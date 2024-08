Ab 13.00 Uhr findet in Monaco die Auslosung der Ligaphase für die Europa League statt. Hier kannst du das Ganze im Live-Stream verfolgen.

Wo kann ich die Auslosungen verfolgen

Heute Freitag ab 13.00 Uhr geht die Europa-League-Auslosung über die Bühne. Um 14.30 Uhr folgt die Conference-League-Auslosung (mit St.Gallen und Lugano). blue Zoom überträgt die Auslosung im Free-TV, auf blue News kannst du das Ganze im Live-Stream verfolgen.

Topf 1: Die ausgelosten Begegnungen Glasgow Rangers: Tottenham (H), Manchester United (A), Lyon (H), Olymipakos (A), Union Saint-Gilloise (H), Malmö (A), FCSB (H), Nizza (A)

AS Roma: Frankfurt (H), Tottenham (A), Braga (H), AZ Alkmaar (A), Dynamo Kiev (H), Union Saint-Gilloise (A), Athletic Club (H), Elfsborg (A) Mehr anzeigen

Die Lostöpfe der Europa League Topf 1: AS Rom (Italien), Manchester United (England), FC Porto (Portugal), Ajax Amsterdam (Niederlande), Glasgow Rangers (Schottland), Eintracht Frankfurt (Deutschland), Lazio Rom (Italien), Tottenham Hotspur (England), Slavia Prag (Tschechien)

Topf 2: Real Sociedad (Spanien), AZ Alkmaar (Niederlande), Sporting Braga (Portugal), Olympiakos Piräus (Griechenland), Olympique Lyon (Frankreich), PAOK Thessaloniki (Griechenland), Fenerbahçe Istanbul (Türkei), Maccabi Tel Aviv (Israel), Ferencvaros Budapest (Ungarn)

Topf 3: Qarabag Agdam (Aserbaidschan), Galatasaray Istanbul (Türkei), Viktoria Pilsen (Tschechien), FK Bodø/Glimt (Norwegen), Royale Union Saint-Gilloise (Belgien), Dynamo Kiew (Ukraine), Ludogorez Rasgrad (Bulgarien), FC Midtjylland (Dänemark), Malmö FF (Schweden)

Topf 4: Athletic Bilbao (Spanien), TSG Hoffenheim (Deutschland), OGC Nizza (Frankreich), RSC Anderlecht (Belgien), FC Twente Enschede (Niederlande), Beşiktaş Istanbul (Türkei), Steaua Bukarest (Rumänien), FK Rigas Futbola skola (Lettland), IF Elfsborg (Schweden) Mehr anzeigen

Wie funktioniert das neue Format?

Die grösste Änderung in allen drei Wettbewerben betrifft die Gruppenphase, die zu einer einzigen Ligaphase mit 36 Teams wird. In der Champions League und Europa League trifft jede Mannschaft auf acht verschiedene Teams (vier zu Hause, vier auswärts). In der Conference League spielt jeder Klub gegen sechs verschiedene Teams (drei zu Hause, drei auswärts).

In allen drei Wettbewerben qualifizieren sich die besten acht Teams direkt für das Achtelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen neun bis 24 treten in Play-off-Duellen mit Hin- und Rückspiel an, deren Sieger sich für das Achtelfinale qualifizieren. Ab dem Achtelfinale wird der Wettbewerb in der bekannten Art bis zum Finale hin fortgeführt.

Für die Mannschaften, die in der Ligaphase aller drei Wettbewerbe auf Platz 25 oder schlechter landen, ist die Europapokal-Saison in diesem Jahr vorbei.

