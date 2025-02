«Da fliegt dir alles um die Ohren» – Neumayr über Spiele in der Türkei blue Sport Experte Markus Neumayr spielte in der Saison 2017/18 für Kasimpasa. Noch heute glänzen seine Augen, wenn er über elektrisierende Atmosphäre in türkischen Stadien spricht. Alex Frei hat in der Türkei weniger schöne Erfahrungen gemacht. 14.02.2025

AZ Alkmaar hat die Weichen in der Europa League mit dem 4:1-Sieg im Hinspiel gegen Galatasaray auf Achtelfinal gestellt. Allerdings müssen die Niederländer nun in Istanbul antreten. Und das ist kein Honigschlecken, wie die blue Sport Experten Markus Neumayr und Alex Frei wissen.

Markus Neumayr spielte in der Saison 2017/18 für den türkischen Verein Kasimpasa. Noch heute glänzen seine Augen, wenn er im blue Sport Studio über die elektrisierende Atmosphäre in türkischen Stadien spricht. «Da fliegt dir alles um die Ohren – von der türkischen Lira bis zum Feuerzeug.» Hört sich zwar unschön an, doch Neumayr sagt über seine Zeit in der Türkei: «Von der Atmosphäre war das mit das Beste, das ich erleben durfte. Die Türken dort drüben leben für den Klub. Das ist unglaublich.»

Alex Frei hat in der Türkei weniger schöne Erfahrungen gemacht, was die Fans angeht. Das WM-Quali-Spiel im Jahr 2005 bleibt Schweizer Fussball-Fans als «Schande von Istanbul» in Erinnerung. Alex Frei und seine Teamkollegen wurden damals schon am Flughafen äusserst unfreundlich empfangen – vom Flughafenpersonal bis zu den Fans, alle machten sie den Schweizern klar, dass sie alles andere als willkommen sind. Das Spiel haben die Schweizer dann 2:4 verloren, dank des 2:0-Sieges im Hinspiel aber dennoch das WM-Ticket gelöst – der damals geltenden Auswärtstor-Regel sei Dank.

Türkische Fussball-Fans empfangen Alex Frei 2005 nicht mit offenen Armen. Screenshot: X

Nach dem Spiel kam es zu tumultartigen Szenen auf dem Platz. Alex Frei sagt auf jenen Abend angesprochen: «Das ist immer noch präsent. Ich hege aber heute keinen Groll, für mich ist das eigentlich passé. Ich verstehe aber, dass es durchaus noch Spieler hat, die dazumal dabei waren und das nicht vergessen können. Und da habe ich vollstes Verständnis.»

Die türkische Nationalmannschaft ist zwar nicht Galatasaray und seit der «Schande von Istanbul» sind auch schon wieder 20 Jahre vergangen. Eins hat sich aber nicht verändert: Die Fussball-Fans in der Türkei schaffen es immer wieder, ihre Mannschaft zu Höchstleistungen anzutreiben und die gegnerischen Teams einzuschüchtern. Und genau deshalb sollte sich AZ Alkmaar noch nicht zu sicher sein, was den Einzug ins Achtelfinale der Europa League angeht.

blue Sport überträgt das Rückspiel zwischen Galatasaray Istanbul und AZ Alkmaar live. Anpfiff ist um 18.45 Uhr.

Galatasaray AŞ - AZ Alkmaar Do 20.02. 18:10 - 21:15 ∙ blue Sport Live ∙ Galatasaray AŞ - AZ Alkmaar Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 4h 33min 53sek

Die Highlights vom Hinspiel

Alkmaar – Galatasaray 4:1 UEFA Europa League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 13.02.2025

Das könnte dich auch interessieren