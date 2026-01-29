  1. Privatkunden
Europa League Freiburg, Roma und Betis im Achtelfinal – Bologna in den Playoffs

SDA

29.1.2026 - 23:20

Lille – Freiburg 1:0

Lille – Freiburg 1:0

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Betis Sevilla, die AS Roma und der SC Freiburg stehen direkt in den Achtelfinals der Europa League. Bologna und Nottingham Forest qualifizieren sich am letzten Spieltag der Ligaphase für die Playoffs.

Keystone-SDA

29.01.2026, 23:20

29.01.2026, 23:55

Bevor der letzte Spieltag der Ligaphase der Europa League angepfiffen wurde, standen nur zwei Mannschaften bereits definitiv als Achtelfinal-Teilnehmer fest: Lyon und Aston Villa.

Auf den Plätzen 3 bis 30 hatten hingegen noch diverse Teams die Chance auf die Achtelfinals, beziehungsweise die Playoffs. Für die Runde der letzten 16 direkt qualifizieren konnte sich schliesslich unter anderem Betis Sevilla.

Dank einem 2:1-Sieg gegen Feyenoord Rotterdam schloss der Verein von Ricardo Rodriguez die Gruppenphase auf dem 4. Rang ab. Der Schweizer Nationalspieler sah die Partie von der Bank aus.

Ebenfalls in den Top-8 verblieb der SC Freiburg. Mit den Schweizern Johan Manzambi und Bruno Ogbus in der Startelf verlor der Bundesligist zwar 0:1 gegen Lille – Giroud traf in der Nachspielzeit dank einem Penalty. Dennoch reichte es Freiburg auf den 7. Platz.

Haarscharf rettete sich auch die AS Roma auswärts bei Panathinaikos Athen in die Top-8. Trotz langer Unterzahl – Abwehrspieler Gianluca Mancini flog nach einer Viertelstunde vom Platz – und Rückstand schlugen die Römer in der Schlussphase zurück. Jan Ziolkowski köpfte in der 80. Minute den 1:1-Endstand. Der Punkt reichte für Platz 8.

Panathinaikos – Roma 1:1

Panathinaikos – Roma 1:1

UEFA Europa League | Matchday 8 | Saison 25/26

29.01.2026

Auch Nottingham Forest mit Dan Ndoye in der Startelf sicherte sich den Verbleib im europäischen Wettbewerb. Gegen Ferencvaros resultierte ein souveräner 4:0-Sieg. Ähnlich verlief der Abend für Bologna, die Italiener mit Remo Freuler gewannen gegen Tel Aviv mit 3:0 und schafften die Qualifikation für die Playoffs.

Die Auslosung für diese erfolgt am Freitag (um 13 Uhr live auf blue Sport) in Nyon. Die Teams, welche die Ligaphase auf den Plätzen 9 bis 16 abgeschlossen haben sind dabei gesetzt und treffen auf die Mannschaften der Ränge 17 bis 24. Dabei werden die Teams nach Klassierung gruppiert – der Tabellen-Neunte beziehungsweise -Zehnte trifft auf einen Gegner der Ränge 23 und 24, und so weiter. Die Hinspiele der Playoffs sind für den 19. Februar, die Rückspiele eine Woche später, angesetzt.

