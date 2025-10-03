FCSB – Young Boys 0:2 UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26 02.10.2025

YB reagiert mit einem 2:0-Sieg bei FCSB in Bukarest auf den Horror-Auftritt beim Auftaktspiel gegen Panathinaikos. Trainer Giorgio Contini ist zufrieden mit der Leistung seines Teams.

Es ist eine starke Reaktion, die YB in Bukarest auf die 1:4-Niederlage gegen Panathinaikos zeigte. Auf ganzer Linie waren die Berner präsenter und liessen gegen die Rumänen von FCSB nur wenig zu.

«Wir wollten uns in Europa anders zeigen als im letzten Heimspiel», sagt Giorgio Contini nach dem Schlusspfiff im Interview bei blue Sport. «Die Rehabilitation auf diesem Niveau war wichtig. Das ist uns gelungen.»

Contini: «Wir hätten weitere Torchance gehabt, das Skore zu erhöhen» 02.10.2025

Seine Mannschaft habe viel Solidarität zeigen und defensiv viel machen müssen. «Das ist in einem solchen Spiel auch wichtig», zeigt sich der 51-Jährige zufrieden mit der Leistung seines Teams.

Vorne hätten wohl noch mehr Tore fallen können: «Wir hätten ein, zwei Chancen mehr gehabt, um das Skore zu erhöhen. Aber unter dem Strich, sind wir richtig ins Spiel gekommen, mit der richtigen Art und Weise.»

