Der FC Basel kann auch im Europa-League-Spiel bei Olympique Lyon auf die Unterstützung der eigenen Fans zählen. Für die angereisten Anhänger gelten allerdings strenge Regeln.

Der FC Basel peilt am 3. Spieltag in der Europa League die nächste Überraschung an. Nachdem der Schweizer Meister im zweiten Spiel dem VfB Stuttgart ein Bein stellen und mit 1:0 gewinnen konnte, steht nun das Auswärtsspiel bei Olympique Lyon an.

Im Groupama Stadium mit knapp 60'000 Plätzen werden auch einige FCB-Anhänger vertreten sein. Davon wird in der Stadt vor und nach dem Spiel aber nicht viel zu merken sein. Denn für die Anhänger der Bebbi gelten strenge Regeln.

Am Tag vor dem Spiel sowie am Spieltag ist es zu gewissen Zeiten und in bestimmten Stadtteilen verboten, sich als FCB-Fan zu erkennen zu geben. Dies ist erst ab dem Betreten des Gästesektors im Stadion erlaubt. Und auch bezüglich Anreise gibt es klare Auflagen.

Nur einen Weg ins Stadion

So müssen die Gästefans im Vorhinein über den Ticketshop des FCB oder im Fanshop einen Voucher abholen, der vor dem Spiel (zwischen 16 und 18.15 Uhr) am «Ticket Collection Point» beim Messezentrum Eurexpo in das eigentliche Ticket umgewandelt werden kann. Vom Messegelände werden die Fans anschliessend mit Shuttlebussen zum Stadion und nach Spielende wieder dahin zurück gebracht. Nur die FCB-Anhänger, die mit den Shuttlebussen vom Messegelände anreisen, erhalten Zugang zum Stadion.

«Wir möchten alle Fans eindringlich darum bitten, den Parkplatz des Messezentrums Eurexpo, die Tickethäuser sowie die Shuttlebusse sauber zu halten und nicht zu beschädigen», schreibt der FCB in einer veröffentlichten Mitteilung. «Bitte beachtet, dass der FCB ansonsten gemäss gängiger UEFA-Praxis allenfalls für die entstehenden Kosten aufkommen muss.»

Die strikten Regeln erinnern an das Auswärtsspiel des FC Basel vor zweieinhalb Jahren in Nizza. Damals beschlossen die zuständigen Behörden, keine Auswärtsfans ins Stadion zu lassen.

