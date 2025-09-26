Young Boys – Panathinaikos 1:4 UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26 25.09.2025

Zum Auftakt der Europa-League-Ligaphase verliert YB gegen Panathinaikos mit 1:4. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.

Note: 3.5 Tor Marvin Keller

Der Torhüter wird von seinen Vorderleuten vermehrt im Stich gelassen. Bei zwei von drei Gegentreffern sieht er nicht gut aus. Beim 0:2 wird er zwischen den Beinen erwischt. Beim 0:3 sieht Keller erneut nicht ganz glücklich aus. Er lässt einen Distanzschuss nach vorne abprallen, Zaroury muss nur noch einschieben. Muss in der 2. Halbzeit noch ein viertes Gegentor hinnehmen.

19. Minute: YB desolat, Zaroury trifft zum 3:0 25.09.2025

Note: 3 Verteidigung Loris Benito

Dirigiert wie gewohnt die Abwehrreihe der Young Boys, die an diesem Abend allgemein einen passiven Eindruck macht. Benito bringt beim 0:1 zunächst den Ball nicht weg und steht dann zu weit weg vom Torschützen Świderski.

Note: 3 Verteidigung Tanguy Zoukrou

Verhindert mit einem wichtigen Block den frühen Gegentreffer in der 2. Minute. In der 28. Minute lässt er Świderski gewähren, hat Glück, dass der Stürmer das Auffangnetz hinter dem Berner Tor testet. Geht wie Benito das ganze Spiel zu passiv an die Sache ran.

Note: 3.5 Verteidigung Saidy Janko

Toller langer Ball auf Males in der 6. Minute. Beim 0:3 schaut er nur auf den Ball und vergisst in seinem Rücken Zaroury, der ungestört einnetzen kann. Er macht seinen Fehler mit dem Tor zum 1:3 wieder wett. Toller Laufweg und Abschluss aus spitzem Winkel. Beim 1:4 kann er Zaroury nicht entscheidend bedrängen. Zeigt sich sonst sehr lauffreudig auf seinem rechten Flügel. Geht in der 77. Minute für Ryan Andrews raus.

24. Minute: Jetzt patzen die Griechen: Janko verkürzt für YB 25.09.2025

Note: 4 Verteidigung Jaouen Hadjam

Steht beim 0:1 zu weit weg von Tetê, der den Ball auf der rechten Seite nochmals ins Zentrum bringt. Tolle Flanke in der 40. Minute in den Rücken der Abwehr auf Males. Toller Rush 42. Minute, ermöglicht so die Grosschance für Fassnacht. Wird beim 1:4 im Stich gelassen und muss alleine gegen zwei ran. Trotzdem ist er an diesem Abend der bester Berner.

9. Minute: Swiderski bringt die Gäste in Führung 25.09.2025

Note: 3 Mittelfeld Darian Males

Könnte das Spiel in der 6. Minute in eine komplett andere Bahn lenken. Er entwischt der Abwehrreihe und läuft alleine auf den gegnerischen Torhüter Lafont zu. Males kann den Ball allerdings nicht richtig kontrollieren und schiesst am Ende nur den Goalie an. Müsste deutlich mehr aus dieser Chance machen. Steht in der 40. Minute völlig frei am rechten Pfosten, schiesst aber weit rechts am Tor vorbei.

6. Minute: Males vergibt Top-Chance für YB 25.09.2025

Note: 3.5 Mittelfeld Armin Gigović

Der bosnische Nationalspieler steht zwar auf dem Matchblatt, auf dem Platz ist er beinahe unsichtbar. Ein paar Fouls und ein Schuss weit über den Kasten von Lafont in der 50. Minute sind seine einzigen nennenswerten Aktionen. Wird in der 67. Minute von Rayan Raveloson erlöst.

Note: 3 Mittelfeld Edimilson Fernandes

Schlägt viele Flanken ins Zentrum bei Eckbällen oder Freistössen, nur die wenigsten kommen bei einem Mitspieler an. Lässt Hadjam beim 1:4 im Stich, in dem er sich nicht nach aussen verschiebt und eine Überzahl für die Griechen ermöglicht.

68. Minute: Zaroury schnürt gegen YB den Hattrick 25.09.2025

Note: 3 Mittelfeld Joël Monteiro

Hat gegen seinen direkten Gegenspieler Kotsiras einen schweren Stand. In der 37. Minute hat er aus sechs Metern den Anschlusstreffer auf dem Fuss – er schiesst den Ball zwei Meter über den Kasten. Macht in der 67. Minute für Ebrima Colley Platz.

37. Minute: Monteiro in den Nacht-Himmel statt in den Netzhimmel 25.09.2025

3 Sturm Chris Bedia

Bedia vergisst beim 0:2 Zaroury in seinem Rücken. Offensiv unauffällig, spielt viele Fehlpässe. Wird in der 67. Minute durch Sergio Córdova ersetzt.

Note: 3 Mittelfeld Christian Fassnacht

Müsste in der 42. Minute mehr aus einer guten Chance machen. Trifft aus wenigen Metern das Tor nicht. Sollte als Leitwolf auf den Platz gehen, kann seine Mitspieler aber nach den frühen Gegentoren nicht mitreissen. Muss in der 77. Minute für Dominik Pech Platz machen.

Eingewechselte Spieler

Note: 3.5 Sturm Sergio Córdova

Kommt in der 67. Minute für Chris Bedia. Mehr als eine Verwarnung schaut nach seiner Einwechslung nicht heraus.

Note: 3.5 Mittelfeld Rayan Raveloson

Kommt in der 67. Minute für Armin Gigović. Fällt nicht mehr auf als sein Vorgänger.

Note: 3.5 Sturm Ebrima Colley

Kommt in der 67. Minute für Joël Monteiro. Er bringt kaum frischen Wind rein.

Note: – Verteidigung Ryan Andrews

Kommt in der 77. Minute für Saidy Janko. Zu kurz für eine Bewertung.

Note: – Mittelfeld Dominik Pech

Kommt in der 77. Minute für Christian Fassnacht. Zu kurz für eine Bewertung.