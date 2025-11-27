Die Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

Ein YB-Chaot wird von der britischen Polizei abgeführt. KEYSTONE

Beim Europa-League-Auswärtsspiel in Birmingham geraten YB-Chaoten im Stadion mit der Polizei aneinander. Auslöser war der Torjubel von Donyell Malen vor dem Gästeblock. Die Chronologie der Geschehnisse.

Redaktion blue Sport Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Situation im YB-Auswärtsblock beim Europa-League-Spiel gegen Aston Villa eskaliert am Donnerstagabend komplett.

Aston-Villa-Angreifer Donyell Malen feiert beide seine Treffer in der ersten Halbzeit vor dem YB-Block, worauf es zu tumultartigen Szenen kommt.

YB-Captain Loris Benito versuchte kurz vor der Eskalation mit den YB-Fans zu sprechen, dabei kam es wohl zu einem Missverständnis mit der Polizei.

Benito sagt bei blue Sport zu den Szenen: « Mehr anzeigen

Malen bejubelt Führungstreffer vor Gästeblock

Donyell Malen steigt in der 27. Minute im Villa Park am höchsten und köpft Aston Villa in Führung. Er läuft zur Eckfahne und bejubelt seinen Treffer – doch genau dort ist der YB-Auswärtsblock und prompt kommen zahlreiche Becher geflogen. Den Jubel des 26-Jährigen goutieren die Berner nicht. Er wird von einem Gegenstand am Kopf getroffen und zieht sich dabei eine Platzwunde zu. Nach einer kurzen Unterbrechung wird das Spiel fortgesetzt.

Malen trifft zur Führung – und wird von Gegenstand am Kopf getroffen 27.11.2025

Malen schnürt Doppelpack – und jubelt erneut vor dem Gästeblock

In der 42. Minute schlängelt sich der Niederländer durch die YB-Abwehr und trifft zum 2:0 für das Heimteam. Erneut stellt er sich vor den Gästeblock. Und wieder fliegen Becher und Beschimpfungen in seine Richtung. Dann eskaliert die Situation komplett.

Malen doppelt nach – und jubelt wieder vor dem YB-Block 27.11.2025

Benito will schlichten – es fliegen die Fäuste

Als sich YB-Captain Loris Benito vor den Auswärtsblock stellt, um die Fans zu beruhigen, kommt es plötzlich zu Handgreiflichkeiten zwischen YB-Anhängern und der britischen Polizei. Einige davon werden aus dem Block gerissen und aus dem Stadion abgeführt. Die Partie wird minutenlang unterbrochen, kann aber schlussendlich fortgesetzt werden. Kurz darauf ist Pause.

Wie Benito im Interview mit blue Sport erklärt, kam es bei den tumultartigen Szenen wohl zu einem Missverständnis mit der Polizei. «Der Schiedsrichter hat mich gebeten, mit den Fans zu sprechen, was ich getan habe. Dann gab es wahrscheinlich ein Missverständnis mit der Polizei. Sie dachten, dass die Fans, die mit mir reden wollten, auf den Platz kommen. Dann ist es eskaliert. Das ist unglücklich gelaufen.»

Benito: «Die Polizei dachte, die Fans, die mit mir sprechen wollten, auf den Platz kommen» YB-Captain Loris Benito erklärt die tumultariten Szenen im YB-Auswärtsblock bei der Europa-League-Partie in Birmingham. 27.11.2025