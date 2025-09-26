  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Fehler, Fails und Flipperkasten Die Highlights der grossen Slapstick-Show in Bern

Sandro Zappella

26.9.2025

Young Boys – Panathinaikos 1:4

Young Boys – Panathinaikos 1:4

UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26

25.09.2025

YB erlebt einen absoluten Horror-Start in das Abenteuer Europa League. Nach 19 Minuten steht es 0:3, das Spiel ist gelaufen und die erste Halbzeit gegen Panathinaikos entwickelt sich zur Slapstick-Show.

Sandro Zappella

26.09.2025, 07:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Young Boys starten mit einer 1:4-Niederlage gegen Panathinaikos in die Europa League. 
  • Bereits nach 19 Minuten lagen die Berner mit 0:3 in Rückstand – die erste Halbzeit war aber vor allem auch geprägt, von vielen Slapstick-Einlagen.
Mehr anzeigen

6. Minute:
Ist es der ungewohnte Kunstrasen, eine Unachtsamkeit oder beides? Die Panathinaikos-Abwehr unterschätzt einen langen Ball gründlich, aber YBs Darian Males hat einen schwachen ersten Ballkontakt und hat es dann schwer, den Ball im Tor unterzubringen.

6. Minute: Males vergibt Top-Chance für YB

6. Minute: Males vergibt Top-Chance für YB

25.09.2025

19. Minute:
YB-Goalie Keller kann einen aufsetzenden Schuss aus der Distanz nur ungenügend abwehren. Weil Saidy Janko pennt, kann Zaroury relativ unbedrängt zum 2:0 einschieben.

19. Minute: YB desolat, Zaroury trifft zum 3:0

19. Minute: YB desolat, Zaroury trifft zum 3:0

25.09.2025

24. Minute:
Nach einem langen Ball trabt Renato Sanches neben Saidy Janko her und unterstreicht damit eindrücklich, weshalb es eben nicht gereicht hat für eine Welt-Karriere. Weit weg von Weltklasse ist auch Panathinaikos-Goalie Alban Lafont, der munter das Aussennetz abdeckt und es Janko somit einfach macht, zum 1:3 einzuschieben. 

24. Minute: Jetzt patzen die Griechen: Janko verkürzt für YB

24. Minute: Jetzt patzen die Griechen: Janko verkürzt für YB

25.09.2025

37. Minute:
Der Strafraum der Griechen wird kurzerhand zum Spielsalon und nach einer Flipper-Kasten-Einlage landet der Ball schliesslich bei Joel Monteiro. Doch der YB-Stürmer haut die Kugel in bester Football-Manier deutlich über den Querbalken.

37. Minute: Monteiro in den Nacht-Himmel statt in den Netzhimmel

37. Minute: Monteiro in den Nacht-Himmel statt in den Netzhimmel

25.09.2025

42. Minute:
Erneut finden die Flipper-Weltmeisterschaften im Panathinaikos-Strafraum statt – erneut mit dem gleichen Ergebnis. Der Ball landet bei einem YB-Spieler, diesmal ist es Christian Fassnacht, dem die Ehre gebührt, das Leder neben statt ins Netz zu hauen.

42. Minute: Auch Fassnacht bringt den Ball nicht rein

42. Minute: Auch Fassnacht bringt den Ball nicht rein

25.09.2025

Meistgelesen

Alles egal? Trump bricht Regeln mittlerweile ganz öffentlich
Trump stellt Erdogan vor laufenden Kameras bloss
Sandra Studer spricht Klartext über offene Beziehungen

Mehr Europa League

Grosse Fragezeichen nach YB-Auftritt. «Vielleicht ist es ihnen zu gemütlich in Bern»

Grosse Fragezeichen nach YB-Auftritt«Vielleicht ist es ihnen zu gemütlich in Bern»

YB-Noten gegen Panathinaikos. Der Berner Horror-Auftritt – gleich 13 Spieler ungenügend

YB-Noten gegen PanathinaikosDer Berner Horror-Auftritt – gleich 13 Spieler ungenügend

Europa League. VfB Stuttgart gewinnt – Freuler mit Bologna nicht erfolgreich

Europa LeagueVfB Stuttgart gewinnt – Freuler mit Bologna nicht erfolgreich