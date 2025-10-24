  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

YB-Noten zum 3:2-Sieg Andrews überzeugt, Fassnacht knipst – kein Berner fällt durch

Jan Arnet

24.10.2025

Young Boys – Ludogorets 3:2

Young Boys – Ludogorets 3:2

UEFA Europa League | Matchday 3 | Saison 25/26

23.10.2025

Den Young Boys gelingt nach einer Negativserie mit zwei Niederlagen in Folge der Befreiungsschlag mit dem 3:2-Sieg über Ludogorets Razgrad. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.

,

Beat Signer, Andreas Lunghi

24.10.2025, 09:11

Highlights im Video. YB gelingt in der Europa League ein Befreiungsschlag

Highlights im VideoYB gelingt in der Europa League ein Befreiungsschlag

YB Torhueter Marvin Keller posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Tor

Marvin Keller

Wird in der 9. Minute von Zoukrou auf die Probe gestellt, reagiert auf den ungenügenden Rückpass aber blitzschnell. Wird beim ersten Gegentor von seinen Vorderleuten im Stich gelassen. Ist beim späten 3:2 machtlos.

Keller: «Dieser Sieg tut der Mannschaft gut»

Keller: «Dieser Sieg tut der Mannschaft gut»

23.10.2025

YBs Spieler Ryan Andrews posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  5

Verteidigung

Ryan Andrews

Hat auf seiner rechten Seite alles im Griff und wagt es auch, sich in der Vorwärtsbewegung einzuschalten. Toll sein Vorstoss und sein Pass in den Rücken der Abwehr beim 1:1 durch Raveloson. Ist der beste Berner.

YB Spieler Tanguy Zoukrou posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4

Verteidigung

Tanguy Zoukrou

Scheint zu Beginn der Partie etwas überfordert zu sein. Kommt vermehrt zu spät oder lässt einen Gegenspieler entwischen. Fängt sich nach dem Gegentor wieder und macht seine Sache gut.

YB Spieler Loris Benito posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4

Verteidigung

Loris Benito

Verliert den entscheidenden Zweikampf vor dem 0:1. Ist teilweise zu passiv, lässt sich nach dem Gegentor allerdings nichts mehr zuschulden kommen.

YB gerät gegen Ludogorets in Rückstand

YB gerät gegen Ludogorets in Rückstand

23.10.2025

YB Spieler Jaouen Hadjam posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  5

Verteidigung

Jaouen Hadjam

Gehört einmal mehr zu den Besten seines Teams. Zeigt auf seinem linken Flügel gute Ansätze. Seine Flanken ins Zentrum kommen meistens beim richtigen Empfänger an.

YB Spieler Darian Males posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Mittelfeld

Darian Males

Males hat zu Beginn der Partie gute Vorstösse. In der 10. Minute sticht er bei einer Flanke von Hadjam in den Fünf-Meter-Raum rein, trifft den Ball aber nicht richtig. Muss in der 35. Minute angeschlagen runter.

Males vergibt die erste YB-Chance

Males vergibt die erste YB-Chance

23.10.2025

YB Spieler Rayan Raveloson posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  5

Mittelfeld

Rayan Raveloson

Steht in der 45. Minute goldrichtig und verwertet die Vorlage von Andrews. Erobert im Mittelfeld viele Bälle. Schaltet sich auch in der 2. Halbzeit in die Offensive ein und könnte gar ein zweites Tor erzielen.

Raveloson kann für YB ausgleichen

Raveloson kann für YB ausgleichen

23.10.2025

YB Spieler Edimilson Fernandes posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Mittelfeld

Edimilson Fernandes

Verliert vor dem Gegentor seinen Gegenspieler aus den Augen und wird überlaufen. Lässt dann Torschütze Stanic ungestört abziehen. Macht seinen Fehler in der 53. Minute mit dem magistralen Zuspiel auf Fassnacht wieder wett. Hat in der 86. Minute Feierabend.

Fassnacht mit dem 2:1 für YB﻿

Fassnacht mit dem 2:1 für YB﻿

23.10.2025

YB Spieler Joel Monteiro posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4

Mittelfeld

Joël Monteiro

Zeigt gute Ansätze und verschafft sich am linken Flügel vermehrt Platz. Er geht zwei-, dreimal in den Abschluss, aufs Tor kommt der Ball aber nicht. Wird in der 78. Minute durch Sergio Córdova ersetzt.

