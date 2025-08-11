  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Trotz Triumph im FA Cup Crystal Palace darf nicht in der Europa League spielen

SDA

11.8.2025 - 13:22

Crystal Palace gewann am Sonntag in Wembley gegen Liverpool den englischen Super Cup
Crystal Palace gewann am Sonntag in Wembley gegen Liverpool den englischen Super Cup
Keystone

Bittere Pille für Crystal Palace: Der Überraschungs-Cupsieger Englands darf nicht in der Europa League spielen, weil sein Besitzer auch bei Lyon das Sagen hat.

Keystone-SDA

11.08.2025, 13:22

11.08.2025, 13:32

Einen Tag nach dem grössten Erfolg der Vereinsgeschichte mit dem Sieg im Supercup gegen Liverpool erleidet Crystal Palace vor Gericht eine schmerzhafte Niederlage. Der Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne stützte den Beschluss der UEFA, den Londoner Verein von der Europa League auszuschliessen und stattdessen in die Conference League zu «verbannen».

Community Shield. Crystal Palace mit Prestigesieg im englischen Supercup

Community ShieldCrystal Palace mit Prestigesieg im englischen Supercup

Grund sind die Regeln gegenüber Mehrfachbesitzern von Fussballklubs (Multi-Club-Ownership). Es sei klar, dass zum Zeitpunkt des UEFA-Entscheids John Textor als Gründer der Eagle Football Holdings sowohl Anteile bei Olympique Lyon als auch Crystal Palace besessen habe und als Vorstandsmitglied bei beiden Vereinen «entscheidenden Einfluss» gehabt habe. Die Regularien der UEFA verbieten es, dass zwei Klubs mit gleichem Besitzer im selben europäischen Wettbewerb antreten. Da gebe es laut CAS keinen Interpretationsspielraum.

Lyon ist als Sechster der Ligue 1 für die Ligaphase der Europa League qualifiziert, Crystal Palace muss deshalb in die Conference League weichen. Den Platz der Londoner in der Europa League erbt stattdessen Nottingham Forest als Siebter der Premier League.

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Die wichtigsten Sommertransfers 2025

Von Xhaka über Wirtz bis zu Alexander-Arnold. Das sind die bisher grössten Sommertransfers im internationalen Fussball.

20.06.2025

Meistgelesen

Baslerin wird innert Minuten um 20'000 Franken beraubt
Feuerfront legt weltberühmte Weinberge in Schutt und Asche
18'000 Euro – Italien droht mit knallharten Bussen bei diesem Vergehen

Videos aus dem Ressort

Lugano – Basel 3:1

Lugano – Basel 3:1

Super League | 3. Runde | Saison 25/26

10.08.2025

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Super League | 3. Runde | Saison 22/24

10.08.2025

Servette – GC 1:1

Servette – GC 1:1

Super League | 3. Runde | Saison 25/26

10.08.2025

Lugano – Basel 3:1

Lugano – Basel 3:1

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Lausanne-Sport – Zürich 1:2

Servette – GC 1:1

Servette – GC 1:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ex-YB-Coach hat genug. David Wagner will kein Trainer mehr sein

Ex-YB-Coach hat genugDavid Wagner will kein Trainer mehr sein

5 Fragen und Antworten zum Test-Kracher. Deshalb testet GC mitten in der Saison gegen Bayern München

5 Fragen und Antworten zum Test-KracherDeshalb testet GC mitten in der Saison gegen Bayern München

Transfer-Ticker. Sion offenbar an einem Nati-Star dran ++ YB hat Ugrinic-Ersatz wohl gefunden

Transfer-TickerSion offenbar an einem Nati-Star dran ++ YB hat Ugrinic-Ersatz wohl gefunden