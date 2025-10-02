  1. Privatkunden
Heute empfängt der FC Basel den VfB Stuttgart. Ein Verein, in dem viele Schweizer ihre Spuren hinterlassen haben. In der Galerie stellen wir dir unsere Top-Elf vor. Ex-VfB-Trainer Rolf Fringer kommt ins Schwärmen. 

Patrick Lämmle

02.10.2025, 15:30

02.10.2025, 15:34

Derzeit stehen beim VfB Stuttgart mit Luca Jaquez und Leonidas Stergiou gleich zwei Schweizer im Kader. Doch schon vor den beiden Verteidigern haben schon zahlreiche Schweizer das VfB-Dress getragen.

blue Sport hat eine Top-Elf aller Stuttgart-Schweizer zusammengestellt. Dieses Team wäre einer Schweizer Nationalmannschaft mehr als würdig (siehe Galerie oben). Spieler wie der langjährige Nati-Goalie Diego Benaglio (er lancierte einst seine Karriere beim VfB, stand aber nur einmal bei den Profis im Tor), Anto Grgic und Stergiou landen nur auf der Ersatzbank.

Fringer: «Der VfB ist eine tolle Adresse für Schweizer»

blue Sport Experte Rolf Fringer, der in der Saison 1995/1996 erfolgreich den VfB trainiert hat bevor er Nati-Trainer wurde, meint: «Das wäre eine sehr starke Nationalmannschaft. Das zeigt eindrücklich, dass der VfB Stuttgart eine tolle Adresse für die Entwicklung von Schweizer Fussballern und Trainern ist.»

FC Basel 1893 - VfB Stuttgart
FC Basel 1893 - VfB Stuttgart

Do 02.10. 20:25 - 23:45 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - VfB Stuttgart

Mit tv.blue.ch mieten

