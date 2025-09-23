So sieht das «vierte» Trikot des FC Basel aus. fcb.ch

Weil der Violettton des FCB-Auwärtstrikots von der UEFA als zu dunkel eingestuft wird und auch das dritte Dress nicht den Vorgaben entspricht, müssen die Bebbi in der Europa League mit einem Spezialtrikot auflaufen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Basel muss in der Europa League ein spezielles Ausweichtrikot tragen, da die UEFA das violette Auswärtstrikot und das dritte Trikot als zu dunkel ablehnt.

Das neu entworfene Ausweichtrikot ist weiss mit grauen und schwarzen Akzenten, bleibt den Fans aber wegen limitierter Stückzahl vorenthalten.

Am Mittwoch trägt der FCB das Spezialtrikot ein erstes Mal: Auswärts gegen Freiburg starten die Basler in die Europa League. blue Sport überträgt live, Anpfiff ist um 21.00 Uhr. Mehr anzeigen

Der FC Basel wird der Grossteil der Auswärtsspiele in dieser Europa-League-Saison in einem speziellen Ausweichtrikot bestreiten. «Hintergrund sind die sehr strengen Regularien der UEFA, welche sowohl das violette Auswärtstrikot als auch das dritte Trikot nicht als zulässige helle Auswärtslösung anerkennen», heisst es in einer Mitteilung des FCB.

Der Violettton des zweiten Trikots sei in der UEFA-Farbpalette als zu dunkle Farbe eingestuft worden und erfülle nicht die Anforderungen für eine helle Trikotfarbe. Weil das dritte Trikot viele schwarze Elemente aufweist, wird es ebenfalls nicht zugelassen für die Europacup-Spiele.

Violett? Schwarz-weiss? So will die UEFA den FC Basel in der Europa League nicht sehen. Keystone / blue Sport

Wie kam es zum Fauxpas? «Die Gestaltung der Trikots wird jeweils bereits rund ein Jahr vor Verkaufsstart abgeschlossen. Der Club ging bei der Planung davon aus, dass der gewählte Farbton den Vorgaben wohl entsprechen würde», erklären die Basler. Mit der nun erfolgten Bewertung durch die UEFA sieht sich der FCB gezwungen, auf ein neutrales Shirt auszuweichen.»

Fans können Trikot nicht kaufen

Deshalb wurde nun extra für die Auswärtsspiele in der Europa League ein Ausweichtrikot entworfen. Es ist überwiegend weiss gehalten und wird durch dezente Akzente in Grau und Schwarz ergänzt. Kombiniert wird es mit den Hosen und Stutzen des dritten Trikots. Zu kaufen gibt es das Trikot für die Fans wegen der begrenzten Stückzahl aber nicht.

Bereits am Mittwoch werden Xherdan Shaqiri und Co. das Spezialtrikot ein erstes Mal tragen. Dann startet der FCB auswärts gegen den SC Freiburg in die Europa League. blue Sport überträgt den Knüller live, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.