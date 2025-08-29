Auf wen treffen Basel und YB in der Ligaphase der Europa League?

In der Europa- und Conference League werden am Freitag alle Spiele der Ligaphase zugeteilt. Auf wen treffen die Schweizer Vertreter? Verfolge die Auslosung ab 13.00 Uhr im Livestream.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Der FC Basel und die Berner Young Boys erfahren am Freitag, auf wen sie in der Ligaphase der Europa League treffen.
- Zu den möglichen Gegnern zählen grosse Teams wie die AS Roma, Aston Villa, der FC Porto oder Feyenoord Rotterdam.
- Die Auslosung kannst du ab 13.00 Uhr im Livestream verfolgen.
Die Lostöpfe der Europa League
Die beiden Schweizer Europa-League-Vertreter Basel und YB werden aus Topf 3 gelost. Sie erhalten je zwei Gegner aus allen vier Lostöpfen zugeteilt (insgesamt acht Partien). Ausnahme: Sie können sich nicht gegenseitig aus Topf 3 zugelost werden.
Die Lostöpfe der Conference League
Lausanne-Sport wird aus Topf 6 gelost.