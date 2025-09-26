  1. Privatkunden
YB-Noten gegen Panathinaikos Der Berner Horror-Auftritt – gleich 13 Spieler ungenügend

Jan Arnet

26.9.2025

Young Boys – Panathinaikos 1:4

Young Boys – Panathinaikos 1:4

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

25.09.2025

Zum Auftakt der Europa-League-Ligaphase verliert YB gegen Panathinaikos mit 1:4. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.

,

Stefan Flückiger, Andreas Lunghi

26.09.2025, 07:00

26.09.2025, 07:05

YB Torhueter Marvin Keller posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3.5

Tor

Marvin Keller

Der Torhüter wird von seinen Vorderleuten vermehrt im Stich gelassen. Bei zwei von drei Gegentreffern sieht er nicht gut aus. Beim 0:2 wird er zwischen den Beinen erwischt. Beim 0:3 sieht Keller erneut nicht ganz glücklich aus. Er lässt einen Distanzschuss nach vorne abprallen, Zaroury muss nur noch einschieben. Muss in der 2. Halbzeit noch ein viertes Gegentor hinnehmen.

19. Minute: YB desolat, Zaroury trifft zum 3:0

19. Minute: YB desolat, Zaroury trifft zum 3:0

25.09.2025

YB Spieler Loris Benito posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3

Verteidigung

Loris Benito

Dirigiert wie gewohnt die Abwehrreihe der Young Boys, die an diesem Abend allgemein einen passiven Eindruck macht. Benito bringt beim 0:1 zunächst den Ball nicht weg und steht dann zu weit weg vom Torschützen Świderski.

YB Spieler Tanguy Zoukrou posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3

Verteidigung

Tanguy Zoukrou

Verhindert mit einem wichtigen Block den frühen Gegentreffer in der 2. Minute. In der 28. Minute lässt er Świderski gewähren, hat Glück, dass der Stürmer das Auffangnetz hinter dem Berner Tor testet. Geht wie Benito das ganze Spiel zu passiv an die Sache ran.

YB Spieler Saidy Janko posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3.5

Verteidigung

Saidy Janko

Toller langer Ball auf Males in der 6. Minute. Beim 0:3 schaut er nur auf den Ball und vergisst in seinem Rücken Zaroury, der ungestört einnetzen kann. Er macht seinen Fehler mit dem Tor zum 1:3 wieder wett. Toller Laufweg und Abschluss aus spitzem Winkel. Beim 1:4 kann er Zaroury nicht entscheidend bedrängen. Zeigt sich sonst sehr lauffreudig auf seinem rechten Flügel. Geht in der 77. Minute für Ryan Andrews raus.

24. Minute: Jetzt patzen die Griechen: Janko verkürzt für YB

24. Minute: Jetzt patzen die Griechen: Janko verkürzt für YB

25.09.2025

YB Spieler Jaouen Hadjam posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4

Verteidigung

Jaouen Hadjam

Steht beim 0:1 zu weit weg von Tetê, der den Ball auf der rechten Seite nochmals ins Zentrum bringt. Tolle Flanke in der 40. Minute in den Rücken der Abwehr auf Males. Toller Rush 42. Minute, ermöglicht so die Grosschance für Fassnacht. Wird beim 1:4 im Stich gelassen und muss alleine gegen zwei ran. Trotzdem ist er an diesem Abend der bester Berner.

9. Minute: Swiderski bringt die Gäste in Führung

9. Minute: Swiderski bringt die Gäste in Führung

25.09.2025

YB Spieler Darian Males posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3

Mittelfeld

Darian Males

Könnte das Spiel in der 6. Minute in eine komplett andere Bahn lenken. Er entwischt der Abwehrreihe und läuft alleine auf den gegnerischen Torhüter Lafont zu. Males kann den Ball allerdings nicht richtig kontrollieren und schiesst am Ende nur den Goalie an. Müsste deutlich mehr aus dieser Chance machen. Steht in der 40. Minute völlig frei am rechten Pfosten, schiesst aber weit rechts am Tor vorbei.

6. Minute: Males vergibt Top-Chance für YB

6. Minute: Males vergibt Top-Chance für YB

25.09.2025

YBs Spieler Armin Gigovic posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  3.5

Mittelfeld

Armin Gigović

Der bosnische Nationalspieler steht zwar auf dem Matchblatt, auf dem Platz ist er beinahe unsichtbar. Ein paar Fouls und ein Schuss weit über den Kasten von Lafont in der 50. Minute sind seine einzigen nennenswerten Aktionen. Wird in der 67. Minute von Rayan Raveloson erlöst.

YB Spieler Edimilson Fernandes posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3

Mittelfeld

Edimilson Fernandes

Schlägt viele Flanken ins Zentrum bei Eckbällen oder Freistössen, nur die wenigsten kommen bei einem Mitspieler an. Lässt Hadjam beim 1:4 im Stich, in dem er sich nicht nach aussen verschiebt und eine Überzahl für die Griechen ermöglicht.

68. Minute: Zaroury schnürt gegen YB den Hattrick

68. Minute: Zaroury schnürt gegen YB den Hattrick

25.09.2025

YB Spieler Joel Monteiro posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3

Mittelfeld

Joël Monteiro

Hat gegen seinen direkten Gegenspieler Kotsiras einen schweren Stand. In der 37. Minute hat er aus sechs Metern den Anschlusstreffer auf dem Fuss – er schiesst den Ball zwei Meter über den Kasten. Macht in der 67. Minute für Ebrima Colley Platz.

37. Minute: Monteiro in den Nacht-Himmel statt in den Netzhimmel

37. Minute: Monteiro in den Nacht-Himmel statt in den Netzhimmel

25.09.2025

YB Spieler Chris Bedia posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
  3

Sturm

Chris Bedia

Bedia vergisst beim 0:2 Zaroury in seinem Rücken. Offensiv unauffällig, spielt viele Fehlpässe. Wird in der 67. Minute durch Sergio Córdova ersetzt.

YB Spieler Christian Fassnacht posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3

Mittelfeld

Christian Fassnacht

Müsste in der 42. Minute mehr aus einer guten Chance machen. Trifft aus wenigen Metern das Tor nicht. Sollte als Leitwolf auf den Platz gehen, kann seine Mitspieler aber nach den frühen Gegentoren nicht mitreissen. Muss in der 77. Minute für Dominik Pech Platz machen.

Eingewechselte Spieler

YBs Spieler Sergio Cordova posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  3.5

Sturm

Sergio Córdova

Kommt in der 67. Minute für Chris Bedia. Mehr als eine Verwarnung schaut nach seiner Einwechslung nicht heraus.

YB Spieler Rayan Raveloson posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3.5

Mittelfeld

Rayan Raveloson

Kommt in der 67. Minute für Armin Gigović. Fällt nicht mehr auf als sein Vorgänger.

YB Spieler Ebrima Colley posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  3.5

Sturm

Ebrima Colley

Kommt in der 67. Minute für Joël Monteiro. Er bringt kaum frischen Wind rein.

YBs Spieler Ryan Andrews posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note: 

Verteidigung

Ryan Andrews

Kommt in der 77. Minute für Saidy Janko. Zu kurz für eine Bewertung.

YBs Spieler Dominik Pech posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note: 

Mittelfeld

Dominik Pech

Kommt in der 77. Minute für Christian Fassnacht. Zu kurz für eine Bewertung.

