Vor Europa-League-Spiel Berner Polizei setzt Gummischrot gegen Fussballfans aus Lille ein

SDA

11.12.2025 - 17:06

Die Fans von LOSC Lille zündeten Pyros, Feuerwerk und Böller. Die Polizei reagierte mit Gummischrot.
Die Fans von LOSC Lille zündeten Pyros, Feuerwerk und Böller. Die Polizei reagierte mit Gummischrot.
Bild: Keystone

Fussballfans des französischen Klubs LOSC Lille haben am frühen Donnerstagabend vor der Partie gegen YB für Ärger in der Stadt Bern gesorgt. Die Kantonspolizei Bern setzte Gummischrot ein.

Keystone-SDA

11.12.2025, 17:06

11.12.2025, 17:10

BSC Young Boys - LOSC Lille
live
BSC Young Boys - LOSC Lille

Do 11.12. 18:10 - 21:00 ∙ blue Sport Live ∙ BSC Young Boys - LOSC Lille

Mit tv.blue.ch mieten

Wenige hundert Fussballfans, einige davon vermummt, zogen ab 16.30 Uhr vom Kornhausplatz in die Aarbergergasse und von dort weiter ins Bollwerk. Mehrere Polizisten in Vollmontur und ein Wasserwerfer, der zunächst allerdings nicht zum Einsatz kam, schützten die Reitschule vor einem Angriff, wie eine Reporterin der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vor Ort berichtete.

Die Polizei setzte zudem Gummischrot ein. Die Fans zündeten Rauchpetarden, Feuerwerk und Böller. Danach setzte sich der Umzug wieder in Bewegung in Richtung Wankdorfstadion.

Ziel des Fanmarschs war das Fussballspiel YB gegen Lille. Anpfiff ist um 18.45 Uhr. Der BSC YB rechnete mit zirka 850 Gästefans.

Vucur: «Formtechnisch spricht nicht viel für eine magische FCB-Nacht»

11.12.2025

Was ein Hotel alles organisieren muss, wenn die Schweizer Ski-Stars kommen

11.12.2025

Leverkusen – Newcastle 2:2

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

10.12.2025

