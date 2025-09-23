  1. Privatkunden
Europa League Das sind die 10 Schweizer, die nicht bei YB oder Basel spielen

Patrick Lämmle

23.9.2025

Diese Schweizer stehen bei Teams aus der Europa League unter Vertrag
Diese Schweizer stehen bei Teams aus der Europa League unter Vertrag. Kevin Mbabu (FC Midtjylland)

Kevin Mbabu (FC Midtjylland)

Bild: Keystone

Diese Schweizer stehen bei Teams aus der Europa League unter Vertrag. Johan Manzambi (SC Freiburg)

Johan Manzambi (SC Freiburg)

Bild: Keystone

Diese Schweizer stehen bei Teams aus der Europa League unter Vertrag. Bruno Ogbus (SC Freiburg)

Bruno Ogbus (SC Freiburg)

Bild: Imago

Diese Schweizer stehen bei Teams aus der Europa League unter Vertrag. Jordan Lotomba (Feyenoord)

Jordan Lotomba (Feyenoord)

Bild: Keystone

Diese Schweizer stehen bei Teams aus der Europa League unter Vertrag. Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla)

Ricardo Rodriguez (Betis Sevilla)

Bild: Imago

Diese Schweizer stehen bei Teams aus der Europa League unter Vertrag. Dan Ndoye (Nottingham Forest)

Dan Ndoye (Nottingham Forest)

Bild: Imago

Diese Schweizer stehen bei Teams aus der Europa League unter Vertrag. Remo Freuler (Bologna)

Remo Freuler (Bologna)

Bild: Imago

Diese Schweizer stehen bei Teams aus der Europa League unter Vertrag. Stefan Gartenmann (Ferencváros Budapest)

Stefan Gartenmann (Ferencváros Budapest)

Bild: Keystone

Diese Schweizer stehen bei Teams aus der Europa League unter Vertrag. Enrique Marlon Aguilar (RB Salzburg)

Enrique Marlon Aguilar (RB Salzburg)

Bild: Keystone

Diese Schweizer stehen bei Teams aus der Europa League unter Vertrag. Luca Jaquez (VfB Stuttgart)

Luca Jaquez (VfB Stuttgart)

Bild: Keystone

Diese Schweizer stehen bei Teams aus der Europa League unter Vertrag. Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart): Aufgrund seiner Verletzung nicht nominiert.

Leonidas Stergiou (VfB Stuttgart): Aufgrund seiner Verletzung nicht nominiert.

Bild: Keystone

Mit Basel und YB sind zwei Schweizer Vereine in der am Mittwoch beginnenden Europa League vertreten. Zehn weitere Schweizer, die weder beim FCB noch den Bernern spielen, steigen ins Rennen um den Titel ein.

Redaktion blue Sport

23.09.2025, 13:18

23.09.2025, 13:28

Am Mittwoch um 18.45 Uhr finden die ersten beiden Spiele der diesjährigen Europa League statt. Um 21 Uhr folgen sieben weitere Begegnungen, darunter die Partie Freiburg gegen Basel.

Magische Schweizer Europa-Nächte. Dzemaili und Lang verstärken das Experten-Team von blue Sport

Magische Schweizer Europa-NächteDzemaili und Lang verstärken das Experten-Team von blue Sport

Am Donnerstag wiederholt sich das Prozedere. Mit YB steht erneut ein Schweizer Team im Einsatz. Die Berner empfangen Panathinaikos Athen. blue Sport überträgt alle Spiele live.

Die Schweizer Fussballer in der Europa League

Schweizer stehen nicht nur bei YB und Basel unter Vertrag, sondern auch beim einen oder anderen Europa-League-Teilnehmer. Insgesamt sind zehn Schweizer aufgeboten. Nicht für die Europa League gemeldet ist Leonidas Stergiou, der Stuttgart aufgrund seiner Verletzung noch länger fehlen wird.

Die Schweizer in der Europa League

  • FC Midtjylland (Mbabu) – Sturm Graz
  • SC Freiburg (Manzambi, Ogbus) – Basel
  • Braga – Feyenoord Rotterdam (Lotomba)
  • Betis Sevilla (Rodriguez) – Nottingham Forest (Ndoye)
  • Aston Villa – Bologna (Freuler)
  • Ferencvaros Budapest (Gartenmann) – Viktoria Pilsen
  • Salzburg (Aguilar) – FC Porto
  • VfB Stuttgart (Jaquez) – Celta Vigo
Mehr anzeigen
Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi: «Er erinnert an Paul Pogba»

22.09.2025

blue Sport zeigt die Spiele der Europa League live

UHD HDR SC Freiburg - FC Basel 1893
UHD HDR SC Freiburg - FC Basel 1893

Mi 24.09. 20:10 - 23:45 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR SC Freiburg - FC Basel 1893

Mit tv.blue.ch mieten
UHD HDR BSC Young Boys - Panathinaikos FC
UHD HDR BSC Young Boys - Panathinaikos FC

Do 25.09. 20:10 - 23:45 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR BSC Young Boys - Panathinaikos FC

Mit tv.blue.ch mieten

Alle Spiele der ersten Europa-League-Runde

