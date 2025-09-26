Young Boys – Panathinaikos 1:4 UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26 25.09.2025

YB erlebt einen absoluten Horror-Start in das Abenteuer Europa League. Nach 19 Minuten steht es 0:3, das Spiel ist gelaufen und die erste Halbzeit gegen Panathinaikos entwickelt sich zur Slapstick-Show.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Young Boys starten mit einer 1:4-Niederlage gegen Panathinaikos in die Europa League.

Bereits nach 19 Minuten lagen die Berner mit 0:3 in Rückstand – die erste Halbzeit war aber vor allem auch geprägt, von vielen Slapstick-Einlagen. Mehr anzeigen

6. Minute:

Ist es der ungewohnte Kunstrasen, eine Unachtsamkeit oder beides? Die Panathinaikos-Abwehr unterschätzt einen langen Ball gründlich, aber YBs Darian Males hat einen schwachen ersten Ballkontakt und hat es dann schwer, den Ball im Tor unterzubringen.

6. Minute: Males vergibt Top-Chance für YB 25.09.2025

19. Minute:

YB-Goalie Keller kann einen aufsetzenden Schuss aus der Distanz nur ungenügend abwehren. Weil Saidy Janko pennt, kann Zaroury relativ unbedrängt zum 2:0 einschieben.

19. Minute: YB desolat, Zaroury trifft zum 3:0 25.09.2025

24. Minute:

Nach einem langen Ball trabt Renato Sanches neben Saidy Janko her und unterstreicht damit eindrücklich, weshalb es eben nicht gereicht hat für eine Welt-Karriere. Weit weg von Weltklasse ist auch Panathinaikos-Goalie Alban Lafont, der munter das Aussennetz abdeckt und es Janko somit einfach macht, zum 1:3 einzuschieben.

24. Minute: Jetzt patzen die Griechen: Janko verkürzt für YB 25.09.2025

37. Minute:

Der Strafraum der Griechen wird kurzerhand zum Spielsalon und nach einer Flipper-Kasten-Einlage landet der Ball schliesslich bei Joel Monteiro. Doch der YB-Stürmer haut die Kugel in bester Football-Manier deutlich über den Querbalken.

37. Minute: Monteiro in den Nacht-Himmel statt in den Netzhimmel 25.09.2025

42. Minute:

Erneut finden die Flipper-Weltmeisterschaften im Panathinaikos-Strafraum statt – erneut mit dem gleichen Ergebnis. Der Ball landet bei einem YB-Spieler, diesmal ist es Christian Fassnacht, dem die Ehre gebührt, das Leder neben statt ins Netz zu hauen.