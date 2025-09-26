Zum Auftakt der Europa-League-Ligaphase verliert YB gegen Panathinaikos mit 1:4. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.
Tor
Marvin Keller
Der Torhüter wird von seinen Vorderleuten vermehrt im Stich gelassen. Bei zwei von drei Gegentreffern sieht er nicht gut aus. Beim 0:2 wird er zwischen den Beinen erwischt. Beim 0:3 sieht Keller erneut nicht ganz glücklich aus. Er lässt einen Distanzschuss nach vorne abprallen, Zaroury muss nur noch einschieben. Muss in der 2. Halbzeit noch ein viertes Gegentor hinnehmen.
Verteidigung
Loris Benito
Dirigiert wie gewohnt die Abwehrreihe der Young Boys, die an diesem Abend allgemein einen passiven Eindruck macht. Benito bringt beim 0:1 zunächst den Ball nicht weg und steht dann zu weit weg vom Torschützen Świderski.
Verteidigung
Tanguy Zoukrou
Verhindert mit einem wichtigen Block den frühen Gegentreffer in der 2. Minute. In der 28. Minute lässt er Świderski gewähren, hat Glück, dass der Stürmer das Auffangnetz hinter dem Berner Tor testet. Geht wie Benito das ganze Spiel zu passiv an die Sache ran.
Verteidigung
Saidy Janko
Toller langer Ball auf Males in der 6. Minute. Beim 0:3 schaut er nur auf den Ball und vergisst in seinem Rücken Zaroury, der ungestört einnetzen kann. Er macht seinen Fehler mit dem Tor zum 1:3 wieder wett. Toller Laufweg und Abschluss aus spitzem Winkel. Beim 1:4 kann er Zaroury nicht entscheidend bedrängen. Zeigt sich sonst sehr lauffreudig auf seinem rechten Flügel. Geht in der 77. Minute für Ryan Andrews raus.
Verteidigung
Jaouen Hadjam
Steht beim 0:1 zu weit weg von Tetê, der den Ball auf der rechten Seite nochmals ins Zentrum bringt. Tolle Flanke in der 40. Minute in den Rücken der Abwehr auf Males. Toller Rush 42. Minute, ermöglicht so die Grosschance für Fassnacht. Wird beim 1:4 im Stich gelassen und muss alleine gegen zwei ran. Trotzdem ist er an diesem Abend der bester Berner.
Mittelfeld
Darian Males
Könnte das Spiel in der 6. Minute in eine komplett andere Bahn lenken. Er entwischt der Abwehrreihe und läuft alleine auf den gegnerischen Torhüter Lafont zu. Males kann den Ball allerdings nicht richtig kontrollieren und schiesst am Ende nur den Goalie an. Müsste deutlich mehr aus dieser Chance machen. Steht in der 40. Minute völlig frei am rechten Pfosten, schiesst aber weit rechts am Tor vorbei.
Mittelfeld
Armin Gigović
Der bosnische Nationalspieler steht zwar auf dem Matchblatt, auf dem Platz ist er beinahe unsichtbar. Ein paar Fouls und ein Schuss weit über den Kasten von Lafont in der 50. Minute sind seine einzigen nennenswerten Aktionen. Wird in der 67. Minute von Rayan Raveloson erlöst.
Mittelfeld
Edimilson Fernandes
Schlägt viele Flanken ins Zentrum bei Eckbällen oder Freistössen, nur die wenigsten kommen bei einem Mitspieler an. Lässt Hadjam beim 1:4 im Stich, in dem er sich nicht nach aussen verschiebt und eine Überzahl für die Griechen ermöglicht.
Mittelfeld
Joël Monteiro
Hat gegen seinen direkten Gegenspieler Kotsiras einen schweren Stand. In der 37. Minute hat er aus sechs Metern den Anschlusstreffer auf dem Fuss – er schiesst den Ball zwei Meter über den Kasten. Macht in der 67. Minute für Ebrima Colley Platz.
Sturm
Chris Bedia
Bedia vergisst beim 0:2 Zaroury in seinem Rücken. Offensiv unauffällig, spielt viele Fehlpässe. Wird in der 67. Minute durch Sergio Córdova ersetzt.
Mittelfeld
Christian Fassnacht
Müsste in der 42. Minute mehr aus einer guten Chance machen. Trifft aus wenigen Metern das Tor nicht. Sollte als Leitwolf auf den Platz gehen, kann seine Mitspieler aber nach den frühen Gegentoren nicht mitreissen. Muss in der 77. Minute für Dominik Pech Platz machen.
Eingewechselte Spieler
Sturm
Sergio Córdova
Kommt in der 67. Minute für Chris Bedia. Mehr als eine Verwarnung schaut nach seiner Einwechslung nicht heraus.
Mittelfeld
Rayan Raveloson
Kommt in der 67. Minute für Armin Gigović. Fällt nicht mehr auf als sein Vorgänger.
Sturm
Ebrima Colley
Kommt in der 67. Minute für Joël Monteiro. Er bringt kaum frischen Wind rein.
Verteidigung
Ryan Andrews
Kommt in der 77. Minute für Saidy Janko. Zu kurz für eine Bewertung.
Mittelfeld
Dominik Pech
Kommt in der 77. Minute für Christian Fassnacht. Zu kurz für eine Bewertung.