YB ist heiss auf die Europa League Fassnacht: «Wir sind den Fans und auch uns selbst etwas schuldig»

Patrick Lämmle

25.9.2025

Fassnacht: «Wir sind den Fans und auch uns selbst etwas schuldig»

Fassnacht: «Wir sind den Fans und auch uns selbst etwas schuldig»

Nach der bitteren Niederlage im Cup gegen Aarau, geht es für YB in der Europa League weiter. Christian Fassnacht strahlt vor dem Auftakt gegen Panathinaikos trotz des Nackenschlags Zuversicht aus.

24.09.2025

Fünf Tage nach dem Cup-Aus gegen Challenge-League-Leader Aarau, geht es für YB in der Europa League weiter. Christian Fassnacht und Trainer Giorgio Contini strahlen trotz des jüngsten Nackenschlags Zuversicht aus.

,

Patrick Lämmle, Jüri Christen

25.09.2025, 12:05

25.09.2025, 12:09

Keine Woche ist es her, da ist YB im Cup gegen Aarau ausgeschieden. Und nun geht es bereits in der Europa League weiter. Heute spielt YB im heimischen Wankdorf gegen Panathinaikos Athen.

Im Interview mit blue Sport sagt Christian Fassnacht: «Die Niederlage gegen Aarau tut extrem weh.» Doch das Spiel hätten sie schnell abhaken müssen. Dass auf die Cup-Pleite ein Spiel in der Europa League folgt, sieht der YB-Routinier aber positiv: «Deshalb war es relativ einfach den Fokus auf so ein Highlight zu lenken und zu sagen: Hey, wir sind unseren Fans und auch uns selbst etwas schuldig. Wir wollen das Ruder sofort wieder herumreissen.»

Auf welche Spiele sich Fassnacht besonders freut und was er mit YB europäisch erreichen möchte, hörst du im Video oben.

Das Interview mit Giorgio Contini

Auch YB-Trainer Giorgio Contini strahlt vor dem Spiel gegen die Gäste aus Griechenland Zuversicht aus und hofft auf die lautstarke Unterstützung der Fans.

YB-Coach Contini: «Wir brauchen unsere Fans, die uns lautstark unterstützen»

YB-Coach Contini: «Wir brauchen unsere Fans, die uns lautstark unterstützen»

YB-Trainer Giorgio Contini im Interview vor dem Europa-League-Duell gegen Panathinaikos Athen.

24.09.2025

Der Europa-League-Spielplan von YB

Fussball-News

Lob vom Vorbild. Shaqiri crasht Manzambi-Interview: «Er hat eine grosse Zukunft vor sich»

Lob vom VorbildShaqiri crasht Manzambi-Interview: «Er hat eine grosse Zukunft vor sich»

Torlinientechnik entscheidet. Gygax über Millimeter-Pech: «Als FCB-Spieler würde ich durchdrehen»

Torlinientechnik entscheidetGygax über Millimeter-Pech: «Als FCB-Spieler würde ich durchdrehen»

Doppelpack. Lionel Messi führt Inter Miami in die Playoffs

DoppelpackLionel Messi führt Inter Miami in die Playoffs

Basel-Noten. FCB-Abwehr bezahlt Lehrgeld ++ Joker Otele zaubert

Basel-NotenFCB-Abwehr bezahlt Lehrgeld ++ Joker Otele zaubert

Ärger bei FCB-Coach. Magnin: «Ist ein Spieler verletzt, unterbricht man normalerweise die Partie»

Ärger bei FCB-CoachMagnin: «Ist ein Spieler verletzt, unterbricht man normalerweise die Partie»

Fussball-Videos

Experte Petric vor YB-Spiel: «Panathinaikos hat einen Fehlstart hingelegt»

Experte Petric vor YB-Spiel: «Panathinaikos hat einen Fehlstart hingelegt»

25.09.2025

Experte Petric vor YB-Spiel: «Panathinaikos hat einen Fehlstart hingelegt»

Experte Petric vor YB-Spiel: «Panathinaikos hat einen Fehlstart hingelegt»

Mehr Videos