YBs Spieler Armin Gigovic posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  4.5

Sturm

Armin Gigović

Lange unsichtbar in der YB-Offensive. In der 60. Minute dribbelt er sich dann durch die gegnerische Abwehr und holt einen Elfmeter heraus, den Chris Bedia verwandelt. Macht in der 78. Minute für Sandro Lauper Platz.

Bedia verwandelt Penalty zum 3:1

Bedia verwandelt Penalty zum 3:1

23.10.2025

YB Spieler Chris Bedia posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Sturm

Chris Bedia

Vergibt einige gute Chancen aus aussichtsreicher Position. In der 63. Minute klappt es doch noch mit einem Treffer. Er verwandelt den Elfmeter zum 3:1 souverän. Geht in der 86. Minute runter – Tsimba kommt für ihn.

Eingewechselte Spieler

YB Spieler Christian Fassnacht posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  5

Mittelfeld

Christian Fassnacht

Kommt in der 35. Minute für den angeschlagenen Darian Males. Toll, wie er in der 53. Minute in den freien Raum läuft und in die rechte Ecke einnetzt. In der 81. Minute setzt er sich erneut gekonnt in Szene, hat Pech, dass seine Direktabnahme an die Latte knallt.

Fassnacht: «Der Sieg zeigt, dass die Mannschaft lebt»

Fassnacht: «Der Sieg zeigt, dass die Mannschaft lebt»

23.10.2025

YB Spieler Sandro Lauper posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  -

Verteidigung

Sandro Lauper

Kommt in der 78. Minute für Armin Gigovic ins Spiel. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

YBs Spieler Sergio Cordova posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  -

Sturm

Sergio Córdova

Kommt in der 78. Minute für Joel Monteiro ins Spiel. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

YBs Spieler Dominik Pech posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  -

Mittelfeld

Dominik Pech

Kommt in der 86. Minute für Edimilson Fernandes ins Spiel. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

YB Spieler Emmanuel Tsimba posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  -

Sturm

Emmanuel Tsimba

Kommt in der 86. Minute für Chris Bedia ins Spiel. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung. Sieht in der Nachspielzeit noch Gelb.

Contini: «Wir wollen in der Europa League möglichst lange dabei sein»

Contini: «Wir wollen in der Europa League möglichst lange dabei sein»

23.10.2025

Meistgelesen

Luxusautos ohne Schilder stehen seit Monaten auf Autobahn-Rastplatz
Deutsches Gericht attestiert Trumps Regierung «autokratische bis faschistische Tendenzen»
Schweizer Firmen trotzen Trumps Zollhammer – doch der Schein trügt
Gruselfund im Stausee –  Autowrack mit Leichen entdeckt
Bub kauft in Online-Shop für 30'000 Franken ein – Vater muss zahlen

Alle YB-Spiele

Tabelle

Fussball-News

FCW-Captain fällt aus. Remo Arnold erleidet Muskelbündelriss

FCW-Captain fällt ausRemo Arnold erleidet Muskelbündelriss

FCB-Noten zur Lyon-Pleite. Hitz mit Blackout, Offensive bleibt blass – acht Basler ungenügend

FCB-Noten zur Lyon-PleiteHitz mit Blackout, Offensive bleibt blass – acht Basler ungenügend

«Je besser die Gegnerinnen, desto besser». Pia Sundhage vor Testspiel optimistisch

«Je besser die Gegnerinnen, desto besser»Pia Sundhage vor Testspiel optimistisch

Nach Abgang bei Juve. Wieso sich Alisha Lehmann in Como wie zuhause fühlt

Nach Abgang bei JuveWieso sich Alisha Lehmann in Como wie zuhause fühlt

VAR greift nicht ein. «Shaqiri hat Glück, dass er nicht vom Platz fliegt»

VAR greift nicht ein«Shaqiri hat Glück, dass er nicht vom Platz fliegt»

Europa League. Stuttgart unterliegt Fenerbahce, Freuler gewinnt mit Bologna

Europa LeagueStuttgart unterliegt Fenerbahce, Freuler gewinnt mit Bologna