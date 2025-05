Tottenham könnte es über Umwege doch noch in die nächste Champions League schaffen Keystone

Die Europa League steuert auf einen englischen Final zwischen Manchester United und Tottenham Hotspur zu. In der Conference League steht Chelsea vor dem Finaleinzug. Die Entscheidungen gibt's heute live auf blue Sport.

Keystone-SDA SDA

Manchester United geht am Donnerstag im Old Trafford mit einem komfortablen 3:0-Vorsprung ins Halbfinal-Rückspiel gegen Athletic Bilbao. Tottenham Hotspur verteidigt beim Überraschungsteam Bodö/Glimt ein 3:1 aus dem Heimspiel. Für die beiden englischen Klubs geht es um ein versöhnliches Ende einer desaströsen Saison.

Bodö sehr heimstark

Die Spurs müssen beim Gastspiel nördlich des Polarkreises allerdings auf der Hut sein. Bodö hat in dieser Saison auf dem Kunstrasen des 8000 Zuschauer fassenden Aspmyra-Stadions schon Porto, Besiktas Istanbul, Maccabi Tel Aviv, Twente Enschede, Olympiakos Piräus und Lazio Rom besiegt.

Die Mannschaft aus dem weniger als 50'000 Einwohner zählenden Städtchen Bodö hat damit als erster norwegischer Klub einen Europacup-Halbfinal erreicht. «Es ist klar, dass wir Leistung auf allerhöchstem Niveau zeigen müssen», sagt Captain Ulrik Saltnes in der Hoffnung, dass die Erfolgsstory noch nicht zu Ende ist.

FK Bodø/Glimt - Tottenham Hotspur Do 08.05. 20:25 - 00:15 ∙ blue Sport Live ∙ FK Bodø/Glimt - Tottenham Hotspur Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 10h 38min 45sek

Die Champions League lockt

Für Tottenham, in der Premier League nur auf Platz 16, ebenso wie für Manchester United (Platz 15) bietet sich die Chance, mit einem Triumph im zweitwichtigsten Europacup-Wettbewerb doch noch ein Ticket für die Champions League nächste Saison zu ergattern. Der Final findet am 21. Mai in Bilbao statt.

Auch in der Conference League ist ein englischer Klub noch im Titelrennen. Chelsea wird sich nach dem 4:1-Auswärtssieg bei Djurgarden Stockholm den Vorstoss in den Final am 28. Mai in Wroclaw kaum mehr nehmen lassen. Im zweiten Halbfinal will Fiorentina gegen Betis Sevilla das 1:2 vor einer Woche wettmachen.

ACF Fiorentina - Real Betis Balompié Do 08.05. 20:25 - 00:15 ∙ blue Sport Live ∙ ACF Fiorentina - Real Betis Balompié Mit tv.blue.ch mieten tv.blue.ch

Event-Start in: 10h 38min 45sek

Alle Spiele sind auf blue Sport zu sehen, angepfiffen wird überall um 21:00 Uhr.