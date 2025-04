Tottenham – Frankfurt 1:1 UEFA Europa League // Viertelfinal-Hinspiel // Saison 24/25 10.04.2025

Frankfurt darf vom zweiten Titel in der Europa League nach 2022 träumen. Die Eintracht kommt im Viertelfinal-Hinspiel bei Tottenham zu einem schmeichelhaften 1:1. Lyon und Manchester United trennen sich 2:2.

Ohne Reservist Aurèle Amenda hatten die Gäste aus Deutschland in London das Glück auf ihrer Seite. Gleich zweimal trafen die Spurs in der zweiten Halbzeit die Torumrandung. Hinzu kamen mehrere hochkarätige Chancen, welche das Team von Trainer Ange Postecoglu nicht verwerten konnte. So war Pedro Porros Tor in der 26. Minute das einzige für die Heimmannschaft. Für Frankfurt hatte Hugo Ekitiké bereits nach 6 Minuten getroffen.

Lyon wendet Pleite gegen ManUtd in letzter Sekunde ab

Ohne Sieger endete auch die Partie zwischen Olympique Lyon und Manchester United, wobei die Gäste aus England nach Joshua Zirkees Treffer in der 88. Minute schon wie der im wahrsten Sinne des Wortes glückliche Sieger ausgesehen hatten. Rayan Cherki sorgte in der 95. Minute dafür, dass das Spiel leistungsgerecht unentschieden endete.

Bodö/Glimt weist Lazio in die Schranken

Erstmals in seiner 109-jährigen Klubgeschichte in einen Europacup-Halbfinal einziehen könnte Bodö/Glimt. Die Norweger schlugen im hohen Norden überraschend Lazio Rom 2:0.

Glasgow erkämpft sich torloses Remis

Athletic Bilbao hat den Final im heimischen San Mames-Stadion weiter im Visier, obwohl die Basken eine beinahe 80-minütige Überzahl bei den Glasgow Rangers nicht in Tore ummünzen konnten. Die Partie endete torlos.