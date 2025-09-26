Blerim Dzemaili: «Ich kam in die Premier League und war ein Niemand» 25.09.2025

blue Sport Experte Blerim Dzemaili erklärt, weshalb es für ihn nach seinem Wechsel vom FCZ in die Premier League so schwierig war und warum das auch mit der Schweizer Liga zu tun hat.

Blerim Dzemaili gibt rund um das Europa-League-Spiel zwischen den Young Boys und Panathinaikos Athen sein Debüt als Experte bei blue Sport. Als YB-Gegner Panathinaikos analysiert wird, geht es auch um das ehemalige Supertalent Renato Sanches, der mit 28 Jahren mittlerweile in Griechenland spielt. 2016 wurde Sanches als bester Jungspieler noch mit dem Golden-Boy-Award ausgezeichnet, wechselte von Benfica zu Bayern München und konnte sich in der Folge aber nicht durchsetzen.

Auf die Frage nach Stolpersteinen im Ausland erklärt Dzemaili, weshalb es speziell für junge Schweizer im Ausland so schwierig ist: «Was wir unterschätzen ist, dass die Schweizer Liga nicht so gesehen wird, wie zum Beispiel die portugiesische Liga.» Dzemaili selbst wechselte 2007 vom FCZ in die Premier League zu Bolton, kam aber auf kein einziges Spiel in der höchsten englischen Liga: «Was ich vor allem gemerkt habe, ich habe vorher vier Jahre beim FCZ gespielt, international gespielt, in der Nati gespielt, aber ich komme dort an und bin einfach ein Niemand.»

Es kenne einen niemand, weil man aus einer Liga komme, die in England keiner schaut. Der Trainer habe ihn natürlich gekannt und wollte ihn unbedingt, dennoch sagt Dzemaili rückblickend: «Du musst wieder bei Null anfangen. Dieser Neustart ist nicht einfach.»

