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«Kann Yakin ihn nicht spielen lassen?» Dzemaili und Lang zeigen sich nach Manzambi-Traumtor begeistert

Syl Battistuzzi

8.5.2026

Dzemaili und Lang zeigen sich nach Manzambi-Auftritt begeistert

Dzemaili und Lang zeigen sich nach Manzambi-Auftritt begeistert

07.05.2026

Johan Manzambi begeistert im Europa-League-Halbfinal mit einem Traumtor gegen Braga – und sorgt damit im blue Sport Studio für Diskussionen. Experte Blerim Dzemaili stellt die Frage, ob Nati-Coach Murat Yakin den Genfer überhaupt länger auf die Bank setzen kann.

Syl Battistuzzi

08.05.2026, 07:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Freiburg dreht im Halbfinal-Rückspiel gegen Braga die 1:2-Hypothek und zieht dank eines 3:1-Erfolgs in den Europa-League-Final ein.
  • Dabei erzielt Nati-Shootingstar Johan Manzambi kurz vor der Pause ein Traumtor aus 21 Metern. Die blue Sport Experten Michi Lang und Blerim Dzemaili loben seine Kreativität, Technik und Reife überschwänglich.
  • Dzemaili stellt infrage, ob Murat Yakin Manzambi in der Nati weiter nur als Joker bringen kann. 
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Im Halbfinal-Rückspiel gegen Braga müssen die Freiburger im eigenen Stadion den 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen, um zum ersten Mal in den Europa-League-Final einziehen zu können.

Und die Breisgauer starten perfekt in die Partie. Nach einem Konter wird Jan-Niklas mit einer Notbremse gestoppt, Mario Dorgeles fliegt bereits in der sechsten Spielminute vom Platz. Lukas Kübler wird in der 19. Minute am linken Oberschenkel angeschossen, am Ende kullert der Ball zur Führung ins Netz.

Manzambi mit Geniestreich

Danach zeigt sich Johan Manzambi das erste Mal – der zentrale Mittelfeldspieler zieht wuchtig mit links aus 17 Metern zentraler Position ab, lässt bei seinem Pfund aber die Präzision vermissen. Der Ball kommt genau auf Keeper Lukáš Horníček, der sicher zupackt.

Kurz vor der Pause macht es der Genfer besser: Er erhält den Ball, nimmt kurz Tempo auf und versenkt den satten Schlenzer aus 21 Metern oben rechts im langen Eck. In der Pause wird der 20-Jährige im blue Sport Studio von den Experten in den Himmel gelobt.

Manzambi mit Traumtor

Manzambi mit Traumtor

07.05.2026

«Wenn Kreativität auf dem Platz kommt, dann ist es Johan Manzambi – wirklich überragend», meint Michi Lang und ergänzt: «Extrem mutig, er geht immer wieder ins Dribbling und sucht den Abschluss.» Man könnte meinen, der spielt schon zehn Jahre auf der Bühne und das ist für den Normalität, staunt der Wil-Sportchef. «Wirklich grosses Kino, was der Junge abliefert.»

Lang: «Das zeigt halt einfach seinen Stellenwert»

Für Blerim Dzemaili ist der Treffer typisch für den Shootingstar. «Zu seinen Stärken gehört es, dass er sich immer wieder auf die Seite fallen lässt, um von dort zu starten.» Da er nicht attackiert werde, habe der Schweizer viel Zeit und könne sich den Ball zwei, drei Mal vorlegen, so Dzemaili. «Und der Schuss – die Schusstechnik ist natürlich überragend», betont die FCZ-Legende.

 Johan Manzambi sorgt für viel Freude. 
 Johan Manzambi sorgt für viel Freude. 
IMAGO/STEINSIEK.CH

Für Lang ist auch eindrücklich, dass Manzambi jeden Ball wolle und seine Mitspieler ihn oft suchen würden. «Das zeigt halt einfach den Stellenwert, den er auf dem Platz hat. Seine Mannschaftskollegen wissen, es kommt vielfach etwas Gutes dabei raus, wenn er am Ball ist», resümiert der langjährige FCB-Profi.

Dzemaili (69 Länderspiele) stellt stellvertretend für viele Fussball-Fans die «grosse Frage»: «Kann Murat Yakin ihn nicht spielen lassen?» Unter dem Nati-Trainer durfte Manzambi bisher oft nur als Joker ran. Zudem sieht Yakin ihn «eher auf den Aussenpositionen» statt im Zentrum, wie er zuletzt bei blue Sport betonte.

«Vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, es ist super, so einen auf der Bank zu haben und als ersten Joker bringen zu können. Aber mittlerweile weiss ich nicht, ob du so einen wirklich auf der Bank lassen kannst», findet Dzemaili. 

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