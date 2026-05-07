Vor Halbfinal-Knüller Berater lobt Manzambi in höchsten Tönen – auch ein Weltmeister ist begeistert

Manzambis Berater spricht über das Nati-Juwel 07.05.2026

Johan Manzambi will mit dem SC Freiburg die Wende schaffen und in den Europa-League-Final einziehen. Sein Berater erklärt gegenüber blue Sport, was den jungen Schweizer so besonders macht und warum er dennoch am Boden bleibt. Derweil schwärmt auch Bastian Schweinsteiger.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der SC Freiburg will gegen Braga die Wende schaffen und erstmals in den Final der Europa League einziehen.

Der Schweizer Johan Manzambi stand in allen bisherigen Europa-League-Partien auf dem Platz und überzeugt mit Vielseitigkeit, Kreativität und Spielintelligenz.

Sein Berater Michel Urscheler lobt besonders Manzambis Ehrgeiz, Lernwillen und Bodenständigkeit. Auch Bastian Schweinsteiger schwärmt. Mehr anzeigen

Auf den SC Freiburg wartet das wohl grösste Spiel seiner Vereinsgeschichte. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Braga wollen die Freiburger im eigenen Stadion den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen und zum ersten Mal in den Europa-League-Final einziehen.

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Mittendrin: der Schweizer Shootingstar Johan Manzambi. Der 20-Jährige stand in jedem der 13 bisherigen Europa-League-Spiele von Freiburg auf dem Platz und überzeugte als defensiver Mittelfeldspieler. Im laufenden Wettbewerb gelangen ihm ein Tor und zwei Assists.

Schnell Deutsch gelernt

«Johan ist ein sehr sensibler, aber entschlossener Mensch», sagt sein Berater Michel Urscheler gegenüber blue Sport. «Wenn er sich etwas in den Kopf setzt, lässt er sich davon nicht abbringen», beschreibt Urscheler den Charakter seines Klienten.

Ein Beispiel: «Etwas, das seinen Ehrgeiz gut beschreibt, ist die Tatsache, dass er schon sechs Monate nach seiner Ankunft in Freiburg im Restaurant alles auf Deutsch bestellt hat. Diese Neugier und der Wunsch, mehr zu erfahren, machen Johan aus.» Manzambi wuchs in Genf auf.

Interesse von Top-Klubs

Sportlich gesehen sei vor allem seine Flexibilität speziell: «Er ist sehr kreativ, deshalb sticht er aus der Masse heraus. Er ist sehr unberechenbar und kann auf verschiedenen Positionen spielen. Die Vielseitigkeit ist Gold wert», schwärmt Berater Urscheler.

Auch Europas Top-Klubs entgehen diese Dinge nicht. Es ranken sich bereits einige Gerüchte um ihn, sogar Real Madrid soll interessiert sein.

Urscheler will es aber langsam angehen: «Man darf nichts überstürzen. Man muss die Dinge so nehmen, wie sie kommen, und sich nicht zu fest ablenken lassen von all den Nebengeräuschen.» Bei Manzambi sei dies aber kein Problem: «Da muss ich sagen, da beeindruckt er mich, weil er einen äusserst klaren Kopf hat und mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht.»

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Lobeshymne von Schweinsteiger

Auch in Deutschland sind sie hin und weg vom Youngster des SC Freiburg. So sagte DFB-Legende Bastian Schweinsteiger kürzlich gegenüber dem TV-Sender ARD: «Er weiss auf jedem Quadratmeter auf dem Spielfeld, was zu tun ist. Manzambi ist ein Allrounder. Er kann viel laufen, er ist technisch sehr gut, er kann dribbeln, er kann Tore schiessen.»

Fähigkeiten, die dem SC Freiburg am Donnerstagabend helfen sollen, gegen Braga die Wende zu schaffen. Und im kommenden Sommer dann auch der Schweizer Nati an der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Für Michel Urscheler ist jedenfalls jetzt schon klar: «The sky is the limit!»