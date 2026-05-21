Englische Dominanz: Aston Villa freut sich über den Gewinn der Europa League. IMAGO/Kirchner-Media

Seit Einführung des neuen Modus dominieren die englischen Klubs die Europa- und die Conference League. Nach zwei Jahren flog noch nie ein Team aus der Premier League gegen eines aus einer anderen Liga raus. Die Hintergründe. Und warum sich dies wohl nicht so schnell ändern wird.

Björn Lindroos Björn Lindroos

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Seit dem neuen Europacup-Format hat kein Premier-League-Klub ein K.o.-Duell gegen ein ausländisches Team verloren.

Englische Teams scheitern in Europa derzeit nur an anderen englischen Klubs.

Der finanzielle Vorsprung der Premier League gilt als Hauptgrund für die Dominanz. Selbst englische Mittelfeldklubs wie Aston Villa, Brighton oder Bournemouth verfügen über deutlich wertvollere Kader als viele internationale Konkurrenten. Mehr anzeigen

Am Mittwochabend gewinnt Aston Villa zum ersten Mal die Europa League. Die Engländer schlagen den SC Freiburg mit 3:0 in Istanbul und setzen damit eine unheimliche Serie fort.

Seit der Einführung des neuen Europacup-Modus zur Saison 2024/25 haben in der Europa League und der Conference League englische Teams kein einziges Duell in der K.o.-Phase gegen einen ausländischen Gegner verloren.

Pleiten nur gegen andere Engländer

Schlagen können sie sich nur selbst: Denn der einzige Weg, wie Teams aus der Premier League in den vergangenen zwei Jahren aus diesen Wettbewerben geflogen sind, ist, wenn sie auf einen Gegner aus ihrer eigenen Liga trafen. So zum Beispiel Nottingham im diesjährigen Europa-League-Halbfinal gegen Aston Villa oder Manchester United im Final des letzten Jahres gegen Tottenham.

Vergangenes Jahr gewann Chelsea die Conference League. IMAGO/ZUMA Press Wire

In der Conference League marschierte Chelsea vergangene Saison durch und bezwang Real Betis im Endspiel mit 4:1. Dieses Jahr steht mit Crystal Palace wieder ein Team aus der Premier League im Final und will in Leipzig gegen Rayo Vallecano die unheimliche englische Serie ausbauen.

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Riesiger Marktwert-Unterschied

Dass die ausländischen Teams in der Europa- und Conference League gegen die Engländer oft keine Chance haben, hat auch mit dem Geld zu tun. Beispiel: Aston Villas Kader hat laut «Transfermarkt» einen geschätzten Marktwert von ungefähr 550 Millionen Euro. Derweil ist das Kader von Final-Gegner Freiburg gerade Mal etwa 191 Millionen Euro wert. Ein riesiger Unterschied.

Während die Spitzenklubs aus den anderen europäischen Ligen mit den Top-Teams aus England in der Champions League mithalten können, ist die Kluft in der Europa- und Conference League riesig. Denn die Mittelfeldklubs aus der Premier League haben ganz andere finanzielle Mittel als jene der anderen Ligen.

Und schon in der nächsten Saison droht wieder Ungemach: Aufgrund der enttäuschenden Rückrunde wird Chelsea kommende Saison wohl in der Conference League antreten. Und in der Europa League sind mit Brighton und Bournemouth wieder zwei Teams dabei, deren Kader rund 500 Millionen Euro wert sind. Weg frei für die nächste englische Machtdemonstration?