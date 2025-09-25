Fassnacht: «Wir sind den Fans und auch uns selbst etwas schuldig» Nach der bitteren Niederlage im Cup gegen Aarau, geht es für YB in der Europa League weiter. Christian Fassnacht strahlt vor dem Auftakt gegen Panathinaikos trotz des Nackenschlags Zuversicht aus. 24.09.2025

Fünf Tage nach dem Cup-Aus gegen Challenge-League-Leader Aarau, geht es für YB in der Europa League weiter. Christian Fassnacht und Trainer Giorgio Contini strahlen trotz des jüngsten Nackenschlags Zuversicht aus.

Keine Woche ist es her, da ist YB im Cup gegen Aarau ausgeschieden. Und nun geht es bereits in der Europa League weiter. Heute spielt YB im heimischen Wankdorf gegen Panathinaikos Athen.

Im Interview mit blue Sport sagt Christian Fassnacht: «Die Niederlage gegen Aarau tut extrem weh.» Doch das Spiel hätten sie schnell abhaken müssen. Dass auf die Cup-Pleite ein Spiel in der Europa League folgt, sieht der YB-Routinier aber positiv: «Deshalb war es relativ einfach den Fokus auf so ein Highlight zu lenken und zu sagen: Hey, wir sind unseren Fans und auch uns selbst etwas schuldig. Wir wollen das Ruder sofort wieder herumreissen.»

Das Interview mit Giorgio Contini

Auch YB-Trainer Giorgio Contini strahlt vor dem Spiel gegen die Gäste aus Griechenland Zuversicht aus und hofft auf die lautstarke Unterstützung der Fans.

