Frei und Neumayr erklären: Das hat Fussball-Portugal der Schweiz voraus

Im Studio von blue Sport streichen die Experten die Schwierigkeiten der Integration von jungen Talenten in Profiteams heraus und machen klar, wieso etwa Portugal diesbezüglich einen Vorsprung gegenüber der Schweiz hat.

Im Vergleich mit Fussball-Ländern wie Portugal hat die Schweiz diesbezüglich einen Rückstand aufzuholen. «Wenn der FC Porto ein Trainingscenter bauen will, baut er innerhalb von zwei Jahren ein Trainingscenter – und hat nicht 47 Einsprachen», verdeutlicht Alex Frei. Mehr anzeigen

Zahlreiche Klubs im europäischen Fussball setzen sich zum Ziel, junge Spieler gut auszubilden, sie dann im eigenen Profiteam zu integrieren oder teuer weiterzuverkaufen. Nicht allen gelingt dieses Vorhaben aber gleich gut. Ein Stolperstein stellt dabei die Integration der jungen Talente in den Profi-Mannschaften dar, die insbesondere die zuständigen Trainer vor Herausforderungen stellt.

«Es kommt immer darauf an, was du mit dem Spieler planst», sagt Experte Alex Frei im Studio von blue Sport. Ein junger Spieler könne im Laufe der Zeit sachlich ans Team herangeführt werden, oder aber ins kalte Wasser geworfen werden. «Wenn du ihn sofort bringen willst und etwas in ihm siehst, dann braucht er von dir die nötige Wärme, aber er braucht auch Härte», sagt Frei.

Die Akzeptanz im Team

Zudem gehe es darum, die Akzeptanz der jungen Talente unter den gestandenen Profis zu sichern. «Als Trainer bist du zuständig für das Standing innerhalb der Mannschaft. Du musst den Spieler dementsprechend positionieren», sagt Markus Neumayr. Der 38-Jährige fügt aber an: «Es muss auch viel vom jungen Spieler kommen, damit er sich integrieren kann. Das ist der grosse Gap, wo viele Talente scheitern.»

Den Respekt der Teamkollegen müsse man sich im tagtäglichen Training verdienen und sich dabei auch mal in den Dienst der Mannschaft stellen. «Heutzutage nehmen sich die Jungen viel raus. Da knallt es teilweise und dann scheitert es», so Neumayr.

Dem stimmt Frei zu und erinnert sich an die Anfänge seiner Karriere. «Ich war mit 17 in der 1. Mannschaft des FC Basel, aber relativ unbedeutend. Ich kam in die Kabine und habe jedem noch Sie gesagt», erzählt Frei. «Wenn du zu meinen Zeiten mit 17 Jahren in die Kabine gekommen bist und dachtest, du bist der kleine Prinz – dann hast du genau zwei Trainings gemacht und bist du mit der Barre wieder vom Trainingsplatz. Und dann durftest du ein halbes Jahr nicht mehr mittrainieren. Heute gibt es das nicht mehr so.»

Alex Frei: «Ich kam mit 17 Jahren in die Kabine und habe jedem noch Sie gesagt» 14.02.2025

Vorbild Portugal?

Geht es nach Frei und Neumayr, dann haben etwa portugiesische Klubs der Schweiz in der Talentförderung einiges voraus. «Wenn man anschaut, was die für Trainingsbedingungen und Infrastrukturen haben, gerade Sporting und Benfica Lissabon – da können wir in der Schweiz nur träumen», macht Neumayr klar. «Aber sie machen es wirklich auch sehr gut. Da kann man nur den Hut ziehen, was sie Jahr für Jahr an jungen Spielern auf den Markt bringen.»

Frei ergänzt: «Wir müssen auch sagen, wie es ist. Wenn der FC Porto ein Trainingscenter bauen will, baut er innerhalb von zwei Jahren ein Trainingscenter – und hat nicht 47 Einsprachen.» Das bringe Konsequenzen mit sich. «Dann muss man sich nicht wundern, warum man gegenüber der Schweiz zum Teil einen Vorsprung hat.»

