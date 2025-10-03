Hexer Hitz holt sich die Sechs mit Sternchen – auch Shaqiri brilliert

Der FC Basel vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart. IMAGO/Pressefoto Baumann

Der FC Basel sorgt mit dem 2:0-Sieg gegen Bundesligist Stuttgart für eine weitere magische Nacht im St. Jakob-Park. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik

Marko Vucur Jan Arnet

6* Tor Marwin Hitz

Ohne Zweifel der Mann des Spiels. Überragend, wie er den Penalty von Demirovic hält. Auch gegen die Kopfbälle von Chema Andres und Hendriks hält er stark. Kurz vor Schluss dann nochmals absolut überragend gegen Tiago Tomas. Hitz verdient sich deshalb heute die Sechs mit Sternchen.

Adjetey verursacht Elfmeter – Hitz hält gegen Demirovic 02.10.2025

5.5 Verteidigung Nicolas Vouilloz

Ein unglaublich abgeklärtes Spiel vom Rechtsverteidiger. Obwohl Stuttgart viel Druck macht, Vouilloz zeigt, dass er sich auch gegen den Bundesligisten nicht verstecken muss. Fehlerlos und zweikampfstark.

5 Verteidigung Flavius Daniliuc

Er ist immer zur Stelle, wenn es ihn braucht. Oft muss er gar nicht erst in den Zweikampf, weil er einfach durch starkes Stellungsspiel besticht.

3.5 Verteidigung Jonas Adjetey

Kann drei Kreuze an die Decke des St. Jakob-Park machen, dass dieses Spiel ohne Gegentor für Basel ausgeht. Steht bei einer Flanke falsch, hat aber Glück, dass Demirovic freistehend über das Tor köpft. Er ist dann gegen Tiago Tomas zu spät und verschuldet einen Elfmeter. In der Schlussphase mit einem Rückpass direkt aus der Hölle – Hitz rettet mit einem Monstersave.

5 Verteidigung Dominik Schmid

Er ist sich natürlich gewohnt eine offensivere Rolle spielen als heute gegen Stuttgart. Aber auch wenn die Rushes nach vorne eher ausbleiben, was er defensiv für Meter abspult, ist unglaublich.

4.5 Mittelfeld Koba Koindredi

Gegen die feldüberlegenen Stuttgarter im Mittelfeld mit einem schweren Stand. Einiges gelingt, anderes aber nicht. Muss nach 71 Minuten für Andrej Bačanin Platz machen.

5 Mittelfeld Leo Leroy

Auch er muss wie Mittelfeld-Kollege Koindredi viele Meter ohne Ball abspulen. Hat aber auch die eine oder andere gute Offensiv-Aktion. Da ein gutes Dribbling, dort ein guter Abschluss.

5 Sturm Jeremy Agbonifo

Der 19-Jährige wirbelt eine Stunde lang durch die Stuttgarter Abwehr. Agbonifo hat einen guten Speed, ist flink, im Abschluss aber noch etwas zu unkonkret. Pech hat er, als er nach 18 Minuten nur den Pfosten trifft. Ein erfrischender Auftritt und löblich, wie gut er auch defensiv mitarbeitet.

6 Mittelfeld Xherdan Shaqiri

Er hat ein Gefühl im Fuss, da können die anderen 21 Spieler auf dem Feld nur davon träumen. Traumpässe am Laufmeter, kriegt er den Ball und etwas Platz, weiss er damit etwas anzufangen. Die Kirsche auf seiner Sahne-Leistung liefert er kurz vor Schluss, als er Nübel mit einem Chip überlupft. Egal ob Broschinski noch dran war, das Ding geht auf das Genie-Konto von Shaqiri.

Shaqiri trifft herrlich zum 2:0 02.10.2025

5 Mittelfeld Philip Otele

Vor allem in der ersten Halbzeit mit der einen oder anderen guten Aktion. Den Pfostenschuss von Agbonifo bereitet er vor und auch Shaqiri kommt durch ihn zu einem gefährlichen Abschluss. Selbst ist Otele heute weniger torgefährlich, muss er aber auch nicht sein. Nach 71 Minuten hat er Feierabend.

5 Sturm Albian Ajeti

Schon nach drei Minuten zeigt er beim Basler Führungstreffer all seine Qualitäten. Gegen Hendriks setzt er den Körper fantastisch ein und bringt sich so in eine gute Abschlussposition. Dann behält er vor dem Tor die Ruhe und tunnelt Nübel. Verpasst das 2:0 kurz vor der Pause. Nach 71 Minuten durch Broschinski ersetzt.

Ajeti nutzt Fehler in der Stuttgart-Defensive zur Führung aus 02.10.2025

Eingewechselte Spieler

Mittelfeld Ibrahim Salah

Kommt in der 61. Minute für Agbonifo. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Sturm Moritz Broschinski

Kommt nach 71 Minuten für Ajeti. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Mittelfeld Andrej Bačanin

Kommt nach 71 Minuten für Koindredi. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Mittelfeld Marin Šotiček

Kommt nach 71 Minuten für Otele. Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

