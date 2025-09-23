  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Wegen «sehr strengen Regeln» der UEFA Der FC Basel muss in der Europa League mit diesem Spezialtrikot spielen

Jan Arnet

23.9.2025

So sieht das «vierte» Trikot des FC Basel aus.
So sieht das «vierte» Trikot des FC Basel aus.
fcb.ch

Weil der Violettton des FCB-Auwärtstrikots von der UEFA als zu dunkel eingestuft wird und auch das dritte Dress nicht den Vorgaben entspricht, müssen die Bebbi in der Europa League mit einem Spezialtrikot auflaufen.

Jan Arnet

23.09.2025, 10:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Basel muss in der Europa League ein spezielles Ausweichtrikot tragen, da die UEFA das violette Auswärtstrikot und das dritte Trikot als zu dunkel ablehnt.
  • Das neu entworfene Ausweichtrikot ist weiss mit grauen und schwarzen Akzenten, bleibt den Fans aber wegen limitierter Stückzahl vorenthalten.
  • Am Mittwoch trägt der FCB das Spezialtrikot ein erstes Mal: Auswärts gegen Freiburg starten die Basler in die Europa League. blue Sport überträgt live, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.
Mehr anzeigen

Der FC Basel wird der Grossteil der Auswärtsspiele in dieser Europa-League-Saison in einem speziellen Ausweichtrikot bestreiten. «Hintergrund sind die sehr strengen Regularien der UEFA, welche sowohl das violette Auswärtstrikot als auch das dritte Trikot nicht als zulässige helle Auswärtslösung anerkennen», heisst es in einer Mitteilung des FCB.

Der Violettton des zweiten Trikots sei in der UEFA-Farbpalette als zu dunkle Farbe eingestuft worden und erfülle nicht die Anforderungen für eine helle Trikotfarbe. Weil das dritte Trikot viele schwarze Elemente aufweist, wird es ebenfalls nicht zugelassen für die Europacup-Spiele.

Violett? Schwarz-weiss? So will die UEFA den FC Basel in der Europa League nicht sehen.
Violett? Schwarz-weiss? So will die UEFA den FC Basel in der Europa League nicht sehen.
Keystone / blue Sport

Wie kam es zum Fauxpas? «Die Gestaltung der Trikots wird jeweils bereits rund ein Jahr vor Verkaufsstart abgeschlossen. Der Club ging bei der Planung davon aus, dass der gewählte Farbton den Vorgaben wohl entsprechen würde», erklären die Basler. Mit der nun erfolgten Bewertung durch die UEFA sieht sich der FCB gezwungen, auf ein neutrales Shirt auszuweichen.»

Fans können Trikot nicht kaufen

Deshalb wurde nun extra für die Auswärtsspiele in der Europa League ein Ausweichtrikot entworfen. Es ist überwiegend weiss gehalten und wird durch dezente Akzente in Grau und Schwarz ergänzt. Kombiniert wird es mit den Hosen und Stutzen des dritten Trikots. Zu kaufen gibt es das Trikot für die Fans wegen der begrenzten Stückzahl aber nicht.

Bereits am Mittwoch werden Xherdan Shaqiri und Co. das Spezialtrikot ein erstes Mal tragen. Dann startet der FCB auswärts gegen den SC Freiburg in die Europa League. blue Sport überträgt den Knüller live, Anpfiff ist um 21.00 Uhr.

SC Freiburg - FC Basel 1893
SC Freiburg - FC Basel 1893

Mi 24.09. 20:10 - 23:45 ∙ blue Sport Live ∙ SC Freiburg - FC Basel 1893

Mit tv.blue.ch mieten

Meistgelesen

Nur sechs Winterreifen sind laut TCS wirklich empfehlenswert
Gefährliches Virus fordert Tote – jetzt ergreift italienische Region drastische Massnahmen
«Bares für Rares»-Verkäufer wird gegenüber Expertin plötzlich laut
Polizei fahndet mit unverpixeltem Bild nach Bankräuber
Trump warnt Schwangere vor Tylenol – Ärzte schlagen Alarm

Sport-Videos

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

22.09.2025

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

23.09.2025

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Davide Chiumiento galt als Jahrhunderttalent, wechselte mit 15 zu Juventus, auch Moreno Costanzo war ein Hochbegabter. Nun führen die Ostschweizer eine Fussballschule. Bei blue sprechen sie über Kinderträume, leere Versprechungen und ihre Karrieren.

23.09.2025

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

«Wir haben früher den Fussball noch viel mehr geliebt»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Yakin über Manzambi: «Er hat einen unglaublichen Tordrang»

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Chiumiento und Costanzo: Einst Wunderkinder, heute Kindertrainer

Mehr Videos

Fussball-News

«Er erinnert an Paul Pogba». Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi

«Er erinnert an Paul Pogba»Mitspieler und Fans schwärmen von Nati-Youngster Manzambi

«Verletzung des VAR-Protokolls». FC Lugano will Wiederholung des Spiels gegen Lausanne

«Verletzung des VAR-Protokolls»FC Lugano will Wiederholung des Spiels gegen Lausanne

Sagenhafter Aufstieg. Er hinterliess ein Müllhaus und ernährte sich von Fast Food – jetzt ist Dembélé Weltfussballer

Sagenhafter AufstiegEr hinterliess ein Müllhaus und ernährte sich von Fast Food – jetzt ist Dembélé Weltfussballer

Ballon-d'Or-Sieger wird emotional. Als Dembélé seiner Mama dankt, kann er die Tränen nicht mehr zurückhalten

Ballon-d'Or-Sieger wird emotionalAls Dembélé seiner Mama dankt, kann er die Tränen nicht mehr zurückhalten

Ballon d'Or. Yann Sommer und Ehefrau Alina posieren auf dem roten Teppich

Ballon d'OrYann Sommer und Ehefrau Alina posieren auf dem roten Teppich

Ballon d'Or 2025. Ousmane Dembélé und Aitana Bonmatí triumphieren

Ballon d'Or 2025Ousmane Dembélé und Aitana Bonmatí triumphieren