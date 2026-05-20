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Emiliano Martinez Der Franzosen-Schreck träumt davon, Manzambis Freiburg zu bodigen

Gregoire Galley

20.5.2026

Emiliano Martinez steht oft im Mittelpunkt.
Emiliano Martinez steht oft im Mittelpunkt.
IMAGO/Paul Marriott

Im Europa-League-Final stellen sich Emiliano Martinez und Aston Villa am Mittwochabend in Istanbul dem SC Freiburg in den Weg. Der argentinische Torhüter will den Traum von Johan Manzambi & Co. zerstören.

Gregoire Galley

20.05.2026, 09:12

20.05.2026, 13:52

18. Dezember 2022: Emiliano Martinez macht sich in der breiten Öffentlichkeit einen Namen. Im WM-Final in Katar stiftet der argentinische Torwart mit seinen Mätzchen bei den Schützen der französischen Nationalmannschaft Unruhe und beschert seiner Auswahl damit den dritten Weltmeistertitel.

UHD HDR SC Freiburg - Aston Villa FC
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Mi 20.05. 20:10 - 00:30 ∙ blue Sport Live ∙ UHD HDR SC Freiburg - Aston Villa FC

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Doch «Dibu» glänzte nicht nur auf dem Rasen, sondern auch nach dem Titelgewinn der Albiceleste mit zahlreichen Provokationen. Ob obszöne Feiern oder eine Schweigeminute für «Mbappé, der gestorben ist» – Martinez wurde schnell zum «schlimmsten Feind der Franzosen».

Er, der zweimal die Jaschin-Trophäe für den besten Torwart der Welt gewonnen hat, nährt sich von seiner provokanten Haltung, um in wichtigen Momenten über sich hinauszuwachsen.

Schlechter Gewinner?. Argentiniens Goalie-Held stichelt weiter: «Er hat alles vermasselt»

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«Diese WM und dann auch die Copa América im Jahr 2024 haben ihm enorm viel Selbstvertrauen gegeben. Er hat eine entscheidende Rolle bei diesen Erfolgen, aber auch bei denen von Aston Villa gespielt. Er ist durch seine Führungsqualitäten in der Umkleidekabine sehr wertvoll und bringt ein wenig Drama auf den Platz. Manchmal kann es überkochen, aber so dringt er in die Köpfe seiner Gegner ein. Man darf nicht in seine Falle tappen und muss ruhig bleiben», erklärte der britische Journalist John Townley im vergangenen Jahr in einem Interview mit «rmcsport».

Verlässt Spektakel-Goalie den Klub?

Emiliano Martinez ist zuversichtlich, dass er am Mittwochabend am Bosporus für ein Spektakel sorgen wird. «Ich habe Vertrauen in mich und mein Team, dass wir dieses Finale gewinnen werden. Ich werde diesen Moment geniessen und versuchen, die Trophäe für den Verein und meine Familie mit nach Hause zu nehmen», sagte er den Medien im Besiktas-Stadion.

Der 33-Jährige weiss auch, wie viel er den Villans zu verdanken hat. «Dieser Verein hat mir im Laufe meiner Karriere so viel gegeben. Indem ich hier gespielt habe, konnte ich auch mehrere Titel mit der argentinischen Nationalmannschaft gewinnen.»

Der in Mar del Plata geborene Spieler hofft daher, Aston Villa eine weitere Trophäe zu schenken, die seit 30 Jahren auf sich warten lässt. Zumal der Goalie offenbar bald anderswo ein neues Kapitel in seiner Karriere aufschlagen möchte. Ein Triumph in Istanbul wäre also eine schöne Möglichkeit für Martinez, seinen Namen endgültig in die Geschichte des Teams aus Birmingham einzutragen.

Europa League. Manzambi mit Freiburg im Final gegen Aston Villa Aussenseiter

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Johan Manzambi und seine Mannschaftskollegen werden dies jedoch nicht so sehen, da sie die erste europäische Trophäe nach Freiburg holen möchten. Um dies zu erreichen, müssen sie sich höchstwahrscheinlich über die Provokationen von Martinez hinwegsetzen. Das Duell zwischen den Deutschen und Engländern verspricht also, dass die Funken sprühen werden.

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