Englands Presse ist geschockt von «kranken YB-Fans»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Unerträgliches Verhalten» Englands Presse ist geschockt von «kranken YB-Fans»

Sven Ziegler

28.11.2025

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?»

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?»

27.11.2025

Die Fans der Young Boys sorgen am Donnerstagabend während des Europa--League-Spiels bei Aston Villa für einen Skandal. Die englische Presse reagiert empört.

,

Jan Arnet, Sven Ziegler

28.11.2025, 13:30

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Beim Europa-League-Spiel zwischen Aston Villa und YB kam es im Gästesektor zu schweren Ausschreitungen, bei denen ein Spieler durch einen Becherwurf verletzt wurde.
  • Englische Medien verurteilen das Verhalten der rund 1200 mitgereisten YB-Fans scharf und erinnern an frühere Vorfälle mit Sanktionen der UEFA.
  • Auch Schweizer Medien kritisieren die Gewalt deutlich und fordern von YB Massnahmen gegen die eigenen Fans.
Mehr anzeigen

Donyell Malen schiesst Aston Villa gegen YB mit einem Doppelpack zum 2:1-Sieg in der Europa League. Dem Niederländer gehören am Freitag in England aber nicht wegen seiner starken Leistung die Schlagzeilen, sondern wegen einer Platzwunde, die er sich nach einem Becherwurf aus dem Gästesektor zugezogen hat.

Nach Malens zweitem Treffer eskalierte die Situation im YB-Fanblock erst recht. Die Berner Anhänger lieferten sich mit der Polizei eine wilde Schlägerei.

Am Tag danach haut die englische Presse drauf und geht mit klaren Worten auf die YB-Fans los. «Das Verhalten von den rund 1200 mitgereisten Fans war unerträglich», schreibt etwa die «Daily Mail» und erinnert daran, dass die «vermeintlich harmlosen Young Boys» seit 2020 bereits fünf Mal von der UEFA wegen Ausschreitungen mit einer Geldstrafe sanktioniert wurden.

Skandal im Villa-Park. YB-Fans sind Wiederholungstäter – jetzt droht happige Strafe

Skandal im Villa-ParkYB-Fans sind Wiederholungstäter – jetzt droht happige Strafe

«Villa-Schock: Donyell Malen hat eine blutige Wunde am Kopf, nachdem kranke Young-Boys-Fans den Aston-Villa-Star nach seinem Tor mit Gegenständen beworfen haben», ist bei «The Sun» zu lesen und die «Sportbible» schreibt: «In der Auswärtskurve brach die Hölle los. YB muss mit einer hohen Strafe rechnen.»

«Chaoten schaden dem Ruf des Clubs»

Auch die Schweizer Medien gehen hart ins Gericht mit der Anhängerschaft der Young Boys. Allen voran die «Berner Zeitung», die in einem Kommentar deutlich wird. Von «YB-Chaoten» und einem «Skandal» ist die Rede. Die Zeitung erinnert auch an die Ausschreitungen rund um das Cup-Spiel in Aarau im September, wo mehrere Personen verletzt wurden.

«Die Berner Chaoten schaden dem Ruf und dem Ansehen des Clubs. YB schaut zu und verurteilt, doch jetzt müssen die Berner handeln», fordert die «Berner Zeitung». Auch im «Blick» ist von einem «grossen Skandal» die Rede. «Diese Eskalation ist völlig intolerabel. Genauso wie die Rechtfertigungen von YB, dass die Polizei mitschuldig ist. YB sollte sich grundsätzlich Gedanken machen zu seinen Fans.»

Mehr zum Thema

«Nicht zu entschuldigen». So reagiert YB auf die Ausschreitungen seiner Fans

«Nicht zu entschuldigen»So reagiert YB auf die Ausschreitungen seiner Fans

Becherwurf, Platzwunde, Polizeieinsatz. Die Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

Becherwurf, Platzwunde, PolizeieinsatzDie Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

«Grosses Missverständnis». YB-Captain Benito gibt der Polizei nach Fan-Gewalt eine Mitschuld

«Grosses Missverständnis»YB-Captain Benito gibt der Polizei nach Fan-Gewalt eine Mitschuld

Highlights im Video. Monteiros Anschlusstreffer kommt zu spät: YB unterliegt Aston Villa nach Fan-Chaos 1:2

Highlights im VideoMonteiros Anschlusstreffer kommt zu spät: YB unterliegt Aston Villa nach Fan-Chaos 1:2

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

27.11.2025

Aston Villa – Young Boys 2:1

Aston Villa – Young Boys 2:1

UEFA Europa League | Matchday 5 | Saison 25/26

27.11.2025

Meistgelesen

«Da lagen zwei Menschen im Sand» – jetzt sprechen Augenzeugen zum tödlichen Haiangriff
Das ist der reichste Mensch in deinem Kanton
Jedes dritte Black-Friday-Angebot ist eine Mogelpackung
Lara Gut-Behrami: «Darum hat es bis zur Diagnose so lange gedauert»
Englands Presse ist geschockt von «kranken YB-Fans»

Fussball-News

Visa verweigert. Auslosung der WM-Gruppen findet ohne Iran statt

Visa verweigertAuslosung der WM-Gruppen findet ohne Iran statt

Frauen-Nationalteam. Wie die Schweiz mit Rafel Navarro ein neues Kapitel starten will

Frauen-NationalteamWie die Schweiz mit Rafel Navarro ein neues Kapitel starten will

Europa League. Mbabu und Midtjylland bleiben trotz Niederlage Spitze

Europa LeagueMbabu und Midtjylland bleiben trotz Niederlage Spitze

Highlights im Video. Erste Conference-League-Pleite für Lausanne in Posen

Highlights im VideoErste Conference-League-Pleite für Lausanne in Posen

Joker Shaqiri bleibt blass. Gute 2. Halbzeit reicht nicht: Keine Punkte für Basel in Genk

Joker Shaqiri bleibt blassGute 2. Halbzeit reicht nicht: Keine Punkte für Basel in Genk

Frei und Gygax über YB-Chaoten. «Gibt es überhaupt Worte für diese Idioten?»

Frei und Gygax über YB-Chaoten«Gibt es überhaupt Worte für diese Idioten?»