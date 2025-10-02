Diese 11 Stuttgart-Schweizer wären Weltklasse Gregor Kobel: 65 Spiele absolvierte Nati-Goalie Kobel für Stuttgart und damit 64 mehr als Ex-Nati-Goalie Diego Benaglio. Bild: Keystone Philipp Degen (links): 9 Mal lief Degen zwischen August 2010 und Ende Juni 2011 für Stuttgart auf. Bild: Keystone Luca Jaquez (links): Im Februar 2025 wechselte Jaquez von Luzern zu Stuttgart. Und er hat bereits einen Titel im Sack: Mit Stuttgart gewann er den DFB-Pokal. Bild: Keystone Murat Yakin: Als Abwehrboss gibt es wohl keinen besseren als den heutigen Nati-Coach. Yakin bestritt in der Saison 97/98 34 Spiele für Stuttgart. Bild: Imago Ludovic Magnin: 134 Spiele hat Magnin für Stuttgart gemacht. Nach der Saison 2006/07 feiert er den Gewinn der Meisterschaft, zwei Jahre später gewinnt er auch noch den UI-Cup. Bild: Keystone Sébastien Fournier: 17 Mal streifte sich der 40-fache Nationalspieler das Stuttgart-Shirt über. 1996/97 gewinnt er den DFB-Pokal. Bild: Imago Fabian Rieder: Auch Rieder hat den DFB-Pokal vergangene Saison in die Höhe gestemmt. Inzwischen spielt er bei der Konkurrenz in Augsburg. Bild: Keystone Hakan Yakin: Zwischen Januar 2004 und Januar 2005 spielt der Edeltechniker 11 Mal für Stuttgart. Bild: Imago Steven Zuber: In der Rückrunde der Saison 2018/19 macht Zuber 15 Spiele für Stuttgart und erzielt dabei 5 Tore. Bild: Keystone Adrian Knup: Der inzwischen 57-jährige Ex-Nati-Knipser gewann in der Saison 92/93 mit Stuttgart den DFB-Pokal. Insgesamt erzielte er in 59 Spielen 20 Tore. Bild: Imago Marco Streller: Der blue Sport Experte wurde mit Stuttgart, gemeinsam mit Ludovic Magnin, Meister in der Bundesliga. Bild: Keystone Beweis gefällig? HIer jubeln Streller und Magnin mit der Meisterschale. Bild: Imago Diese 11 Stuttgart-Schweizer wären Weltklasse Gregor Kobel: 65 Spiele absolvierte Nati-Goalie Kobel für Stuttgart und damit 64 mehr als Ex-Nati-Goalie Diego Benaglio. Bild: Keystone Philipp Degen (links): 9 Mal lief Degen zwischen August 2010 und Ende Juni 2011 für Stuttgart auf. Bild: Keystone Luca Jaquez (links): Im Februar 2025 wechselte Jaquez von Luzern zu Stuttgart. Und er hat bereits einen Titel im Sack: Mit Stuttgart gewann er den DFB-Pokal. Bild: Keystone Murat Yakin: Als Abwehrboss gibt es wohl keinen besseren als den heutigen Nati-Coach. Yakin bestritt in der Saison 97/98 34 Spiele für Stuttgart. Bild: Imago Ludovic Magnin: 134 Spiele hat Magnin für Stuttgart gemacht. Nach der Saison 2006/07 feiert er den Gewinn der Meisterschaft, zwei Jahre später gewinnt er auch noch den UI-Cup. Bild: Keystone Sébastien Fournier: 17 Mal streifte sich der 40-fache Nationalspieler das Stuttgart-Shirt über. 1996/97 gewinnt er den DFB-Pokal. Bild: Imago Fabian Rieder: Auch Rieder hat den DFB-Pokal vergangene Saison in die Höhe gestemmt. Inzwischen spielt er bei der Konkurrenz in Augsburg. Bild: Keystone Hakan Yakin: Zwischen Januar 2004 und Januar 2005 spielt der Edeltechniker 11 Mal für Stuttgart. Bild: Imago Steven Zuber: In der Rückrunde der Saison 2018/19 macht Zuber 15 Spiele für Stuttgart und erzielt dabei 5 Tore. Bild: Keystone Adrian Knup: Der inzwischen 57-jährige Ex-Nati-Knipser gewann in der Saison 92/93 mit Stuttgart den DFB-Pokal. Insgesamt erzielte er in 59 Spielen 20 Tore. Bild: Imago Marco Streller: Der blue Sport Experte wurde mit Stuttgart, gemeinsam mit Ludovic Magnin, Meister in der Bundesliga. Bild: Keystone Beweis gefällig? HIer jubeln Streller und Magnin mit der Meisterschale. Bild: Imago

Heute empfängt der FC Basel den VfB Stuttgart. Ein Verein, in dem viele Schweizer ihre Spuren hinterlassen haben. In der Galerie stellen wir dir unsere Top-Elf vor. Ex-VfB-Trainer Rolf Fringer kommt ins Schwärmen.

Derzeit stehen beim VfB Stuttgart mit Luca Jaquez und Leonidas Stergiou gleich zwei Schweizer im Kader. Doch schon vor den beiden Verteidigern haben schon zahlreiche Schweizer das VfB-Dress getragen.

blue Sport hat eine Top-Elf aller Stuttgart-Schweizer zusammengestellt. Dieses Team wäre einer Schweizer Nationalmannschaft mehr als würdig (siehe Galerie oben). Spieler wie der langjährige Nati-Goalie Diego Benaglio (er lancierte einst seine Karriere beim VfB, stand aber nur einmal bei den Profis im Tor), Anto Grgic und Stergiou landen nur auf der Ersatzbank.

Fringer: «Der VfB ist eine tolle Adresse für Schweizer»

blue Sport Experte Rolf Fringer, der in der Saison 1995/1996 erfolgreich den VfB trainiert hat bevor er Nati-Trainer wurde, meint: «Das wäre eine sehr starke Nationalmannschaft. Das zeigt eindrücklich, dass der VfB Stuttgart eine tolle Adresse für die Entwicklung von Schweizer Fussballern und Trainern ist.»

FC Basel 1893 - VfB Stuttgart Do 02.10. 20:25 - 23:45 ∙ blue Sport Live ∙ FC Basel 1893 - VfB Stuttgart Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 3h 46min 53sek

Das könnte dich auch interessieren

«Warum Stuttgart? Vielleicht waren wir zu wenig gut für Dortmund» Als blue Sport die zwei FCB-Legenden Adrian Knup (57) und Marco Streller (44) vor dem Knüller FCB gegen VfB trifft, wird viel gelacht und über alte Stuttgarter Zeiten geredet. 01.10.2025