Young Boys – Ludogorets 3:2 UEFA Europa League | Matchday 3 | Saison 25/26 23.10.2025

Den Young Boys gelingt nach einer Negativserie mit zwei Niederlagen in Folge der Befreiungsschlag mit dem 3:2-Sieg über Ludogorets Razgrad. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 4.5 Tor Marvin Keller

Wird in der 9. Minute von Zoukrou auf die Probe gestellt, reagiert auf den ungenügenden Rückpass aber blitzschnell. Wird beim ersten Gegentor von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Ist beim späten 3:2 machtlos.

Keller: «Dieser Sieg tut der Mannschaft gut» 23.10.2025

Note: 5 Verteidigung Ryan Andrews

Hat auf seiner rechten Seite alles im Griff und wagt es auch, sich in der Vorwärtsbewegung einzuschalten. Toll sein Vorstoss und sein Pass in den Rücken der Abwehr beim 1:1 durch Raveloson. Ist der beste Berner.

Note: 4 Verteidigung Tanguy Zoukrou

Scheint zu Beginn der Partie etwas überfordert zu sein. Kommt vermehrt zu spät oder lässt einen Gegenspieler entwischen. Fängt sich nach dem Gegentor wieder und macht seine Sache gut.

Note: 4 Verteidigung Loris Benito

Verliert den entscheidenden Zweikampf vor dem 0:1. Ist teilweise zu passiv, lässt sich nach dem Gegentor allerdings nichts mehr zuschulden kommen.

YB gerät gegen Ludogorets in Rückstand 23.10.2025

Note: 5 Verteidigung Jaouen Hadjam

Gehört einmal mehr zu den Besten seines Teams. Zeigt auf seinem linken Flügel gute Ansätze. Seine Flanken ins Zentrum kommen meistens beim richtigen Empfänger an.

Note: 4.5 Mittelfeld Darian Males

Males hat zu Beginn der Partie gute Vorstösse. In der 10. Minute sticht er bei einer Flanke von Hadjam in den Fünf-Meter-Raum rein, trifft den Ball aber nicht richtig. Muss in der 35. Minute angeschlagen runter.

Males vergibt die erste YB-Chance 23.10.2025

Note: 5 Mittelfeld Rayan Raveloson

Steht in der 45. Minute goldrichtig und verwertet die Vorlage von Andrews. Erobert im Mittelfeld viele Bälle. Schaltet sich auch in der 2. Halbzeit in die Offensive ein und könnte gar ein zweites Tor erzielen.

Raveloson kann für YB ausgleichen 23.10.2025

Note: 4.5 Mittelfeld Edimilson Fernandes

Verliert vor dem Gegentor seinen Gegenspieler aus den Augen und wird überlaufen. Lässt dann Torschütze Stanic ungestört abziehen. Macht seinen Fehler in der 53. Minute mit dem magistralen Zuspiel auf Fassnacht wieder wett. Hat in der 86. Minute Feierabend.

Fassnacht mit dem 2:1 für YB﻿ 23.10.2025

Note: 4 Mittelfeld Joël Monteiro

Zeigt gute Ansätze und verschafft sich am linken Flügel vermehrt Platz. Er geht zwei-, dreimal in den Abschluss, aufs Tor kommt der Ball aber nicht. Wird in der 78. Minute durch Sergio Córdova ersetzt.

Note: 4.5 Sturm Armin Gigović

Lange unsichtbar in der YB-Offensive. In der 60. Minute dribbelt er sich dann durch die gegnerische Abwehr und holt einen Elfmeter heraus, den Chris Bedia verwandelt. Macht in der 78. Minute für Sandro Lauper Platz.

Bedia verwandelt Penalty zum 3:1 23.10.2025

Note: 4.5 Sturm Chris Bedia

Vergibt einige gute Chancen aus aussichtsreicher Position. In der 63. Minute klappt es doch noch mit einem Treffer. Er verwandelt den Elfmeter zum 3:1 souverän. Geht in der 86. Minute runter – Tsimba kommt für ihn.

Eingewechselte Spieler

Note: 5 Mittelfeld Christian Fassnacht

Kommt in der 35. Minute für den angeschlagenen Darian Males. Toll, wie er in der 53. Minute in den freien Raum läuft und in die rechte Ecke einnetzt. In der 81. Minute setzt er sich erneut gekonnt in Szene, hat Pech, dass seine Direktabnahme an die Latte knallt.

Fassnacht: «Der Sieg zeigt, dass die Mannschaft lebt» 23.10.2025

Note: - Verteidigung Sandro Lauper

Kommt in der 78. Minute für Armin Gigovic ins Spiel. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: - Sturm Sergio Córdova

Kommt in der 78. Minute für Joel Monteiro ins Spiel. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: - Mittelfeld Dominik Pech

Kommt in der 86. Minute für Edimilson Fernandes ins Spiel. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: - Sturm Emmanuel Tsimba

Kommt in der 86. Minute für Chris Bedia ins Spiel. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung. Sieht in der Nachspielzeit noch Gelb.