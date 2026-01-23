  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Entwicklung fehlt beim FCB «Desolater Auftritt» – Sportchef Stucki zählt Trainer Magnin an

Syl Battistuzzi

23.1.2026

FCB-Sportchef Stucki: «Desolater Auftritt in der ersten Halbzeit»

FCB-Sportchef Stucki: «Desolater Auftritt in der ersten Halbzeit»

22.01.2026

Zwischen desolatem Spiel, interner Kritik und ungewisser Zukunft: Der FC Basel steht nach dem Debakel in Salzburg vor wegweisenden Tagen – auch Trainer Ludovic Magnin wird von Sportchef Christian Stucki angezählt.

Syl Battistuzzi

23.01.2026, 09:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der FC Basel zeigt beim 1:3 gegen Salzburg laut Sportchef Christian Stucki einen «desolaten Auftritt »in der ersten Halbzeit.
  • Trainer Magnin sieht den schwächsten FCB unter seiner Leitung, kritisiert massive individuelle Fehler und gibt zu, man sei in einer sehr kritischen Lage.
  • Ob Magnin Trainer bleibt, ist offen – vor dem Spiel gegen den FC Zürich steht der Klub unter Druck, eine Trendwende zu schaffen.
Mehr anzeigen

Basels Sportchef Daniel Stucki hält sich nach dem 1:3 in Salzburg gegenüber blue Sport nicht zurück: «Es war ein desolater Auftritt in der ersten Halbzeit». Die zweite sei ein wenig besser gewesen, aber nicht das, was sie erwartet hätten. Salzburg sei zwar ein guter Gegner, aber: «Wir können ebenbürtig sein, wenn wir normal spielen. Es ist unerklärlich für uns. Ich kann das auch nicht in Worte fassen, was wir in diesem Spiel zeigten», meint Stucki.

Und beginnt dann gleich eine Detailanalyse: «Unglaubliche Fehler gemacht, Fehlpässe hinten raus, von A bis Z, alle elf Spieler. Ein wilder Haufen in der ersten Halbzeit, das war gar nicht gut», ärgert sich der 44-Jährige. 

FCB-Noten gegen Salzburg. Neun Basler ungenügend – Shaqiri und Traoré unsichtbar

FCB-Noten gegen SalzburgNeun Basler ungenügend – Shaqiri und Traoré unsichtbar

Nach dieser (Nicht-)Leistung zählt Stucki auch Cheftrainer Ludovic Magnin an: «Wir müssen den Auftritt jetzt sauber analysieren, aber natürlich hatten wir schon zuletzt gegen Sion nicht unseren besten Auftritt. Wir hofften, dass wir in der Rückrunde nach der kurzen Pause und nach dem Trainingslager – in dem wir gut gearbeitet haben – frisch rauskommen», meint er und ergänzt: «Jetzt müssen wir das neu analysieren und dann werden wir unsere Schlüsse ziehen.»

Magnin sieht schwächsten FCB in seiner Amtszeit

Ludovic Magnin sah gegen die Österreicher den schwächsten FCB unter seiner Leitung. «Kollektiv desolat, Fehler, die ich selten auf diesem Niveau gesehen habe», fasst der Romand kurz und knapp zusammen. Sie hätten gewusst, was auf sie zukomme und was sie vermeiden müssten, um nicht in Schwierigkeiten zu kommen. «Und wir haben genau das gemacht. Das ist unerklärlich. Wir müssen uns alle hinterfragen. Ich als erster natürlich. Und die Spieler. Es war desolat. Wir sind vorgeführt worden in der ersten Halbzeit», gibt er zu. 

Die Entwicklung gehe momentan nicht in die richtige Richtung, dass müsse man «nicht verstecken». Magnin: «Man muss ehrlich sein im Fussball. Diese Durchhalteparolen, diese Alibi-Parolen – dafür bin ich nicht da», betont der 46-Jährige, der im Sommer aus Lausanne verpflichtet wurde. «Wir sind in einer schwierigen Situation momentan, wir sind jetzt auf der Rasierklinge, an der Kante – und sie kann auf beide Seiten kippen», resümiert Magnin. 

