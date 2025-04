Ein denkwürdiger Viertelfinal-Abend in der Europa League geht zu Ende. Hier sind die besten Szenen des Abends zum Geniessen.

Santos rennt Maddison um

Mit einem langen Ball schickt Tottenhams Cristian Romero Teamkollege James Maddison an den Elfmeterpunkt, der Engländer geht mit dem Kopf an das Leder. Frankfurt-Goalie Kauã Santos ist aus seinem Tor geeilt, räumt dann Sekundenbruchteile später den Spurs-Profi komplett ab.

38. Minute: VAR meldet sich – Santos rammt Maddison um 17.04.2025

Der VAR bittet Schiedsrichter Massa an den Bildschirm, dieser bewertet das Einsteigen des Brasilianers zurecht als rücksichtslos und gibt Elfmeter. Opfer Maddison muss nach der Szene ausgewechselt werden, Sünder Santos sieht noch Gelb. Dominic Solanke verwertet im Anschluss den Penalty souverän zur Führung für die Gäste. Beim 1:0 bleibt's bis zum Ende, damit wirft Tottenham Frankfurt raus.

Castellanos macht's per Hacke

Taty Castellanos schiesst das schönste Tor des Abends. Der Argentinier veredelt einen schönen Angriff von Lazio Rom mit einem Abschluss hinter dem Standbein zum 1:0 gegen Bodø/Glimt. Am Ende jubeln dennoch die Norweger, die sich im Penaltyschiessen durchsetzen.

21. Minute: Castellanos per Hacke zum 1:0 17.04.2025

Cherki verpasst Solo-Traumtor knapp

Lyon-Star Ryan Cherki tanzt die ganze ManUnited-Abwehr aus, scheitert aber an Keeper André Onana.

Lyon-Star Cherki tanzt die ganze United-Abwehr aus – scheitert aber an Onana 17.04.2025

Die Partie geht schliesslich in die Verlängerung – und da macht es Cherki (noch) besser. Mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze schiesst er Lyon zwischenzeitlich in Führung. Doch ManUtd gibt sich auch beim Stand von 2:4 kurz vor Schluss nicht geschlagen und dreht die Partie tatsächlich noch. Siegtorschütze ist Harry Maguire in der 121. Minute.

Unfassbar! Maguire mit dem 5:4 für ManUtd 17.04.2025

Yoro blockt Schuss liegend mit dem Kopf

Eine Rettungstat der besonderen Art zeigt Leny Yoro. Der junge Verteidiger von Manchester United wird in einer Szene von Lyons Fofana ausgetanzt und fällt, doch am Boden liegend wirft er sich noch in den Schuss und verhindert mit einer Kopfabwehr, dass der Ball aufs Tor kommt. Stark!

Yoro blockt liegend mit dem Kopf Schuss von Fofana 17.04.2025

Trikot reisst – aber kein Penalty

Rangers-Stürmer Cyriel Dessers will im Spiel gegen Bilbao unbedingt einen Penalty. Kein Wunder, schliesslich wurde er so heftig am Trikot gerissen, dass dieses sogar reisst. Aber auch mit grossem Loch im Shirt nützen die Proteste nichts. Den Elfmeter gibt es nicht und die Rangers verlieren das Viertelfinal-Duell schliesslich mit 0:2.

Dessers mit Loch im Trikot 17.04.2025

Platzverweis nach 7 Minuten

Zum Schluss noch ein kleiner Abstecher in die Conference League: Rapid Wiens Mamadou Sangaré fliegt gegen Djurgardens nach einem Horror-Foul schon nach wenigen Minuten vom Platz. Damit erweist er seinem Team, das das Hinspiel auswärts 1:0 gewonnen hatte, einen Bärendienst. Die Österreicher verlieren am Ende mit 1:4 nach Verlängerung.