«Gibt es überhaupt Worte für diese Idioten?»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Frei und Gygax über YB-Chaoten «Gibt es überhaupt Worte für diese Idioten?»

Tobias Benz

27.11.2025

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?»

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?»

27.11.2025

Beim Europa-League-Spiel der Berner Young Boys in Birmingham eskaliert es im YB-Auswärtsblock kurz vor der Pause komplett. Einige Chaoten werden von der Polizei aus dem Stadion abgeführt. Im Studio bei blue Sport finden Alex Frei und Daniel Gygax klare Worte.

Redaktion blue Sport

27.11.2025, 20:16

27.11.2025, 20:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Situation im YB-Auswärtsblock beim Europa-League-Spiel gegen Aston Villa eskaliert am Donnerstagabend komplett.
  • Aston-Villa-Angreifer Donyell Malen feiert beide seine Treffer in der ersten Halbzeit vor dem YB-Block, worauf es zu hässlichen Szenen kommt.
  • Der 26-Jährige wird zuerst mit Bechern und Gegenständen beworfen – dann fliegen im YB-Block die Fäuste.
  • Die blue Sport Experten Alex Frei und Daniel Gygax verurteilen die YB-Chaoten mit klaren Worten: «Das ist komplett unnötig!»
Mehr anzeigen

Aston Villa dominiert die Berner Young Boys in der ersten Halbzeit in Birmingham und trifft noch vor der Pause doppelt. Zweimal ist Donyell Malen der Torschütze der Engländer – und beide Male jubelt der 26-Jährige vor dem Berner Auswärtsblock.

Bereits beim ersten Treffer wird Malen dabei mit Gegenständen beworfen – fängt sich unter anderem eine Platzwunde am Kopf ein. Beim zweiten Treffer eskaliert die Situation dann komplett. Im YB-Block fliegen die Fäuste: Chaoten liefern sich Scharmützel mit den Sicherheitskräften – einige davon werden aus dem Stadion abgeführt.

Becherwurf, Platzwunde, Polizeieinsatz. Die Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

Becherwurf, Platzwunde, PolizeieinsatzDie Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock

«Das ist komplett unnötig!»

Das geht gar nicht, stellen Alex Frei und Daniel Gygax im Studio bei blue Sport klar: «Ich habe keine einzige Geste von Malen gesehen, wo man sagen müsste, dass es eine absolute Provokation gegenüber den YB-Fans ist. Er kriegt einen Becher an den Kopf, spielt 30 Minuten mit einer Platzwunde. Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?», sagt Frei zu den Szenen (siehe Video oben).

Ein YB-Chaot wird von der britischen Polizei abgeführt.
Ein YB-Chaot wird von der britischen Polizei abgeführt.
KEYSTONE

Experten-Kollege Gygax pflichtet bei – und verteidigt Malen: «Wie viele Spieler wären da zu Boden gegangen, nur weil ein Vollhonk einen Becher wirft? Hätte er nicht so cool reagiert, hätte das Spiel abgebrochen werden können.»

Sogar ein Stuhl fliegt während den chaotischen Szenen aus dem Block aufs Spielfeld. Da kriegt sich Frei gar nicht mehr ein: «Das ist komplett unnötig! Wie kommt man auf die Idee, einen Stadionstuhl aufs Feld zu werfen. Ich habe null Verständnis für so Zeugs.»

Highlights im Video. Monteiros Anschlusstreffer kommt zu spät: YB unterliegt Aston Villa nach Fan-Chaos 1:2

Highlights im VideoMonteiros Anschlusstreffer kommt zu spät: YB unterliegt Aston Villa nach Fan-Chaos 1:2

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

Situation in Birmingham eskaliert: YB-Fans werden aus dem Stadion abgeführt

27.11.2025

Meistgelesen

Odermatt verdirbt Österreichern Dreifach-Sieg – Rogentin und von Allmen in den Top-10
Die Chronologie der Eskalation im YB-Auswärtsblock
«Gibt es überhaupt Worte für diese Idioten?»
So stellte Sportchef Alain Sutter GC auf den Kopf
Monteiros Anschlusstreffer kommt zu spät: YB unterliegt Aston Villa nach Fan-Chaos 1:2

Fussball-News

Europa League im Ticker. Shaqiri startet auf der Bank – Holt Basel in Genk wichtige Punkte im Kampf um die K.o.-Phase?

Europa League im TickerShaqiri startet auf der Bank – Holt Basel in Genk wichtige Punkte im Kampf um die K.o.-Phase?

U17-WM. Österreichs Junioren verpassen die Krönung

U17-WMÖsterreichs Junioren verpassen die Krönung

Dienstantritt um 8 Uhr und mehr. So stellte Sportchef Alain Sutter GC auf den Kopf

Dienstantritt um 8 Uhr und mehrSo stellte Sportchef Alain Sutter GC auf den Kopf

Eike Immel wird 65. Heute lebt der einstige Fussball-Millionär von 563 Euro Sozialhilfe

Eike Immel wird 65Heute lebt der einstige Fussball-Millionär von 563 Euro Sozialhilfe

«Peinliches Desaster». Presse-Schelte nach PSV-Klatsche: Liverpool rutscht immer tiefer in die Krise

«Peinliches Desaster»Presse-Schelte nach PSV-Klatsche: Liverpool rutscht immer tiefer in die Krise