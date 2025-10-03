  1. Privatkunden
YB-Noten gegen FCSB Doppelpack-Monteiro überragt alle – kein Berner ungenügend

Jan Arnet

3.10.2025

FCSB – Young Boys 0:2

FCSB – Young Boys 0:2

UEFA Europa League | Matchday 2 | Saison 25/26

02.10.2025

YB gewinnt das zweite Spiel der Europa-League-Ligaphase in Bukarest bei FCSB mit 2:0. Die YB-Spieler in der Einzelkritik.

Beat Signer

03.10.2025, 07:00

YB Torhueter Marvin Keller posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Tor

Marvin Keller

Wird in der 1. Halbzeit kaum geprüft. Ist zur Stelle, wenn es ihn braucht. Reagiert blitzschnell in der 67. Minute, als nach einem Fehlpass von Lauper der Ball gefährlich in Richtung seines Kastens rollt.

66. Minute: Keller rettet nach Lauper-Fehler

66. Minute: Keller rettet nach Lauper-Fehler

02.10.2025

YB Spieler Saidy Janko posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Verteidigung

Saidy Janko

Toller Querpass durch den ganzen Strafraum beim 1:0. Ist auf seinem rechten Flügel sehr aktiv und schaltet sich auch offensiv ein.

YB Spieler Sandro Lauper posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Verteidigung

Sandro Lauper

Hat im Vergleich zum Auftaktspiel gegen Panathinaikos viel Stabilität in die YB-Abwehr gebracht und harmoniert sehr gut mit Benito. Weiss auch in der Spielauslösung zu überzeugen. Zwingt FCSB-Stürmer Alibec vermehrt zu ungefährlichen Distanzschüssen. In der 67. Minute wird er von Keller angespielt und darauf hingewiesen, dass er unter Druck ist. Dennoch will er den Ball weiterleiten und spielt dem anstürmenden Gegner den Ball in die Füsse. Hat Glück, dass Keller schnell reagiert und den Ball vor der Linie hält. Geht in der 87. Minute für Tanguy Zoukrou raus.

YB Spieler Loris Benito posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  5

Verteidigung

Loris Benito

Einiges aktiver als noch gegen Panathinaikos. Bringt alles weg, was auf ihn kommt. Stark, wie er in der 26. Minute nach einem Ballverlust bei der Mittellinie zurückspurtet und den Querpass im eigenen Strafraum verhindert. Blockt in der 32. Minuten einen Schuss aus gefährlicher Position.

YB Spieler Jaouen Hadjam posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  5

Verteidigung

Jaouen Hadjam

Schaltet sich vermehrt in die Vorwärtsbewegung ein. Stark, wie er sich in der 13. Minute gegen seinen Gegenspieler durchsetzt und aus spitzem Winkel abzieht. Sehr gut getimte Grätsche in der 21. Minute, vereitelt damit die gute FCSB-Chance.

13. Minute: Hadjam scheitert am Pfosten

13. Minute: Hadjam scheitert am Pfosten

02.10.2025

YB Spieler Darian Males posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4

Mittelfeld

Darian Males

Hat gute Momente, offensiv gelingt ihm allerdings wenig. Geht in der 69. Minute für Christian Fassnacht raus.

YB Spieler Rayan Raveloson posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Mittelfeld

Rayan Raveloson

Spielt gleich zu Beginn des Spiels einen tollen Steilpass auf Monteiro. Fällt danach wenig auf, macht seine Sache im Mittelfeld gut. Muss in der 70. Minute angeschlagen runter – Dominik Pech kommt für ihn.

YB Spieler Edimilson Fernandes posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  4.5

Mittelfeld

Edimilson Fernandes

Verliert in der 26. Minute den Ball am gegnerischen Strafraum und ermöglicht einen Konter für die Rumänen. Macht seinen Fehler mit dem tollen Steilpass auf Monteiro beim 2:0 wieder wett. Hat in der 55. Minute eine gute Chance, scheitert aus spitzem Winkel aber an Târnovanu.

