«Die Abhängigkeit des FCB von Shaqiri und die Schönrederei sind gefährlich»

Adrian Knup und Marco Streller diskutieren vor dem Knüller ihrer Ex-Teams Basel gegen Stuttgart über die Rolle von Xherdan Shaqiri, dessen Körpersprache, die letzten FCB Auftritte und magische Europa-Nächte.

Freudiges Wiedersehen! blue Sport trifft vor dem Europa-League-Duell zwischen dem FC Basel und dem VfB Stuttgart die beiden ehemaligen Basler Stuttgart-Stürmer Adrian Knup (57) und Marco Streller (44).

Die beiden ehemaligen Nati-Stars reden über die aktuelle Ausgabe des FC Basel, seine Chancen gegen Stuttgart und die Rolle von Xherdan Shaqiri.

Knup sagt: «Vorne passen die Automatismen noch nicht. Das merkt man Shaqiri auch an. Er ist oft unzufrieden, diskutiert immer wieder mit seinen Mitspielern. Es braucht sicher noch ein wenig Zeit, bis es harmoniert. Aber die Qualitäten sind da. Bei Shaq eh, darüber muss man nicht diskutieren.» Mehr anzeigen

Stuttgart kommt nach drei Siegen mit breiter Brust in den St. Jakob-Park. Der FCB hat zuletzt zweimal verloren. Was erwartet ihr für ein Spiel?

Knup: Das wird eine sehr schwierige Aufgabe für Basel. Der VfB hat sehr viel Talent mit vielen jungen, schnellen und technisch starken Spielern. Vielleicht ist das Team noch nicht so stabil, weil es noch an Erfahrung fehlt. Aber da ist sehr viel Potenzial. Für mich deutlich mehr als Freiburg, wo der FCB zuletzt 1:2 verloren hat. Mit Stuttgart kommt ein richtiges Kaliber. Da muss Basel schon am Limit spielen, um zu punkten.

Streller: Ich sehe es wie Atze. Freiburg ist eine stabile Truppe. Stuttgart dagegen hat sehr spektakuläre, schnelle Spieler. Was mir Sorgen macht ist, dass man beim FCB zuletzt das Gefühl hatte, trotz Niederlagen nicht schlecht gespielt zu haben – und dies jeweils auch so gesagt hat. Das ist eine Mentalität, die wir in Basel lange nicht hatten. Wir haben Niederlagen nie schön geredet. Aber ich finde auch, dass man sich gegen Kopenhagen für die Champions League hätte qualifizieren können und auch von Freiburg zumindest einen Punkt hätte mitnehmen können. Beides wäre gar verdient gewesen. Darum glaube ich, dass man gegen Stuttgart nicht chancenlos ist.

Beim 1:2 gegen Luzern war man statistisch klar die bessere Mannschaft.

Ja, Basel war klar besser. All die Statistiken zeigen, dass es einigermassen funktioniert. Aber wie gesagt: Ich will das nicht schönreden. Verliert man, hat man verloren. Da kann man noch lange sagen, man habe gut gespielt.

Ludovic Magnin hat gegen Luzern einige Spieler geschont. Xherdan Shaqiri hat jedoch von Anfang an gespielt. Hätte Magnin ihm auch eine Pause gönnen sollen? Er ist ja nicht mehr der jüngste ...

Knup: Marco, du kennst Shaq ein wenig besser.

Streller: Für mich ist klar: Die Rückkehr von Shaq war letztes Jahr der Hauptgrund dafür, dass der FC Basel Meister wurde. Hat er den Ball am Fuss hat, ist das unfassbar. Dann ist er noch immer mit Abstand der Beste in der Schweiz. Für die entscheidenden Momente ist noch immer Shaq zuständig. Ihn kannst du nicht 90 Minuten ausschalten, er kommt irgendwann zum Abschluss. Performt er nicht, gewinnt der FCB nicht. Man ist so abhängig von seinen Skorerpunkten. So eine Abhängigkeit von einem einzelnen Spieler ist gefährlich. Ich finde es aber gut, dass Ludo ihn am Wochenende nach 60 Minuten rausgenommen hat.