Magnin: «Wir müssen uns alle hinterfragen – ich als Erster»

Magnin: «Wir müssen uns alle hinterfragen – ich als Erster»

22.01.2026

Sportchef Christian Stucki macht klar, dass ein Auftritt wie gegen Salzburg am Sonntag gegen den FC Zürich (16.30 Uhr live auf blue Sport) nicht genügt.

FC Zürich - FC Basel 1893
FC Zürich - FC Basel 1893

So 25.01. 15:55 - 19:30 ∙ blue Sport Live ∙ FC Zürich - FC Basel 1893

Mit tv.blue.ch mieten

«Auch dort müssen wir probieren, 10 Punkte auf Thun aufzuholen und wieder in die Spur finden, dass wir erfolgreich und vor allem gut Fussball spielen können», so Stucki. In der Europa League braucht Basel nächsten Donnerstag im letzten Spieltag zuhause gegen Viktoria Pilsen einen Sieg, um noch eine Chance auf die K.o.-Phase zu haben. Ob Ludovic Magnin dann noch der Cheftrainer beim FCB ist, scheint aktuell alles andere als sicher.

«Uiuiuiuiuiuiui». Gygax und Dzemaili sind nach Basels Horror-Show fassungslos

«Uiuiuiuiuiuiui»Gygax und Dzemaili sind nach Basels Horror-Show fassungslos

Weitere Videos zum Thema

Salzburg – Basel 3:1

Salzburg – Basel 3:1

UEFA Europa League | Matchday 7 | Saison 25/26

22.01.2026

Gygax und Dzemaili nach desolatem FCB-Auftritt fassungslos

Gygax und Dzemaili nach desolatem FCB-Auftritt fassungslos

22.01.2026

Meistgelesen

Trumps Tirade gegen die Schweiz in voller Länge – und was dahinter steckt
Brandopfer (15) wacht nach 22 Tagen im Koma auf und erkennt Eltern
Odermatt erklärt: Das macht Aufsteiger Franzoni so schnell
Kanada darf nun doch nicht beim «Friedensrat» mitmachen ++ USA offiziell nicht mehr Teil der WHO
In einem Punkt ist sich Putin offenbar bereits mit Selenskyj einig

Mehr Europa League

Latte, Pfosten, Pech und Unvermögen. Hier sind die YB-Noten zur unglücklichen Pleite gegen Lyon

Latte, Pfosten, Pech und UnvermögenHier sind die YB-Noten zur unglücklichen Pleite gegen Lyon

Die besten Szenen im Video. Basel geht in der Mozartstadt gegen Salzburg unter

Die besten Szenen im VideoBasel geht in der Mozartstadt gegen Salzburg unter

Highlights im Video. Aberkanntes Tor und vergebene Chancen: YB kassiert gegen Lyon eine unglückliche Pleite

Highlights im VideoAberkanntes Tor und vergebene Chancen: YB kassiert gegen Lyon eine unglückliche Pleite

Fussball Videos

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

FIFA-Chef Gianni Infantino brüstet sich mit hervorragend laufenden Ticketverkäufen für die kommende WM.

23.01.2026

FCB-Sportchef Stucki: «Desolater Auftritt in der ersten Halbzeit»

FCB-Sportchef Stucki: «Desolater Auftritt in der ersten Halbzeit»

22.01.2026

Magnin: «Wir müssen uns alle hinterfragen – ich als Erster»

Magnin: «Wir müssen uns alle hinterfragen – ich als Erster»

22.01.2026

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

Infantino am WEF: «Wir haben eine halbe Milliarde WM-Ticketanfragen»

FCB-Sportchef Stucki: «Desolater Auftritt in der ersten Halbzeit»

FCB-Sportchef Stucki: «Desolater Auftritt in der ersten Halbzeit»

Magnin: «Wir müssen uns alle hinterfragen – ich als Erster»

Magnin: «Wir müssen uns alle hinterfragen – ich als Erster»

Mehr Videos