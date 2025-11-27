«Gibt es überhaupt Worte für diese Idioten?»

Frei und Gygax über YB-Chaoten: «Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?» 27.11.2025

Beim Europa-League-Spiel der Berner Young Boys in Birmingham eskaliert es im YB-Auswärtsblock kurz vor der Pause komplett. Einige Chaoten werden von der Polizei aus dem Stadion abgeführt. Im Studio bei blue Sport finden Alex Frei und Daniel Gygax klare Worte.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Situation im YB-Auswärtsblock beim Europa-League-Spiel gegen Aston Villa eskaliert am Donnerstagabend komplett.

Aston-Villa-Angreifer Donyell Malen feiert beide seine Treffer in der ersten Halbzeit vor dem YB-Block, worauf es zu hässlichen Szenen kommt.

Der 26-Jährige wird zuerst mit Bechern und Gegenständen beworfen – dann fliegen im YB-Block die Fäuste.

Die blue Sport Experten Alex Frei und Daniel Gygax verurteilen die YB-Chaoten mit klaren Worten: «Das ist komplett unnötig!» Mehr anzeigen

Aston Villa dominiert die Berner Young Boys in der ersten Halbzeit in Birmingham und trifft noch vor der Pause doppelt. Zweimal ist Donyell Malen der Torschütze der Engländer – und beide Male jubelt der 26-Jährige vor dem Berner Auswärtsblock.

Bereits beim ersten Treffer wird Malen dabei mit Gegenständen beworfen – fängt sich unter anderem eine Platzwunde am Kopf ein. Beim zweiten Treffer eskaliert die Situation dann komplett. Im YB-Block fliegen die Fäuste: Chaoten liefern sich Scharmützel mit den Sicherheitskräften – einige davon werden aus dem Stadion abgeführt.

«Das ist komplett unnötig!»

Das geht gar nicht, stellen Alex Frei und Daniel Gygax im Studio bei blue Sport klar: «Ich habe keine einzige Geste von Malen gesehen, wo man sagen müsste, dass es eine absolute Provokation gegenüber den YB-Fans ist. Er kriegt einen Becher an den Kopf, spielt 30 Minuten mit einer Platzwunde. Gibt es da überhaupt Worte für diese Idioten?», sagt Frei zu den Szenen (siehe Video oben).

Ein YB-Chaot wird von der britischen Polizei abgeführt. KEYSTONE

Experten-Kollege Gygax pflichtet bei – und verteidigt Malen: «Wie viele Spieler wären da zu Boden gegangen, nur weil ein Vollhonk einen Becher wirft? Hätte er nicht so cool reagiert, hätte das Spiel abgebrochen werden können.»

Sogar ein Stuhl fliegt während den chaotischen Szenen aus dem Block aufs Spielfeld. Da kriegt sich Frei gar nicht mehr ein: «Das ist komplett unnötig! Wie kommt man auf die Idee, einen Stadionstuhl aufs Feld zu werfen. Ich habe null Verständnis für so Zeugs.»