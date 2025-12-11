  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

In der Europa League gegen Lille Die Young Boys sind weiter auf der Suche nach Konstanz

SDA

11.12.2025 - 05:00

Gerardo Seoane braucht in der Europa League Punkte  doch es fehlt die Konstanz
Gerardo Seoane braucht in der Europa League Punkte  doch es fehlt die Konstanz
Keystone

Gerardo Seoane kehrt Ende Oktober zu den Young Boys zurück – seither wirken die Berner zumindest in der Meisterschaft reifer. Nur in der Europa League lassen die Leistungen noch zu wünschen übrig.

Keystone-SDA

11.12.2025, 05:00

11.12.2025, 08:17

Gerardo Seoane kam, sah und siegte. Als die Young Boys ihn für die Saison 2018/19 erstmals verpflichteten, führte er das Team nicht nur zur erfolgreichen Titelverteidigung – er tat dies auch in den beiden Folgejahren. In der Saison 2020/21 holte YB den Titel mit dem Rekordvorsprung von 31 Punkten. Hinzu kommt ein Cupsieg, ehe Seoane die Berner 2021 in Richtung Bundesliga verliess und zu Bayer Leverkusen wechselte.

Als bei YB im Herbst unter Giorgio Contini nicht mehr alles wie gewünscht lief, und der Klub Ende Oktober mit dessen Entlassung die Reissleine zog, war Seoane der logische Nachfolger. Denn er war der letzte Trainer, der in Bern für Konstanz gesorgt hatte.

Ein stetiges Auf und Ab

Eine solche soll der 47-jährige Innerschweizer erneut hinbekommen. Gleichzeitig stellte Christoph Spycher, Chief of Sports, klar, dass von Seoane keine «Wunderdinge» erwartet werden dürfen. «Es war ein ereignisreicher Start», bilanziert Seoane an der Pressekonferenz vor dem Spiel in der Europa League gegen Lille.

BSC Young Boys - LOSC Lille
BSC Young Boys - LOSC Lille

Do 11.12. 18:10 - 21:00 ∙ blue Sport Live ∙ BSC Young Boys - LOSC Lille

Mit tv.blue.ch mieten

Mit «ereignisreich» spricht der Trainer ein Auf und Ab seines Teams an: Gegen den FC Basel, der ersten Partie nach seiner Rückkehr, resultierte ein 0:0 – und das, obwohl YB wegen einer Rote Karte während fast einer ganzen Halbzeit mit einem Mann weniger spielen musste.

Es folgten souveräne Siege gegen St. Gallen (4:1) und Winterthur (5:0). Vom verunsicherten Team, das wenige Wochen zuvor gegen Lausanne-Sport mit 0:5 untergegangen war, schien nicht mehr viel übrig zu sein. Einzig mit dem 4:4 gegen Servette und dem 0:2 gegen Sion am vergangenen Wochenende kann Seoane nicht zufrieden sein. «Zuletzt gab es wieder einen Rückschritt, den wir in dieser Saison schon öfter gesehen haben. Es gelingt nicht immer, Konstanz an den Tag zu legen», sagt Seoane.

Grund dafür könnte die grosse Anzahl an Partien sein, die die Young Boys momentan bestreiten. «Ich habe versucht, mich in die Lage der Mannschaft zu versetzen, die seit vier Monaten alle drei Tage ein Spiel hat. Ich denke, physisch und mental gab es da einen Abbau», so Seoane und ergänzt, dass das aber normal sei.

«Seine Auffassungsgabe ist enorm»

Genaue Fortschritte seien momentan schwierig zu sehen und könnten teilweise auch nicht immer vom Training auf das Spiel übertragen werden. Christian Fassnacht, der Seoane nun zum zweiten Mal als Trainer erlebt, lobt ihn dennoch. Nach dem Befreiungsschlag gegen St. Gallen sagte er gegenüber Blue Sport: «Ich halte unglaublich viel von ihm als Trainer. Vorwiegend im taktischen Bereich. Seine Auffassungsgabe ist enorm.»

