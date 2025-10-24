  1. Privatkunden
FCB-Noten zur Lyon-Pleite Hitz mit Blackout, Offensive bleibt blass – acht Basler ungenügend

Jan Arnet

24.10.2025

Lyon – Basel 2:0

Lyon – Basel 2:0

UEFA Europa League | Matchday 3 | Saison 25/26

23.10.2025

Der FC Basel verpasst in der Europa League auswärts gegen Olympique Lyon ein Erfolgserlebnis und verliert 0:2. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik.

,

Jan Arnet, Stefan Flückiger

24.10.2025, 06:30

24.10.2025, 06:41

Note:  3.5

Tor

Marwin Hitz

Völlig unnötig bringt er Metinho beim Abstoss in der 3. Minute in Bedrängnis. Nach dem Ballverlust kann er seinen Bock dann nicht mehr ausbügeln. Danach macht Hitz keine Fehler mehr, beim zweiten Gegentor bleibt er machtlos.

Hitz: «Zwischenzeitlich wäre das 1:1 verdient gewesen»

Hitz: «Zwischenzeitlich wäre das 1:1 verdient gewesen»

23.10.2025

Note:  4

Verteidigung

Nicolas Vouilloz

Kommt – wie zuletzt in der Liga – erneut als Rechtsverteidiger zum Einsatz. Lässt auf seiner Seite nicht viel anbrennen, gegen vorne geht aber wenig bis gar nichts. Zur Pause wird Vouilloz gelb-verwarnt ausgewechselt.

Note:  4

Verteidigung

Flavius Daniliuc

Fällt weder auf noch ab – was nicht unbedingt schlecht sein muss für einen Innenverteidiger. Eine solide Partie von ihm.

  4

Verteidigung

Adrian Leon Barišić

Wie gewohnt beinhart in den Zweikämpfen. Kann das eine oder andere Mal in höchster Not klären.

  4

Verteidigung

Dominik Schmid

Defensiv hat er zu Beginn der Partie seine liebe Mühe mit Lyons schnellen Stürmern. Danach findet er besser ins Spiel und hat einige gute Offensiv-Vorstösse. Vor dem 0:2 hebt Schmid das Abseits auf.

Note:  3

Mittelfeld

Metinho

Beim frühen Gegentor zum 0:1 trifft ihn eine Mitschuld. In dieser Situation ist es viel zu riskant, den Ball zu verlangen. Er kann dem Spiel nicht wie gewünscht den Stempel aufdrücken und wird zur Pause ausgewechselt.

Note:  3

Mittelfeld

Leo Leroy

Hat gleich mehrmals Glück, dass ein Ballverlust im Spielaufbau nicht mit einem Gegentor bestraft wird. In der 70. Minute hat Leroy die Mega-Chance auf den Ausgleich, doch schiesst aus sieben Metern den Goalie ab. In der Schlussphase lässt er noch eine gute Chance liegen.

Note:  3

Mittelfeld

Marin Šotiček

Das Spiel läuft in der ersten Halbzeit komplett an ihm vorbei. Nach dem Seitenwechsel wird's nicht wirklich besser. Nach 71. Minuten hat Soticek Feierabend.

Note:  4

Mittelfeld

Xherdan Shaqiri

Bei der ersten guten FCB-Chance steht er Ajeti im Weg. Er versucht das Spiel an sich zu reissen und sich in Szene zu setzen, hat die eine oder andere gelungene Aktion. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hat Shaq dann viel Glück, dass es für seinen Ellbogenschlag keine Rote Karte gibt. Sackstark dann seine Vorlage zur dicken Leroy-Chance in der 70. Minute.

Lang: «Der Ellenbogen geht Richtung Brustkorb»

Lang: «Der Ellenbogen geht Richtung Brustkorb»

23.10.2025

Note:  3.5

Mittelfeld

Philip Otele

Normalerweise ein Aktivposten im Basler Spiel, an diesem Abend will ihm nicht sehr viel gelingen. Hat eine gute Chance auf den Ausgleich, doch lässt sie fahrlässig liegen. Nach dem Seitenwechsel noch mit einer guten Flanke, ansonsten blass.

Note:  3.5

Sturm

Albian Ajeti

Ajeti sieht nicht viele Bälle. Nach knapp einer Stunde läuft er dann aber auf einmal ganz alleine auf den Lyon-Goalie zu. Ajeti wird aber eingeholt, bevor er schiessen kann. Ein gebrauchter Abend für ihn.

Eingewechselte Spieler

Note:  3.5

Ab 46. Minute für Vouilloz

Kevin Rüegg

Er soll nach dem Seitenwechsel über rechts mehr Dampf machen als Vouilloz, zu sehen ist von ihm aber nicht sehr viel. Im Rückwärtsgang wird er das eine oder andere Mal überlaufen – so auch beim zweiten Gegentor.

Note:  3.5

Ab 46. Minute für Metinho

Koba Koindredi

Nicht schlechter als Metinho, aber auch nicht wirklich besser. Das FCB-Mittelfeld ist in diesem Abend gegen Tolisso und Co. einfach unterlegen.

Note:  4

Ab 61. Minute für Otele

Ibrahim Salah

Seine Einwechslung bringt etwas Schwung ins Basler Offensivspiel. Die zündende Idee fehlt aber auch ihm.

Note: 

Ab 72. Minute für Soticek

Bénie Traore

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Note: 

Ab 84. Minute für Shaqiri

Moritz Broschinski

Zu kurzer Einsatz für eine Benotung.

Magnin: «Meine Mannschaft war zu lieb»

Magnin: «Meine Mannschaft war zu lieb»

23.10.2025

