Auslosung im Stream Auf wen treffen Basel und YB in der Ligaphase der Europa League?

Tobias Benz

29.8.2025

In der Europa- und Conference League werden am Freitag alle Spiele der Ligaphase zugeteilt. Auf wen treffen die Schweizer Vertreter? Verfolge die Auslosung ab 13.00 Uhr im Livestream.

Redaktion blue Sport

29.08.2025, 12:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel und die Berner Young Boys erfahren am Freitag, auf wen sie in der Ligaphase der Europa League treffen.
  • Zu den möglichen Gegnern zählen grosse Teams wie die AS Roma, Aston Villa, der FC Porto oder Feyenoord Rotterdam.
  • Die Auslosung kannst du ab 13.00 Uhr im Livestream verfolgen.
Mehr anzeigen

Die Lostöpfe der Europa League

Die beiden Schweizer Europa-League-Vertreter Basel und YB werden aus Topf 3 gelost. Sie erhalten je zwei Gegner aus allen vier Lostöpfen zugeteilt (insgesamt acht Partien). Ausnahme: Sie können sich nicht gegenseitig aus Topf 3 zugelost werden.

Die Lostöpfe der Conference League

Lausanne-Sport wird aus Topf 6 gelost.

