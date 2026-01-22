Daniliuc vor Salzburg-Spiel: «Es wird emotional für mich werden» Der Abwehrchef Flavius Daniliuc tritt in der Europa League mit dem FC Basel gegen seinen ehemaligen Klub Salzburg an. Im Interview spricht er über seine Zeit in Österreich und was im Duell für den FC Basel spricht. 22.01.2026

FCB-Abwehrchef Flavius Daniliuc trifft heute Abend beim Europa-League-Kracher in Salzburg auf alte Bekannte. «Es wird emotional und schön», sagt der Österreicher im Vorfeld zu blue News.

Heute Abend (21 Uhr auf blue Sport) kommt's in Salzburg für den FC Basel zum Europa-Showdown gegen Red Bull Salzburg. Insbesondere für Abwehrchef Flavius Daniliuc wird's eine besondere Affiche. Der Österreicher spielte das erste Halbjahr 2024 in der Mozart-Stadt als Leihspieler von Nizza.

«Es wird ein besonderes Spiel. In meinen sechs Monaten habe ich mich dort sehr wohl gefühlt und durfte dank der Zeit in Salzburg auch mit Österreich zur EM fahren. Es wird emotional, weil ich viele Menschen kenne. Es wird schön, weil ich das Stadion und die Atmosphäre kenne», so der 24-Jährige.

Mit guten Gefühlen sei er nach der halbjährigen Leihe von Salzburg weggegangen, sagt er, «und trotzdem weiss ich, dass drei Punkte für uns Pflicht sind, um noch Chancen zu haben, in der Europa League weiterzukommen.»

Es wird am Donnerstagabend auch viel von ihm abhängen, ob der FCB mit einem Dreier aus Österreich zurückkehren wird. Denn der Wiener mit rumänischen Wurzeln, der in diesem Sommer zum FC Basel gestossen ist, hat sofort überzeugt. Unter Ludovic Magnin ist Daniliuc der Abwehrchef und für viele Experten schon der beste Innenverteidiger der Liga.

Er selbst fühlt sich in Basel pudelwohl. Und Daniliuc, der fussballerisch bei Real Madrid und Bayern München ausgebildet und mit seinen erst 24 Jahren bereits in Italien und Frankreich gespielt, würde gern länger bleiben: «Ich habe noch viel Entwicklungspotential und der FC Basel hilft mir dabei.»

Das wird man beim FCB gerne hören.