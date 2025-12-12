  1. Privatkunden
FCB-Noten gegen Aston Villa Shaqiri als Mittelstürmer abgemeldet – ein 18-Jähriger überzeugt

Jan Arnet

12.12.2025

Basel – Aston Villa 1:2

Basel – Aston Villa 1:2

UEFA Europa League | Matchday 6 | Saison 25/26

11.12.2025

Der FC Basel hält gegen den Premier-League-Dritten Aston Villa gut mit, muss sich am Ende aber dennoch 1:2 geschlagen geben und fällt in der Europa-League-Tabelle unter der Strich. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik.

Jan Arnet

12.12.2025, 07:31

Note:  4

Tor

Marwin Hitz

Der erste Schuss auf sein Tor sitzt gleich. Noch beim Hechten greift sich Hitz an die Schulter, er scheint sich beim Ball wegfausten wehgetan zu haben und ist dann nicht mehr schnell genug unten, um Guessands Schuss abzuwehren. Auch aus der zweiten guten Villa-Chance resultiert ein Tor. Beim platzierten Schuss von Tielemans bleibt Hitz aber machtlos.

Note:  4.5

Verteidigung

Keigo Tsunemoto

Der Japaner hat Sancho über weite Strecken im Griff und lässt über seine Seite kaum etwas zu. Gegen vorne kommt vom Siegestorschützen des letzten Wochenendes in Winterthur nicht viel.

Note:  4

Verteidigung

Jonas Adjetey

Mit dem Ball am Fuss weiss er das eine oder andere Mal nicht so viel anzufangen. Defensiv aber insgesamt mit einer soliden Leistung.

Note:  5

Verteidigung

Flavius Daniliuc

Der beste Basler an diesem Abend, nicht nur wegen seines Treffers zum 1:1. Mehrmals rettet er in höchster Not. Malen – gegen YB noch Doppeltorschütze – ist komplett abgemeldet.

Daniliuc: «2 Tore aus 2 Abschlüssen – das ist die internationale Klasse von Aston Villa»

Daniliuc: «2 Tore aus 2 Abschlüssen – das ist die internationale Klasse von Aston Villa»

11.12.2025

Note:  4.5

Verteidigung

Dominik Schmid

Mit ihm hat die Villa-Abwehr in der ersten Halbzeit am meisten Mühe. Schmid rennt seine linke Seite hoch und runter und kommt gleich zweimal gefährlich zum Abschluss. Nach dem Seitenwechsel ist er dann mehr mit Defensivarbeit beschäftigt.

Note:  4

Mittelfeld

Metinho

Er dirigiert das FCB-Mittelfeld und baut das Spiel auf, ohne dabei Fehler zu machen. Er hat in der zweiten Halbzeit eine gute Ausgleichschance, schiesst aber übers Tor. Ein solides Spiel des Brasilianers.

Note:  4.5

Mittelfeld

Andrej Bačanin

Der 18-Jährige erhält wie schon in Genk das Vertrauen von Magnin. Ohne Furcht stemmt er sich im zentralen Mittelfeld den körperlich überlegenen Hünen Bogarde und Onana entgegen. Vor dem Gegentor zum 1:2 lässt er Vorlagengeber Buendia zu einfach gewähren. Ansonsten ein guter Auftritt des serbischen Teenagers, der sich so für weitere Einsätze empfiehlt.

Note:  4

Mittelfeld

Leo Leroy

Schade, dass sein vermeintliches Ausgleichstor nicht zählt. Betreibt viel Laufarbeit und auch spielerisch lässt er immer wieder seine Klasse aufblitzen. Beim zweiten Gegentor ist er es, der Torschütze Tielemans decken müsste. Macht er nicht – und schon schlägt's ein.

Note:  4.5

Angriff

Philip Otele

Er steht im Weg, als Shaqiri vor dem Gegentor zum 0:1 klären will – und wird so zum unfreiwilligen Vorlagengeber für Guessand. Ansonsten sehr aktiv und auch defensiv engagiert. Nur Torgefahr strahlt er kaum aus.

Note:  4.5

Angriff

Xherdan Shaqiri

Shaqiri macht den Mittelstürmer und wartet vergeblich auf die Bälle, die er normalerweise selbst den Angreifern serviert. Vor dem 0:1 braucht er bei seinem Klärungsversuch im eigenen Strafraum vielleicht einen Tick zu lange – Sekunden später schlägt es hinten ein. Butterweich dann aber seine Freistossflanke, die zum 1:1 führt. Macht kein schlechtes Spiel, ist in der Rolle als Ballverteiler aber deutlich effektiver. Nach einer Stunde hat er Feierabend.

Shaqiri über Auswechslung: «War leider nicht abgesprochen»

Shaqiri über Auswechslung: «War leider nicht abgesprochen»

11.12.2025

Note:  4.5

Angriff

Bénie Traore

Sein Tunnel gegen Villa-Shootingstar Rogers ist eines der spielerischen Highlights aus Sicht der Basler. Zwei gute FCB-Chancen bereitet Traoré zudem vor. Nach 73 Minuten wird er ausgewechselt.

Eingewechselte Spieler

Note:  4.5

Ab 62. Minute für Shaqiri

Albian Ajeti

Seine Einwechslung bringt noch einmal Schwung in die Basler Offensive, aber auch Ajeti kann die Niederlage nicht mehr verhindern. Er verpasst kurz vor Schluss per Kopf den Ausgleich nur knapp.

Note: 

Ab 74. Minute für Bacanin

Koba Koindredi

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: 

Ab 74. Minute für Traoré

Ibrahim Salah

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: 

Ab 85. Minute für Otele

Marin Šotiček

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

Note: 

Ab 74. Minute für Leroy

Moritz Broschinski

Zu kurzer Einsatz für eine Bewertung.

