Im Rückspiel ist Stürmer Heung-Min Son (r) nicht dabei. dpa

Die Viertelfinal-Rückspiele der Europa League versprechen Spannung. In drei Spielen ist die Ausgangslage noch völlig offen, Lazio Rom muss derweil eine Aufholjagd starten.

Keine Zeit? blue Sport fasst für dich zusammen Die Viertelfinal-Rückspiele der Europa League stehen an.

Nach dem 1:1 aus dem Hinspiel reist Tottenham ohne Superstar Heung-Min Son an.

Für Manchester United bietet die Europa League die wohl letzte Gelegenheit, ein europäisches Ticket einzutüten. Mehr anzeigen

Der englische Premier-League-Club Tottenham Hotspur muss im Viertelfinal-Rückspiel der Europa League bei Eintracht Frankfurt am Donnerstag (21.00 Uhr/blue Sport) auf einen wichtigen Leistungsträger verzichten. Kapitän und Ex-Bundesligaprofi Heung-Min Son fällt mit einer Fussverletzung aus und ist erst gar nicht mit nach Frankfurt gereist.

«Er kämpft seit einigen Wochen mit Fussproblemen. Er hat die letzten Tage trainiert. Gestern hat er versucht zu trainieren, aber es hat nicht geklappt. Deshalb haben wir beschlossen, ihn zu Hause zu lassen, damit er sich erholen kann und wir schauen, wie er am besten wieder gesund wird», sagte Spurs-Trainer Ange Postecoglou.

Son, der einst über den Hamburger SV und Bayer Leverkusen nach London kam, erzielte in dieser Saison elf Tore in 43 Pflichtspielen für die Spurs. Beim 1:1 im Hinspiel vor einer Woche hatte Son noch 80 Minuten gespielt.

ManUtd mit Heimvorteil – Lazio in Rücklage

Ebenfalls ein Unentschieden gab es bei der Partie zwischen Lyon und Manchester United. Der Premier-Ligist geniesst am Donnerstagabend für das Rückspiel Heimvorteil und will selbstredend das Halbfinal-Ticket eintüten. Die Red Devils können sich in der Liga kaum noch einen europäischen Startplatz erspielen (16 Punkte Rückstand auf einen Conference-League-Platz, sechs Spiele vor Schluss), so bleibt United noch die Europa League, um in der nächsten Saison doch noch europäisch vertreten zu sein.

Die Rangers reisen nach dem 0:0 im Hinspiel in den Hexenkessel von Athletic Bilbao. Bereits die AS Roma scheiterte im Halbfinal an den Basken, als sie nach einem 2:1-Sieg zuhause auswärts 1:3 verlor.

Im Gegensatz zu allen anderen noch verbleibenden Teams in der Europa League muss Lazio Rom eine Aufholjagd starten. Das Hinspiel gegen Bodø/Glimt ging mit 0:2 verloren. Die Italiener standen bisher zweimal in einem Halbfinale eines europäischen Turniers (1998 im damaligen UEFA-Pokal, als man in den Final vorstiess und verlor und 1999, als man den Europapokal der Pokalsieger gewann).

