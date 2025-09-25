Freiburg – Basel 2:1 UEFA Europa League | Matchday 1 | Saison 25/26 24.09.2025

Der FC Basel verliert das erste Spiel in der Ligaphase der Europa League gegen den SC Freiburg. Die FCB-Spieler in der Einzelkritik.

Beat Signer Jan Arnet

4 Tor Mirko Salvi

Schlechter Pass nach aussen vor dem 0:1 – beim Schuss von Osterhage ist er dann chancenlos. Beim 0:2 hält er zuerst mirakulös, wird aber von der Torlinientechnik entlarvt – der Ball war tatsächlich kurz mit vollem Umfang hinter der Linie. In der 79. Minute kann er sich dann doch noch auszeichnen, als er gegen Eggestein das 0:3 mit einer starken Parade verhindert.

4 Verteidigung Keigo Tsunemoto

Er muss immer wieder gegen Manzambi ran, verteidigt aber stark. Gegen vorne geht dafür nicht viel, ein ums andere Mal bleibt er an der Freiburger Defensive hängen. Kurz vor dem 0:2 verletzt sich der Japaner bei einem Tackling, weshalb der FCB beim zweiten Gegentreffer nur zu zehnt auf dem Platz steht – prompt fällt das Tor auch noch über seine Seite.

4 Verteidigung Adrian Leon Barišić

Barišić hat mit 80 Ballaktionen die meisten aller Basler. Auch die Passquote stimmt. Leider versanden die von hinten gestarteten Angriffe immer wieder kurz nach der Mittelfeldlinie. Kann weder das 0:1 noch das 0:2 verhindern, blockt aber in der Schlussphase eine sehr gefährliche Hereingabe. Da wäre wohl sonst das 0:3 gefallen.

4 Verteidigung Jonas Adjetey

Zeigt mehrere starke Blocks und verteidigt immer wieder gegen den wirbelnden Manzambi. Im Zweikampf und in der Luft ist er eine Wucht, aber im entscheidenden Moment beim 0:2 steht er nicht nahe genug an Eggestein und kommt dadurch nicht ins Kopfballduell. In der 84. Minute wird er durch Kevin Rüegg ersetzt.

4 Verteidigung Dominik Schmid

Starke Flanke in der 2. Minute auf Ajeti. Oft im Spielaufbau mit dabei – ansonsten kann er nicht viele Akzente setzen.

Schmid: «Wir sind zu unerfahren – die 2 Gegentore sind unglaublich ärgerlich» 24.09.2025

3 Mittelfeld Metinho

Nervt die Freiburger mit seinem ständigen Pressing im Spielaufbau. Am Ball ist er aber zu unsicher. Immer wieder kann er die Kugel nicht richtig kontrollieren, so auch vor dem 0:1, als ihm Manzambi den Ball abluchst, schnell umschaltet und den ersten Treffer einleitet.

4 Mittelfeld Leo Leroy

Fällt weder gross auf noch ab. Aber es sind nicht immer die spektakulären Dinge, die einschlagen. Das beweist er durch seinen simplen, aber cleveren Doppelpass mit Otele, der danach überragend zum 1:2 trifft.

3,5 Mittelfeld Ibrahim Salah

Arbeitet intensiv gegen hinten mit. Gegen vorne geht dafür nichts. Muss nach dem 0:2 in der 58. Minute runter.

4 Mittelfeld Xherdan Shaqiri

Forciert immer wieder das schnelle Umschaltspiel und ist bemüht, der schläfrigen Offensive Leben einzuhauchen. Kurz vor der Pause fällt ihm die Kugel im Strafraum vor den Fuss, sein Schuss wird aber geblockt. Shaqiri hatte schon bessere Spiele, nicht alle seine Pässe sitzen und auch die berüchtigten Standards waren schon schlagkräftiger. Trotzdem ist er es, der in der 84. Minute den Angriff vor Oteles Treffer einleitet.

Shaqiri: «Gegen den Schluss haben wir Freiburg an die Wand gespielt» 24.09.2025

3,5 Mittelfeld Junior Zé

Vergibt die grösste Basler Chance bis zum Tor. Aus kürzester Distanz scheitert er kurz vor der Pause an Atubolu – da hätte er den so wichtigen Ausgleich erzielen können. Nach dem 0:2 muss er für Agbonifo weichen.

4 Sturm Albian Ajeti

Sorgt in der 2. Minute beinahe für einen Basler Blitzstart, scheitert aber per Kopf an Atubolu. Kurz vor der Pause leitet er die grösste Basler Chance der Partie ein, Junior Zé kann seine Hereingabe aus bester Position aber nicht verwerten. Sein Einsatz ist top, leider wird er von seinen Kollegen nicht oft genug in Szene gesetzt. In der 72. Minute wird er durch Broschinski ersetzt.

Eingewechselte Spieler

4 Verteidigung Nicolas Vouilloz

Kommt in der 58. Minute für Tsunemoto. Macht hinten erst als Aussenverteidiger, dann in der Zentrale keine Fehler.

5 Mittelfeld Philip Otele

Wird in der 58. Minute für Ibrahim Salah eingewechselt und belebt die Basler Offensive. In der 84. zirkelt er die Kugel nach einem schnellen Doppelpass mit Leroy traumhaft zum 1:2 ins Netz. In der 89. scheitert er von der Strafraumgrenze an einem Freiburger Block – das wärs gewesen!

3,5 Sturm Jeremy Agbonifo

Kommt in der 58. Minute für Junior Zé. Bleibt blass.

Sturm Moritz Broschinski

Kommt in der 72. Minute für Ajeti. Zu kurz für eine Bewertung.

Verteidigung Kevin Rüegg

Kommt in der 84. Minute für Adjetey. Zu kurz für eine Bewertung.

Das könnte dich auch interessieren

Manzambi über Shaqiri: «Schön, dass ich gegen eine Schweizer Legende spielen konnte» 24.09.2025