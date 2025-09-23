Mit Basel und YB sind zwei Schweizer Vereine in der am Mittwoch beginnenden Europa League vertreten. Zehn weitere Schweizer, die weder beim FCB noch den Bernern spielen, steigen ins Rennen um den Titel ein.
Am Mittwoch um 18.45 Uhr finden die ersten beiden Spiele der diesjährigen Europa League statt. Um 21 Uhr folgen sieben weitere Begegnungen, darunter die Partie Freiburg gegen Basel.
Am Donnerstag wiederholt sich das Prozedere. Mit YB steht erneut ein Schweizer Team im Einsatz. Die Berner empfangen Panathinaikos Athen. blue Sport überträgt alle Spiele live.
Die Schweizer Fussballer in der Europa League
Schweizer stehen nicht nur bei YB und Basel unter Vertrag, sondern auch beim einen oder anderen Europa-League-Teilnehmer. Insgesamt sind zehn Schweizer aufgeboten. Nicht für die Europa League gemeldet ist Leonidas Stergiou, der Stuttgart aufgrund seiner Verletzung noch länger fehlen wird.
- FC Midtjylland (Mbabu) – Sturm Graz
- SC Freiburg (Manzambi, Ogbus) – Basel
- Braga – Feyenoord Rotterdam (Lotomba)
- Betis Sevilla (Rodriguez) – Nottingham Forest (Ndoye)
- Aston Villa – Bologna (Freuler)
- Ferencvaros Budapest (Gartenmann) – Viktoria Pilsen
- Salzburg (Aguilar) – FC Porto
- VfB Stuttgart (Jaquez) – Celta Vigo
blue Sport zeigt die Spiele der Europa League live