Knup: Die englischen Wochen sind für den FCB neu. Alle haben noch die letzten acht, neun Spiele der letzten Saison im Kopf. Aber da gab's keinen internationalen Wettbewerb. Dieser ist nun dazugekommen. Ich verstehe Ludo, dass er versucht, zu rotieren. Aber die Mannschaft ist im Moment noch nicht gefestigt. Gerade im Offensivspiel, welches letzte Saison so gut funktioniert hat, stimmen die Automatismen noch nicht. Das merkt man Shaqiri auch an. Er ist oft unzufrieden, diskutiert immer wieder mit seinen Mitspielern. Es braucht sicher noch ein wenig Zeit, bis es harmoniert. Aber die Qualitäten sind da. Bei Shaq eh, darüber muss man nicht diskutieren.

International ist das Tempo höher als in der Super League.

Streller: International ist das Tempo höher, da ist es schwieriger, das stimmt. Aber auch da ist er für die entscheidenden Aktionen zuständig. Atze hat recht, man merkt Shaqs Unzufriedenheit, die er manchmal auf dem Platz hat. Aber das hat nichts mit seiner Qualität zu tun. Er hat letzte Saison eine Duftmarke gesetzt, an welcher er nun gemessen wird. Vielleicht ist er auch etwas überspielt.

In Basel träumt man von den magischen europäischen Nächten im St. Jakob-Park. Kann's gegen den VfB Stuttgart eine solche geben?

Streller: Wieso nicht? Zu unserer Zeit hat auch keiner erwartet, dass man so grosse englische Teams schlägt. Im Joggeli nimmt es manchmal eine Eigendynamik. Das kennen wir, das ist grossartig. Ich traue es dieser Mannschaft zu, weil sie sehr talentiert ist. Es sind sehr gute Transfers gemacht worden, noch klappt zwar noch nicht ganz alles. Man hat auch mit Ludovic Magnin einen neuen Trainer, der auch einen sehr guten Job macht. Von dem her, ja, wieso soll es keine magische Nacht geben?

Knup: Zu Hause hat man schon vieles gerissen. Das wäre jetzt wohl auch der perfekte Zeitpunkt, um auf eine Duftmarke zu setzen. Das würde auch für die nächsten Spiele helfen.

Zu deiner Zeit gab es in Klubs Integrationsfiguren, die jahrelang da blieben. Heute wird gefühlt alle sechs Monate das Team ausgewechselt. Hast du dich daran gewöhnt?

Knup: Das ist ja nicht nur beim FCB so, sondern bei vielen anderen auch. Klar macht es das komplizierter für den Trainer, für die Leute, die im Umfeld arbeiten. Und auch für die Fans, die sich immer wieder an neue Spieler gewöhnen müssen. Kommt ein neuer Spieler, performt er ein halbes Jahr gut, ist er schon wieder weg. Das ist sicher nicht optimal. Ich glaube nach wie vor, da bin ich ein wenig altmodisch, dass man versuchen muss, ein gewisses Gerippe zusammenzuhalten. Das hat man beim FCB ja jetzt eigentlich auch eingesehen. Aber gewisse Spieler kannst du nicht halten, wenn sie die Möglichkeit haben, in eine grössere Liga zu wechseln. Da darf man nicht blauäugig sein.

Seid Ihr am Donnerstag im St. Jakob-Park?

Streller: Ich bin ab und zu im Stadion, nicht mehr an jedem Spiel. Es ist total befreiend, wenn du weisst, am Wochenende musst du nicht im Stadion sein, sondern du darfst. Wenn wir gewinnen, kann ich mich freuen. Wenn wir verlieren, nerve ich mich zwar, aber dann gehe ich nach Hause und es ist gut. Das war für mich persönlich eine ganz spannende Erfahrung und das tut mir auch sehr, sehr gut. Und darum geniesse ich es auch, wenn ich an einen Match gehe. Gegen den VfB bin ich aber nicht im Joggeli, ich habe einen Anlass in Zürich und kann das Spiel leider nicht einmal am TV schauen.

Knup: Ich werde im Stadion sein und ich freue mich aufs Spiel. Ich habe gehört, dass das Joggeli voll sein wird.

Und punktet Basel?

Knup: Es wird eine riesengrosse Herausforderung für den FCB. Aber warum nicht?

Streller: Ich bin zuversichtlich, dass der FCB ein positives Resultat holt.