Fassnacht: «Man darf Seoane schon die Credits zuschieben»

Fassnacht: «Man darf Seoane schon die Credits zuschieben»

09.11.2025

Verteidiger Jaouen Hadjam schlägt an der Pressekonferenz am Mittwochnachmittag in dieselbe Kerbe: «Er brachte Veränderungen. Wir haben zu Beginn viele Gegentore kassiert, deswegen hat Gerry mehr Intensität reingebracht.» Schritt für Schritt müsse die Philosophie von Seoane nun weiter übernommen werden.

Lille als nächste Bewährungsprobe

Ein guter Zeitpunkt, um zu zeigen, dass die Equipe unter dem neuen Trainer einen weiteren Schritt in die richtige Richtung gemacht hat, ist am Donnerstagabend. Dann steht zu Hause im Wankdorf der 6. Spieltag der Europa League an und der Gegner heisst Lille.

Denn während Seoane in der Liga für einen Aufschwung sorgte, blieb dieser im zweithöchsten internationalen Wettbewerb bisher aus. 0:4 gegen ein in allen Belangen überlegenes PAOK Thessaloniki und 1:2 gegen den aktuell Dritten der Premier League Aston Villa lauten die Resultate.

Gegen Lille muss nun beinahe zwingend ein Sieg her, will sich YB die Chance für die Playoffs in der Europa League bewahren. Um das zu realisieren, braucht es laut Seoane Kompaktheit, erhöhte Kommunikation und eine gute Verteidigung, Obwohl klar sei, dass Lille (aktuell Vierter in der Ligue 1) nicht über 90 Minuten dominieren werde, solle die Mannschaft den Mut haben, Fussball zu spielen. Aber: «Wir wissen, dass wir morgen eine sehr gute Leistung brauchen gegen einen technisch sehr guten Gegner», so Seoane.

Videos aus dem Ressort

Christoph Spycher – YB mit Seoane auf Meisterkurs?

Christoph Spycher – YB mit Seoane auf Meisterkurs?

Meistertrainer Seoane ist zurück bei YB. Die Hoffnung auf erfolgreichere Zeiten lebt! Wie gelang Sportchef Spycher die Blitz-Rückholaktion des Ex-Bundesliga-Trainers? Und welche langfristigen Pläne hat Spycher für YB und seine eigene Zukunft?

20.11.2025

Meistgelesen

Mega-Markt in Flammen – Explosionen, ein Toter, zwei Verletzte
So emotional verabschiedet sich Mona Vetsch von Alexandra Taetz
300 Drohnen legen Moskaus Flughäfen lahm +++ US-Truppen sollen in Europa bleiben

Videos aus dem Ressort

Leverkusen – Newcastle 2:2

Leverkusen – Newcastle 2:2

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

10.12.2025

Real Madrid – Manchester City 1:2

Real Madrid – Manchester City 1:2

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

10.12.2025

Benfica – Napoli 2:0

Benfica – Napoli 2:0

UEFA Champions League | Matchday 6 | Saison 25/26

10.12.2025

Leverkusen – Newcastle 2:2

Leverkusen – Newcastle 2:2

Real Madrid – Manchester City 1:2

Real Madrid – Manchester City 1:2

Benfica – Napoli 2:0

Benfica – Napoli 2:0

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

FIFA-Weltrangliste Frauen. Schweizerinnen büssen einen weiteren Platz ein

FIFA-Weltrangliste FrauenSchweizerinnen büssen einen weiteren Platz ein

Brief an die FIFA. Ägypten protestiert wegen Pride-Spiel bei WM in Seattle

Brief an die FIFAÄgypten protestiert wegen Pride-Spiel bei WM in Seattle

Deutschland. Tatjana Haenni als erste Frau an der Spitze eines Bundesligisten

DeutschlandTatjana Haenni als erste Frau an der Spitze eines Bundesligisten