36. Minute: Der blitzschnelle Monteiro erhöht auf 2:0

36. Minute: Der blitzschnelle Monteiro erhöht auf 2:0

02.10.2025

YB Spieler Joel Monteiro posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  5.5

Mittelfeld

Joël Monteiro

Sehr aktiv auf dem linken Flügel. Nimmt den Ball beim 1:0 direkt und versenkt ihn in der unteren linken Ecke. Kämpft viel und arbeitet auch gut zurück. Erzielt auch das 2:0. Stark, wie er zwischen den Innenverteidigern entwischt und in die untere rechte Ecke trifft. Der beste Berner an diesem Abend. Macht in der 87. Minute Platz für Emmanuel Tsimba.

11. Minute: Monteiro bringt YB früh in Führung

11. Minute: Monteiro bringt YB früh in Führung

02.10.2025

YB Spieler Chris Bedia posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
  4

Sturm

Chris Bedia

Bedia vergisst in der 8. Minute bei einem Eckball der Rumänen seinen Mann im Rücken und lässt ihn zum Kopfball hochspringen. Offensiv lange unauffällig. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit erobert den Ball im gegnerischen Strafraum, scheitert allerdings an Torhüter Târnovanu. In der 55. Minute hat er das 3:0 auf dem Fuss, schiesst aus kürzester Distanz nur Târnovanu an. Wird in der 63. Minute durch Sergio Córdova ersetzt.

55. Minute: Dreifach-Chance für YB

55. Minute: Dreifach-Chance für YB

02.10.2025

YBs Spieler Armin Gigovic posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  4.5

Armin Gigović

Läuft viel gegen den Ball. Toll wie er sich in der 19. Minute zusammen mit Monteiro und Bedia durch die gegnerische Abwehr kombiniert. Wird in der 30. Minute von Monteiro im Strafraum freigespielt, schiesst aus sechs Metern nur den gegnerischen Torhüter an.

30. Minute: Gigovic vergibt das 2:0 aus bester Position

30. Minute: Gigovic vergibt das 2:0 aus bester Position

02.10.2025

Eingewechselte Spieler

YBs Spieler Sergio Cordova posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  4.5

Sturm

Sergio Córdova

Kommt in der 62. Minute für Chris Bedia und zeigt sich zweimal gefährlich vor dem gegnerischen Tor. Bei seiner zweiten Chance steigt er bei einem Eckball von rechts am höchsten und köpfelt den Ball über das Tor.

YB Spieler Christian Fassnacht posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  -

Mittelfeld

Christian Fassnacht

Kommt in der 69. Minute für Darian Males. Zu kurz für eine Bewertung.

YBs Spieler Dominik Pech posiert beim Fototermin des BSC Young Boys Bern, am Mittwoch, 17. September 2025, im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Anthony Anex)
Note:  -

Mittelfeld

Dominik Pech

Kommt in der 70. Minute für Rayan Raveloson. Zu kurz für eine Bewertung.

YB Spieler Tanguy Zoukrou posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  -

Verteidigung

Tanguy Zoukrou

Kommt in der 87. Minute für Sandro Lauper. Zu kurz für eine Bewertung.

YB Spieler Emmanuel Tsimba posiert am Dienstag, 22. Juli 2025 im Stadion Wankdorf in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)
Note:  -

Emmanuel Tsimba

Kommt in der 87. Minute für Joël Monteiro. Zu kurz für eine Bewertung.

Stimmen zum Spiel

Contini: «Wir hätten weitere Torchance gehabt, das Skore zu erhöhen»

Contini: «Wir hätten weitere Torchance gehabt, das Skore zu erhöhen»

02.10.2025

Keller: «Ein grosses Kompliment an die Mannschaft»

Keller: «Ein grosses Kompliment an die Mannschaft»

02.10.2025

Benito: «Wir hatten Einiges wieder gut zu machen»

Benito: «Wir hatten Einiges wieder gut zu machen»

02.10.2025

Monteiro: «Ich bin glücklich, konnte ich der Mannschaft helfen»

Monteiro: «Ich bin glücklich, konnte ich der Mannschaft helfen»

02.10.2025

